اليابان | اليابان.. خطوات إيجابية على طريق دمج المهاجرين في المجتمع الياباني

مع فتح التشريع الأخير الباب أمام العمالة الأجنبية الأقل مهارة، اضطلعت الحكومة اليابانية أخيرًا بمسؤوليتها في دعم الاندماج الاجتماعي للمهاجرين من خلال تعليم اللغة وغيرها من أشكال الدعم التعليمي.

ارتفع عدد المقيمين الأجانب في اليابان بنحو 150،000 سنويًا منذ عام 2014، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق حيث بلغ 2.8 مليون في عام 2019. وفي وقت يتزايد فيه القلق بشأن نقص العمالة وغيرها من عواقب شيخوخة المجتمع الياباني وتراجع عدد السكان، فإن هؤلاء القادمين الجدد - معظمهم دون سن 30 - يمثلون موردا حيويا للبلاد لاستعادة نشاطها وقوتها. السؤال الحاسم هو ما إذا كان بإمكانهم بناء حياة مجزية كأعضاء منتجين ومقبولين في المجتمع الياباني. سوف يعتمد هذا كثيرًا على قدرتهم على التواصل باللغة اليابانية، وهي لغة صعبة السمعة للأجانب للتعلم.

لسوء الحظ، ليس من غير المعتاد على الإطلاق مقابلة أشخاص أجانب لا يتحدثون اللغة اليابانية حتى بعد الحياة والمعيشة في اليابان بعد عقد أو أكثر. كثيرون غير مهيئين للتعامل في حالات الطوارئ.

يجب على الحكومة اليابانية تحمل الكثير من اللوم عن هذا الوضع. في حين أن ألمانيا وكوريا الجنوبية والعديد من الدول الأخرى ترعى برامج التوجيه والإدماج الاجتماعي شبه الإلزامية، بما في ذلك تعليم اللغة، فإن الحكومة اليابانية تركتها للمجتمعات المحلية للاستجابة كما يرونها مناسبة مع الموارد المتاحة لهم. لحسن الحظ بدأ هذا الوضع يتغير.

إشارات على التغيير

لقد جاء الدافع إلى التغيير من إقرار قانون الهجرة المعدل وفانون الاعتراف باللاجئين في ديسمبر/ كانون الأول 2018، والذي فتح أبواب اليابان رسمياً أمام العمال الأجانب ذوي المهارات المنخفضة. وبالتزامن مع القانون الجديد، أعلنت الحكومة عن حزمة من "التدابير الشاملة لقبول وتعايش الرعايا الأجانب". على الرغم من أن وثيقة السياسة هذه لا تتمتع بقوة القانون، فإنها توضح التزام الحكومة اليابانية بدعم التكامل الاجتماعي للرعايا الأجانب. وهذا في حد ذاته هو خطوة كبيرة إلى الأمام.

فيما يتعلق بالمسألة المحددة المتمثلة في التدريب اللغوي للأجانب، تشمل التدابير مخصصات الميزانية لتحسين وتوسيع برنامج "تعليم اللغة اليابانية المجتمعي" الحالي، والذي يعتمد على المتطوعين المحليين، بهدف ضمان الحصول على التعليم في جميع المجتمعات المحلية على الصعيد الوطني. كما أنه يخصص أموالاً لتطوير موارد التدريب على اللغة متعددة اللغات على الإنترنت لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعلمين الأجانب.

في ربيع عام 2019، بدأت لجنة تعليم اللغة اليابانية (هيئة استشارية تابعة لوكالة الشؤون الثقافية)، وأنا عضو فيها، مداولات بشأن تدابير محددة تهدف إلى تحسين مستوى تعليم اللغة اليابانية في اليابان. أحد العناصر الرئيسية في جدول الأعمال هو تطوير نظام وطني لإصدار الشهادات للمدربين المؤهلين. الهدف هو تعزيز مهارات وخبرات معلمي اللغة اليابانية لتعزيز مكانة المهنة، ورفع مستوى تعليم اللغة اليابانية في اليابان. نحن نفكر أيضًا في خطوات لتوحيد اختبار الكفاءة في اللغة اليابانية ومواءمة مستويات الكفاءة مع تلك الموجودة في إطار المراجع الأوروبية المشترك للغات.

مسؤولية الدولة

وفي الوقت نفسه، جاءت خطوة أكثر أهمية إلى الأمام في يونيو/ حزيران 2019 بسن قانون جديد يعترف بمسؤولية الحكومة في تقديم تعليم اللغة اليابانية للأجانب الذين يعيشون في اليابان. تمت صياغة مشروع القانون وتقديمه من قبل مجموعة من الحزبيين من المشرعين بقيادة وزير التعليم السابق ناكاغاوا ماساهارو. وبينما ندرك الحاجة إلى إجراء تشريعي بعيد المدى وشامل لتسهيل دمج الرعايا الأجانب في المجتمع الياباني، قرر ناكاغاوا إعطاء أولوية قصوى لمشروع قانون تعليم اللغة اليابانية اعتقادا منه أنه يلبي حاجة ملحة ومن المرجح أن يحظى بدعم واسع في البرلمان الياباني.

