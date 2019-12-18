اليابان | أشهر الكلمات الدخيلة على اللغة اليابانية لعام 2019

هذا العام باللغة اليابانية

اللغة اليابانية 18/12/2019

تختار دور نشر القواميس في اليابان كلمات جديدة دخيلة على اللغة اليابانية لعام 2019 من الممكن أن تستخدم بشكل دائم من قبل الناس.

الضرائب تدخل كلمات جديدة على اليابانية

كان للضرائب تأثير مفاجئ على اللغة اليابانية في عام 2019 كما يتضح من كلمات العام التي تم اختيارها في أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول من قبل اثنتين من كبار دور نشر القواميس في اليابان. فقد ترافقت زيادة ضريبة الاستهلاك في شهر أكتوبر /تشرين الأول مع خصومات ونقاط شراء للمتسوقين الذين يستخدمون طرق الدفع غير النقدية، مما أعطى هذه الأنظمة دفعة كبيرة. وبحلول نهاية عام 2019 كانت خدمة الدفع ’’لاين بيي (Line Pay)‘‘ التي أتيحت لأول مرة في عام 2014 تتنافس مع خدمات مماثلة مثل PayPay و Amazon Pay و Origami Pay و Rakuten Pay و FamiPay و Yūcho Pay. وبسبب هذا التشابه الواضح في أسماء تلك الخدمات قامت دار النشر سانسيئيدو باختيار اللاحقة ’’بيي‘‘ باعتبارها كلمة العام.

يبلغ معدل ضريبة الاستهلاك القياسي الجديد 10%، ولكن في نظام الضرائب ثنائي النسبة، في حين بقيت نسبة الضريبة على بعض المواد مثل الأغذية 8% بدون تغيير. وعلى الرغم من أن شراء الأطعمة الجاهزة وتناولها خارج المتاجر يخضع أيضا لضريبة استهلاك بنسبة 8%، إلا أن نسبة ضريبة الاستهلاك عند الأكل في المطاعم والأماكن الأخرى المخصصة لتناول الطعام هي 10%، سواء كان تناول الطعام في مطعم راقٍ أو في الركن المخصص لتناول الطعام داخل متاجر بيع الاحتياجات اليومية، وهو أمر يصعب على الكثيرين قبوله. وهكذا برزت ظاهرة تتمثل في دفع 8% عند شراء الطعام من متاجر الاحتياجات اليومية، كما لو كان الطعام سيتم تناوله خارج المتجر، ومن ثم يقوم الأشخاص بأخذ تلك الأطعمة وتناولها في ركن تناول الطعام داخل المتجر. وقد أطلق على هذه التصرفات اسم ’’Ito-in datsuzei‘‘ أو ’’التهرب من ضريبة تناول الأطعمة داخل المتجر‘‘ وتم اختيار هذه العبارة باعتبارها كلمة العام من قبل دار النشر شوغاكوكان. قد يبدو التهرب من دفع ضرائب قدرها عدة ينات أمرا تافها وعديم الأهمية، ولكن بعد زيادة ضريبة الاستهلاك، لا تعد قيمة الأموال بنفس قيمتها قبل الزيادة الضريبية.

سلطت استضافة اليابان لبطولة كأس العالم للرغبي لأول مرة على الإطلاق الضوء على هذه الرياضة، لتكتسب شريحة جديدة من الأشخاص المتحمسين لها والذين لم تكن لديهم سابقا سوى معرفة ضئيلة بها. وقد ظهر بعض التعاطف تجاه ’’نيواكا فان (المشجعين غير المتوقعين)‘‘، ولذلك اختارت دار النشر شوغاكوكان هذه العبارة في المركز الثاني من قائمة أشهر كلمات العام. وفي الوقت نفسه، وضعت دار النشر سانسيئيدو الجزء الأول من تلك العبارة ’’نيواكا‘‘ وتعني حرفيا ’’مفاجئ‘‘ في المركز الثاني. بالمناسبة، كان هناك أيضا الكثير من مشجعي تلك الرياضة القدماء الذين استقبلوا المشجعين الجدد لرياضة الرغبي بترحاب حار.

