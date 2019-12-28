اليابان | الكعب العالي، المكياج، والأقراط: تعرف على قواعد الشركات اليابانية للملابس والمظهر!

مجتمع 28/12/2019

شهد عام 2019 حركة يابانية عبر تويتر تستهدف مواجهة قواعد الشركات التي تجبر النساء على ارتداء الكعب العالي، فما رأي الموظفين اليابانيين في قواعد الملبس والمظهر؟

في دراسة استقصائية حديثة حول الفروق بين الجنسين في لوائح الشركات أجراها الاتحاد التجاري لنقابات العمال الياباني (Rengo)، أجاب 57.1٪ من المشاركين بأن لديهم قواعد بشأن الملابس والمظهر في أماكن عملهم. من بين الذين أشاروا إلى وجود قواعد مختلفة للرجال والنساء، قال 22.6٪ إن هناك قواعد خاصة بالملابس، وقال 9.1٪ إن هناك قواعد تختص بالألوان التي يمكن ارتداؤها، كما قال 16.8٪ إن هناك قواعد قيما يتعلق بنوع الأحذية المسموح بها في مكان العمل.

تضمنت القواعد الرئيسية الرجال الذين يُطلب منهم ارتداء بدلات (19.4٪)، رجال يضطرون إلى ارتداء أربطة عنق ”الكرافتة“ (19.6٪)، رجال لا يُسمح لهم بارتداء الأقراط (32.9٪) والنساء اللواتي يجب عليهن وضع المكياج (15.1٪). كانت هناك أيضًا قواعد حول ارتفاع الكعب بالنسبة للنساء في أماكن العمل بنسبة 19.4٪ من المجيبين.

عندما سئلوا عن آرائهم حول قواعد الملابس والمظهر، أجاب 49.8٪ من الرجال و60.0٪ من النساء بأنهم يشعرون أن القواعد الأساسية كافية. بالاقتران مع الذين أجابوا على هذه الأمور، يجب ترك الأمر للفرد، وأولئك الذين قالوا إنه يجب ألا تكون هناك قواعد على الإطلاق، بلغ هذا التوجه نحو 70٪ من الرجال و80٪ من النساء.

Advertisements

في الحالات التي تختلف فيها القواعد حسب الجنس، شعر عدد أكبر من الرجال أكثر من النساء أنه أمر لا مفر منه، بينما يريد عدد أكبر من النساء وجود نفس القواعد للجميع.

في عام 2019، كان هناك زخم داخل المجتمع الياباني لتغيير التفكير في أن القواعد هي شيء يجب قبوله. بفضل نشر الكاتبة المستقلة إيشيكاوا يومي على تويتر وسم #KuToo احتجاجًا على إجبار النساء على ارتداء الكعب العالي في العمل على الصعيد الوطني. تم اختيار الوسم على غرار وسم #MeToo الذي يهدف لزيادة الوعي من التحرش والإساءة الجنسيين، حيث تم تعديل الكلمتين اليابانيتين kutsu (حذاء) و kutsū (ألم أو عدم راحة) للإشارة إلى التنميط الجنسي المتأصل في التوقعات والذي تطالب قواعده في كثير من الحالات النساء بوجوب ارتداء الكعب العالي أو المنخفض غير المريح في أماكن العمل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)