تنص المادة 1 من القانون على أن الحكومة "يجب أن تتخذ تدابير شاملة وفعالة لتعزيز تعليم اللغة اليابانية وبالتالي المساهمة في إنشاء مجتمع ديناميكي وشامل يحترم التنوع الثقافي".

تتمثل أهمية القانون في نصه على أن توفير التعليم باللغة اليابانية للمواطنين الأجانب في اليابان "مسؤولية الدولة". ويدعو إلى وضع سياسة أساسية تضعها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا (MEXT) والموافقة عليها بقرار من مجلس الوزراء. كما يدعو الحكومات المحلية إلى وضع سياسات تتفق مع سياسة الحكومة المركزية.

على الرغم من التغيير الأخير في قانون مراقبة الهجرة، تواصل حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي إصرارها على أنها لا تعتمد "سياسات الهجرة" بمعنى تدابير لتشجيع أو تسهيل التسوية الدائمة للأجانب في اليابان. في خضم هذا الإنكار، يعد الالتزام الصريح بتوفير تعليم اللغة اليابانية للمواطنين الأجانب كأساس لقبولهم ومشاركتهم الحقيقية في مجتمع شامل خطوة رئيسية في الاتجاه الصحيح.



تعليم اللغة اليابانية في مدرسة أكوبو الابتدائية (شينجوكو، طوكيو)، حيث حوالي 30٪ من الطلاب من الأجانب، والذي يعتمد على موارد المجتمع، بما في ذلك المعلمين المتطوعين. جيجي برس.

التحديات على أرض الواقع

ولكن للحصول على شعور حقيقي بالمهمة الماثلة أمامنا، نحتاج إلى الاهتمام بالأصوات الحقيقية للمقيمين الأجانب والأشخاص الذين يحاولون خدمتهم على مستوى المجتمع.

تأسست لجنة شينجوكو لبناء مجتمع متعدد الثقافات بموجب مرسوم بلدية في شينجوكو، طوكيو، حيث يمثل الرعايا الأجانب من أكثر من 130 دولة مختلفة 12٪ من السكان. تتكون اللجنة، التي أتشرف برئاستها، من أكثر من 20 من السكان اليابانيين والأجانب الذين يمثلون شرائح سكانية مختلفة في المجتمع. يجتمع الأعضاء مرة كل بضعة أشهر لمناقشة التحديات والقضايا التي تواجه المقيمين الأجانب في شينجوكو. أثناء ترؤس هذه الاجتماعات، تعلمت الكثير حول القضايا المتعلقة بالتعلم والتدريس باللغة اليابانية في هذا المجتمع المتنوع.

النقطة الأولى التي يجب فهمها هي أن معظم المقيمين الأجانب هنا حريصون حقًا على دراسة اللغة اليابانية ولكنهم يواجهون عقبات هائلة. في حين أن المجتمع المتنوع في حي شينجوكو يضم المديرين التنفيذيين للشركات مع متسع من الوقت لتعلم اللغة، إلا أن العديد من المقيمين الأجانب الآخرين يتنقلون بين المدرسة والعمل، وغالبًا ما يشغلون وظائف متعددة. وبالمثل، فإن الأمهات اللائي لديهن أطفال صغار لديهن خيارات قليلة للغاية عندما يتعلق الأمر بحضور دروس اللغة. نحتاج إلى إدراك واستيعاب الظروف متزايدة التنوع والمعقدة لسكان اليابان الأجانب.

أسمع أيضًا شكاوى كثيرة من جانب التدريس. في غياب التمويل من الحكومة المركزية أو المحلية، كان على تعليم اللغة اليابانية على مستوى المجتمع الاعتماد على المتطوعين. معظمهن من النساء المتزوجات في منتصف العمر أو الأكبر سنا اللائي يرغبن فقط في التدريس خلال ساعات النهار خلال أيام الأسبوع، وأكثر من ذلك بكثير يتقاعدن من وظائفهن التطوعية. نتيجة لذلك، تعاني برامج شينجوكو اليابانية من نقص حاد في الموظفين. كما أنها ليست مجهزة بالموارد والخبرات اللازمة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتنوعة لهذا العدد المتزايد من السكان. والسؤال الذي يطرحه كثير من الناس هو ما إذا كان الاعتماد المستمر على المتطوعين خيارًا قابلاً للتطبيق.

