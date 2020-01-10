اليابان | الجريمة في اليابان: انخفاض عدد الجرائم في اليابان إلى أدنى مستوى له في تاريخ البلاد

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انخفض معدل الجريمة في اليابان مرة أخرى في عام 2018، مع استمرار الانخفاض الذي بدأ في عام 2002. ومع ذلك، فإن حالات العنف المنزلي في ازدياد.
تشهد اليابان أدنى مستوى معدل الجريمة في تاريخ البلاد. يظهر تقرير صادر عن وزارة العدل اليابانية عام 2019 أن اليابانيين قد أبلغوا الشرطة عما يزيد عن 817،000 جريمة في عام 2018، بانخفاض 11٪ عن العام السابق وأدنى عدد مبلغ عنه في فترة ما بعد الحرب. تمثل السرقة غالبية الحالات بما يعادل 582000. وانخفضت إحصاءات الجريمة بشكل مطرد على مدار الـ 16 عامًا الماضية منذ بلغت ذروتها 2،854،000 حالة في عام 2002.
انخفض عدد المقبوض عليهم من 215،000 في عام 2017 إلى 206،000 في عام 2018. ومن بين هؤلاء، ما يزيد قليلاً عن 105،000 من مرتكبي الجرائم لأول مرة، منخفضًا عن 110،000 في عام 2017. كما انخفض عدد المجرمين الذين يكررون ارتكاب الجرائم، حيث انخفض من 104،700 إلى 100،600.
ومع ذلك، شكلت تكرار الجناة للجرائم نسبة 48.8٪ من المقبوض عليهم، بزيادة قدرها عشر نقطة عن عام 2017. وقد ارتفع الرقم بشكل مطرد منذ عام 1997.
أحد الإحصائيات المثيرة للقلق هي الارتفاع المطرد في العنف المنزلي. في عام 2018، كان هناك 8200 حالة اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم مثل الاعتداء الزوجي، أي بزيادة قدرها 6.3٪ عن العام السابق. كانت النساء أهدافا في 90٪ من الحالات. منذ عام 1989، شهدت اليابان ارتفاعًا تقريبًا 12 ضعفًا في عمليات الاعتقال بسبب العنف المنزلي.
كانت هناك 1،380 حادثة خاصة بسوء معاملة الأطفال في عام 2018 أسفرت عن 1419 عملية اعتقال، بزيادة أكثر من 20٪ عن العام السابق. مما يدل على أن حالات العنف تشهد زيادة ملحوظة.
(النص الأصلي باللغة الياباني، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: محقق من الطب الشرعي في شرطة محافظة أوساكا يقوم بفحص مكانا للجريمة في سويتا، محافظة أوساكا، في يونيو/ حزيران 2019 حيث تم طعن ضابط شرطة وسرقة سلاحه. جيجي برس)
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