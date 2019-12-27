اليابان | بالأرقام: الاقتصاد الياباني يتلقى ضربة قوية بسبب النزاع مع كوريا الجنوبية!

سياسة 27/12/2019

الصراع المستمر بين اليابان وكوريا الجنوبية حول القواعد التجارية له تأثير أسوأ على النشاط الاقتصادي.

تشير الأرقام التي أعلنتها وكالة السياحة اليابانية إلى أن عدد السياح الكوريين الجنوبيين إلى اليابان انخفض بنسبة 65.5٪ أو 197300 شخص في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وهذا هو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا في أعداد الزائرين. علاوة على ذلك، وفقًا لتقرير إحصاءات التجارة المؤقتة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019 الصادر عن وزارة المالية، انخفضت الصادرات اليابانية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 23.1٪ لتصل إلى 381.8 مليار ين مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وهذا هو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تنخفض فيه هذه الأرقام.

ازداد الانخفاض في عدد السياح على أساس سنوي كل شهر من يوليو/ تموز (7.6٪) حتى أغسطس/ آب (48.0 ٪) وسبتمبر/ أيلول (58.1٪) إلى انخفاض وصل إلى 65.5٪ في أكتوبر/ تشرين الأول. بشكل عام، شهد شهر أكتوبر/ تشين الأول انخفاضًا سنويًا بنسبة 5.5٪ ليصل إلى 2.49 مليون سائح، وهو تراجع عن الزيادة التي بلغت 5.2٪ في شهر سبتمبر/ أيلول. فبينما شهدت البلاد زيادة كبيرة في عدد الزوار من الدول المشاركة خلال منافسات كأس العالم للرغبي التي عقدت في اليابان، لكنه لم يكن كافياً بأي حال من الأحوال لتعويض الانخفاض الكبير الذي اشهده البلاد في أعداد السياح الكوريين الجنوبيين.

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منذ بداية عام 2019، انخفضت القيمة الإجمالية للصادرات إلى كوريا الجنوبية في المتوسط بنحو 10٪ كل شهر، ولكنها شهدت انخفاضًا حادًا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وشهدت صادرات السلع الغذائية انخفاضا ضخما (58.1٪) والسيارات (70.7٪)، وذلك على خلفية حملات مقاطعة المنتجات اليابانية. كما انخفضت صادرات البيرة إلى الصفر.

قيمة الصادرات من اليابان إلى كوريا الجنوبية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مواطنون يحتجون على إدارة رئيس الوزراء شينزو آبي خارج مقر قمة السياحة بين اليابان وكوريا الجنوبية في 30 أغسطس/ آب 2019 في إنتشون، كوريا الجنوبية. الصورة من جيجي برس)