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أشهر 10 كلمات جديدة اختارتها سانسيئيدو لعام 2019

اللاحقة بيي ―ペイ

تشاهد عادة هذه اللاحقة والتي تعني ’’دفع‘‘ في أسماء خدمات الدفع غير النقدي عبر الهواتف الذكية. نيواكا にわか

أدى البروز ’’المفاجئ‘‘ في العدد الكبير للمشجعين أثناء كأس العالم للرغبي التي استضافتها اليابان، لاستخدام هذه الكلمة على نطاق واسع. آوري أونتين あおり運転

الترجمة غير الحرفية لهذه العبارة هي ’’القيادة الطائشة‘‘، وهي تشير إلى قيادة السيارة بحيث تكون مقدمتها قريبة من مؤخرة سيارة أخرى وغيرها من الأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تؤدي لحوادث خطيرة. هانشا 反社

وهي اختصار لعبارة ’’هانشاكايتيكي سييريوكو‘‘ وتعني ’’القوى المعادية للمجتمع‘‘، وتستخدم للإشارة إلى عصابات الجريمة المنظمة. سابوسوكو サブスク

وهي اختصار لكلمة ’’اشتراك‘‘ مع تزايد الاشتراك في خدمات بث الموسيقى والفيديو. دينتوتسو 電凸

وهي عبارة منحوتة من كلمتين: دينوا (هاتف)‘‘ و’’توتسوغيكي (هجوم)‘‘ وهي تعني حملة منظمة من المكالمات الهاتفية العدائية. وارتبطت بشكل خاص في عام 2019 باحتجاجات ضد معرض فني أقيم في ناغويا تضمن تمثالا يرمز لـ’’نساء الترفيه‘‘ في زمن الحرب. كاسوهارا カスハラ

وهي اختصار لعبارة ’’مضايقة العملاء‘‘ والتي تحدث عندما تتجاوز شكاوى العملاء الحد. احتل التنمر على موظفي الخدمات عناوين الصحف خلال العام، وهو ما يضيف نوعا جديدا من المضايقات ’’هارا‘‘ إلى قائمة المضايقات التي يواجهها العمال، بما فيها ’’سيكوهارا (التحرش الجنسي)‘‘ و’’باواهارا (المضايقات الناجمة عن سوء استغلال السلطة في أماكن العمل)‘‘. سويتشوكو هينان 垂直避難

ربما يكون من المستحسن إجراء ’’إخلاء رأسي‘‘ خلال الكوارث، سواء بالانتقال إلى طابق أعلى من المبنى قبل حدوث تسونامي أو فيضانات، أو بالنزول إلى الطابق الأول عند حدوث اضطراب زلزالي أو حريق. أوكيهاي 置き配

بدأت شركات توصيل الشحنات المشغولة بعرض خدمة ’’التسليم عن عتبة الباب‘‘ حيث يمكن وضع الطرود في مكان محدد عندما لا يكون العميل موجودا لاستلامها بنفسه. ASMR

شهد العام اهتماما عالميا بتقنية ’’استجابة القنوات الحسية الذاتية‘‘ والتي يقال إنه ينجم عنها شعور بالتنميل له تأثير مسكن في الرأس نتيجة التعرض لمؤثرات سمعية وبصرية.

أشهر الكلمات الجديدة لعام 2019 وفقا لدار النشر شوغاكوكان

إيتو-إين داتسوزيي イートイン脱税 (كلمة العام)

يقوم ممارسو ’’التهرب من ضريبة تناول الأطعمة داخل المتجر‘‘ بشراء الأطعمة من متاجر الاحتياجات اليومية التي تخضع لضريبة استهلاك بنسبة 8% كما لو كانوا يخططون لأخذها وتناولها خارج المتجر، لكنهم بدلا من ذلك يأكلونها في الركن المخصص لتناول الطعام داخل المتاجر، ما يعني أنه كان عليهم دفع ضريبة استهلاك بنسبة 10%.

نيواكا فان にわかファン (المركز الثاني)

شهدت اليابان الكثير من ’’المشجعين غير المتوقعين‘‘ الذين تفجر حماسهم تجاه رياضة الرغبي فجأة أثناء بطولة العالم للرغبي.

يامي إييغيو 闇営業 (المركز الثاني)

احتلت أنباء قيام العديد من الكوميديين بـ’’أعمال مشبوهة‘‘ تكسبوا منها أموالا إضافية عن طريق أداء عروض لمجموعات من العصابات، عناوين الصحف في اليابان في عام 2019.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية بتاريخ 10 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019. الترجمة من الإنجليزية. صورة العنوان: إعلان سانسئيدو عن الكلمة التي اختارتها لتمثل عام 2019 والتي كانت اللاحقة ’’بيي‘‘، وذلك في فعالية أقيمت في 3 ديسمبر/كانون الأول في طوكيو)