اليابان | تراجع مستوى اللغة الإنكليزية في اليابان

التعليم الياباني 21/12/2019

كشفت دراسة استقصائية أن اليابان تحتل حاليا المرتبة الثالثة والخمسين من بين 100 دولة ومنطقة غير ناطقة باللغة الإنكليزية من حيث قدرات اللغة الإنكليزية. أصبحت اليابان الآن أقل كفاءة من كل من كوريا الجنوبية والصين بعد تراجعها في التصنيف.

وفقًا لاستطلاع عام 2019 أجرته شركة التعليم الدولي السويسرية واسمها Education First ”التعليم أولا“، والذي يقيس مستوى إجادة اللغة الإنكليزية للأشخاص في 100 دولة ومنطقة غير ناطقة بها، جاءت اليابان في المرتبة الثالثة والخمسين، لتهبط 4 مراكز عن أخر ترتيب لعام 2018. هذه هي السنة الرابعة على التوالي التي تم تصنيف اليابان على أنها ضمن نطاق الدول ذات ”الكفاءة المنخفضة“، وهو الرابع من أصل خمسة مستويات محددة من قبل الشركة.

قام الاستطلاع بجمع وتحليل البيانات من الاختبارات المجانية التي أجراها ما مجموعه 2.3 مليون شخص في 100 دولة ومنطقة حول العالم لمؤشر الكفاءة في اللغة الإنكليزية. عند النظر إلى المتقدمين للاختبار حسب المنطقة كان 33٪ من أوروبا، 25٪ من آسيا، 19٪ من أمريكا الوسطى والجنوبية، 13٪ من إفريقيا، و10٪ من الشرق الأوسط. وقد بلغ متوسط العمر 23 عاما.

من بين الدول الآسيوية، احتلت سنغافورة المرتبة الأولى في المركز الخامس. واحتلت الفلبين المرتبة العشرين وماليزيا السادسة والعشرين وهونغ كونغ الثالثة والثلاثين. وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة السابعة والثلاثين والصين الأربعين. كل هذه الدول سجلت مراكز أعلى من اليابان. في الدراسة الاستقصائية الأولى التي أجريت في عام 2011، احتلت اليابان المرتبة الرابعة عشرة، ومع ذلك، في ذلك الوقت كان هناك 40 دولة فقط قدمت بيانات الاختبار. مع زيادة عدد الدول تدريجياً مع كل مسح، استمر تراجع اليابان.

ترتيب إجادة اللغة الإنكليزية للدول غير الناطقة بها لعام 2019

Advertisements

كانت المؤشرات موجودة لفترة طويلة بسبب افتقار الشعب الياباني إلى مهارات اللغة الإنكليزية. تواصل وزارة التعليم اليابانية إطلاق عدد من التدابير الملموسة لمكافحة هذا الأمر، بما في ذلك جعل اللغة الإنكليزية إلزامية في المدارس الابتدائية من عام 2020 وتشجيع استخدام أجهزة الكمبيوتر وغيرها من أدوات تكنولوجيا المعلومات في تعلم اللغة الإنكليزية في المدارس.

وفقًا لمسح أجرته وزارة التعليم عام 2018 حول تنفيذ تعليم اللغة الإنكليزية، فقد زاد مستوى الكفاءة في المدارس الإعدادية والثانوية في المدارس الحكومية اليابانية منذ عدة سنوات حتى الآن. مقارنةً بعام 2017، ارتفعت نسبة طلاب الصف التاسع الحاصلين على مستوى اللغة الإنكليزية المكافئ للصف الثالث أو أعلى في اختبارEiken ، وهو اختبار الكفاءة الذي يُدار بشكل شائع في اليابان، بنسبة 1.9 نقطة ليصل إلى 42.6٪. وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الطلبة في المدارس الثانوية الحاصلين على مستوى أعلى من الثاني في اختبار Eiken لكفاءة اللغة الإنكليزية بنسبة 0.9 نقطة ليصل إلى 40.2٪. ومع ذلك، لم تصل أي مجموعة إلى هدف الوزارة وهو 50٪.

نسبة إجادة اللغة الإنكليزية لطلبة المرحلة الإعدادية والثانوية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان Tsuchikaze/ بيكستا)