اليابان | 25 عامًا على الكارثة: نظرة على زلزال "هانشين أواجي" المدمر الذي ضرب اليابان

مجتمع 21/01/2020

دمر زلزال هانشين - أواجي العظيم مدينة كوبي منذ 25 عامًا، ودمر العديد من المباني وأثار حرائق كبيرة في جميع أنحاء المدينة.

وقع زلزال هانشين-أواجي العظيم في الساعة 5:46 صباح يوم 17 يناير/ كانون الثاني عام 1995، وتمركز بالقرب من مدينة كوبي في محافظة هيوغو. وقد أضر الزلزال الذي بلغت قوته 7.3 درجة، وهو الأول من نوعه الذي تجاوزت قوته 7 درجات على مقياس قوة الزلازل اليابانية المكون في الأساس من 7 درجات، بحوالي 640 ألف منزل وتسبب في وفاة 6434 شخصًا، مما جعله في ذلك الوقت أكبر زلزال تشهده البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. سيتجاوزه بعد ذلك زلزال شرق اليابان الكبير الذي ضرب مناطق واسعة من البلاد عام 2011 والذي أودى بحياة ما يقرب من 20000 شخص.

وقع الزلزال مباشرة تقريبًا تحت كوبي ودمر المباني الخشبية القديمة التي لم تكن مقاومة للزلازل بشكلٍ كافٍ، مما أدى إلى سحق عدد كبير من السكان أثناء نومهم. كما أشعل الزلزال حرائق هائلة اجتاحت أحياء بأكملها. في عام 1998، استجابت الحكومة للتشريعات لمساعدة الأشخاص الذين فقدوا منازلهم في الكارثة. كما شددت لوائح البناء لجعل المباني أكثر مقاومة للزلازل.

Advertisements

كانت استجابة الشعب لضحايا الهزة هائلة. في عام 1995، كانت هناك زيادة في مجموعات المتطوعين، حيث ساهم أكثر من مليون شخص في أنشطة الدعم. بعد ذلك، سن البرلمان الياباني في عام 1998 الترويج للأنشطة غير الربحية المحددة، مما مهد الطريق لتأسيس مؤسسات للعمل التطوعي بعد الكوارث. ستلعب المنظمات غير الربحية دورًا رئيسيًا في جهود الإنعاش في أعقاب زلزال شرق اليابان الكبير عام 2011 وزلزال كوماموتو 2016.

(نُشر في الأصل باللغة اليابانية في 15 يناير/ كانون الثاني 2020. صورة العنوان: كوبي كما شوهد من بورت آيلاند إلى حي ناغاتا في 17 يناير/ كانون الثاني 1995. الصورة من حكومة محافظة هيوغو)