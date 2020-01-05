اليابان | هذ هو معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان في اليابان

صحة وطب 05/01/2020

أصدر المركز الوطني للسرطان في اليابان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات لأنواع مختلفة من السرطان على أساس تحليل البيانات من حوالي 650 ألف مريض.

أعلن المركز الوطني للسرطان في اليابان مؤخرًا أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات للمرضى المصابين بالسرطان من 2010 إلى 2011 كان 66.4٪. استندت الإحصاءات إلى البيانات التي تم جمعها من 318 منشأة طبية، بما في ذلك المستشفيات الأساسية لعلاج السرطان، بخصوص حوالي 650.000 مريض. لم تدرج حالات الوفاة غير السرطان في حساب معدلات البقاء على قيد الحياة. معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو أحد المعايير المستخدمة للعلاج. هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بمعدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان الذين تم تشخيصهم في الفترة من 2009 إلى 2010. وكان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة ثلاث سنوات لمرضى السرطان الذين تم تشخيصهم في عام 2013 72.4٪، بزيادة قدرها 0.3٪ على أساس سنوي.

حسب نوع السرطان، كان معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات مرتفعًا، بأكثر من 90٪، لسرطان الثدي لدى النساء وسرطان البروستاتا. أما سرطان البنكرياس، في المقابل، والذي يصعب اكتشافه في مرحلة مبكرة، فقد كان معدل البقاء على قيد الحياة منخفضًا بنسبة 18.0٪ على مدى ثلاث سنوات و9.8٪ على مدار خمس سنوات.

كما أصدر المركز معدلات بقاء لمراحل مختلفة من السرطان. تشير الأرقام إلى أنه في وقت مبكر من المرحلة التي يتم فيها الكشف عن السرطان، وارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة. معدلات البقاء المختلفة لكل مرحلة من المراحل الرئيسية الخمسة مدرجة في المخططات أدناه.

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قام المركز أيضًا بتحليل عمر مرضى السرطان فيما يتعلق بمعدلات البقاء على قيد الحياة ووجد اتجاهًا نحو انخفاض معدلات البقاء على قيد الحياة بين كبار السن، مع ارتفاع معدلات البقاء على قيد الحياة لدى المرضى الأصغر سناً مقارنة بالمرضى من كبار السن في نفس المرحلة من السرطان. أحد العوامل الواضحة والكامنة وراء هذه النتيجة هو أن المرضى المسنين في بعض الأحيان غير قادرين على الخضوع للعلاج بسبب الأمراض الخطيرة الأخرى التي أصيبوا بها أو الوهن الجسدي العام. وقد أكد المركز أن معدلات البقاء على قيد الحياة ليست سوى نقطة مرجعية واحدة، لذلك من المهم للمرضى التشاور مع الأطباء الذين يمكنهم التحقق بوضوح أكثر من حالتهم البدنية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)