اليابان | تراجع مستمر: الفجوة بين الجنسين في اليابان

هو وهي 26/12/2019

شهد آخر تقرير عن الفجوة بين الجنسين في العالم تراجع اليابان إلى مستوى جديد، متأخرة عن جميع البلدان المتقدمة الأخرى.

في أحدث تقرير عن الفجوة بين الجنسين في العالم والذي أعلن عنه المنتدى الاقتصادي العالمي في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2019، احتلت اليابان المرتبة 121 من أصل 153 دولة. في العام الماضي في عام 2018، كانت اليابان في المرتبة 110، مما يعني أن اليابان تراجعت 11 مرتبة عن العام الماضي.

يحلل تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي مختلف البيانات الإحصائية عن وضع المرأة باستخدام أربع فئات من المشاركة الاقتصادية والفرص، التحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، والتمكين السياسي. يعتمد مؤشر الفجوة بين الجنسين على أن أعلى درجة ممكنة، تشير إلى أن التكافؤ بين الجنسين قد تحقق، في حين أن الصفر يعني التفاوت الكامل بين الجنسين.

من بين مجموعة الدول السبع الكبرى، احتلت ألمانيا المرتبة الأولى في التكافؤ بين الجنسين في المرتبة العاشرة. وتلتها فرنسا (15)، كندا (19)، بريطانيا (21)، الولايات المتحدة (53)، وإيطاليا (76)، وهذا يعني أن اليابان هي الدولة الوحيدة التي فشلت في تصنيفها ضمن قائمة أفضل 100 دولة.

Advertisements

ترتيب المساواة بين الجنسين عام 2019

في فئة التمكين السياسي، يتخلف التكافؤ بين الجنسين في جميع أنحاء العالم حيث تشغل النساء 25.2٪ من المناصب البرلمانية و21.2٪ من المناصب الوزارية. في حالة اليابان، كان هذا أقل بكثير مع 10.1٪ فقط و5.3٪ على التوالي.

شهدت اليابان تحسنا طفيفا في فئة المشاركة الاقتصادية والفرص، حيث ارتفعت من المرتبة 117 إلى المرتبة 115. ومع ذلك، لا يزال معيارًا منخفضًا للغاية للخروج من هذا الترتيب المتدني. وكانت فجوة الأجور بين الجنسين في اليابان ونسبة النساء في المناصب الإدارية أقل من المتوسط العالمي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)