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يشدد المقيمون الأجانب أيضًا على الحاجة ليس فقط لتعلم اللغة اليابانية ولكن أيضًا إلى "التوجيه الحياتي" المباشر لتزويد الناس من الثقافات الأخرى بالمهارات العملية التي يحتاجون إليها للعمل بشكل يومي. على سبيل المثال، أشار عضو في اللجنة يمثل الجالية النيبالية إلى أن نسبة متزايدة من الشباب النيبالي الذين يأتون إلى اليابان للدراسة أو التدريب ليس لديهم خبرة سابقة في الحياة الحضرية. يأتون من المناطق الريفية ولم يسبق لهم الذهاب إلى كاتماندو. من الضروري، كما يقول، أن يتلقى مثل هؤلاء الأشخاص توجيهاً أساسياً فور وصولهم إذا أرادوا تجنب عيوب التنقل في هذه البيئة الغريبة. توفير مثل هذا التوجه يمكن أن يجنبهم العديد من المتاعب التي لا داعي لها.

على الرغم من أن حكومة بلدية شينجوكو قد أعدت أدلة المعيشة بلغات متعددة، والتي تصدرها للطلاب الأجانب والمتدربين عند وصولهم، إلا أنها لا تقدم فصول توجيهية، ولا أدرك أي حكومات محلية تفعل ذلك. مع تنوع السكان الأجانب في اليابان، يجب على الحكومات المركزية والمحلية العمل معًا لتطوير وإنشاء برنامج توجيه للوافدين الجدد، بالإضافة إلى تعليم اللغة اليابانية الموجه إلى الرعايا الأجانب الذين يجب أن يتعلموا العادات المحلية أثناء العيش والعمل في اليابان.



الوسائل التعليمية المنشورة على لوحة إعلانات في مدرسة شينيجومي-ناكانو الابتدائية في شينجوكو، حيث يتم تقديم دروس اللغة اليابانية.

أزمة تعليمية في الطريق

على الرغم من أن التعليم الكافي للغة اليابانية أمر بالغ الأهمية، إلا أن الاحتياجات التعليمية للأطفال الأجانب اليوم أكثر إلحاحًا.

ووفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، حتى 1 مايو/ أيار 2018، كان هناك 50،759 طالبًا في المدارس الحكومية اليابانية تم تحديدهم على أنهم بحاجة إلى تعليم علاجي للغة اليابانية - بزيادة قدرها 6،812 عن المسح السابق قبل عامين. كما وجد استطلاع أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا مؤخرًا أنه من بين طلاب المدارس الثانوية الذين تم تحديدهم على أنهم يحتاجون إلى تعليم ياباني علاجي في عام 2017، تراجعت النسبة بما يعادل 9.6٪ كاملة بعد ذلك، مقارنة بمعدل تسرب 1.3٪ بشكل عام. من بين الطلاب الذين يحتاجون إلى علاج والذين تخرجوا في عام 2017، التحق 42.2٪ فقط بجامعة أو كلية تقنية أو أي مدرسة أخرى لما بعد المرحلة الثانوية، مقارنة بنسبة 71.1٪ من جميع خريجي المدارس الثانوية لعام 2017. وكان 18.2٪ منهم عاطلين عن العمل، مقارنة بنسبة 6.7٪ بشكل عام.

تعلم التحدث باللغة اليابانية ليس التحدي اللغوي الأكبر الذي يواجه طلاب المدارس الأجانب في اليابان. التحدي الأكبر هو الكانجي. خلال سنواتهم الست في المدرسة الابتدائية، يتعلم الأطفال اليابانيون القراءة والكتابة لأكثر من 1000 حرف كانجي. الأطفال الأجانب الذين ينتقلون إلى النظام بعد بداية الصف الثالث هم بالفعل في وضع صعب. تميل مهارات القراءة الضعيفة إلى التأثير الأكاديمي في كل مادة تقريبًا. بحلول الصف الخامس أو السادس، عندما يلتحق العديد من تلاميذ المدارس اليابانية بالفعل ببرامج الفصول التكميلية، غالباً ما يجد الطلاب الأجانب أنفسهم معزولين اجتماعيًا. كما أن تعرضهم للتنمر يعد أيضا مشكلة خطيرة تواجه الأجانب في اليابان.

في أماكن مثل طوكيو وهاماماتسو (محافظة شيزؤوكا)، حيث لم يعد وجود الطلاب الأجانب أمرا نادرا، يعمل الكثير من المعلمين ساعات إضافية لتدريبهم على تحسين مهاراتهم في اللغة اليابانية ومساعدتهم على اللحاق بالركب الأكاديمي. حتى أن عددا قليلا من المدارس قد عينت أعضاء هيئة تدريس وموظفين إضافيين لتقديم دروس إضافية، مع توفير مترجمين فوريين. ولكن فقط جزء صغير من الأطفال الأجانب الذين يعيشون في اليابان يمكنهم الحصول على هذا الدعم.

يواجه الطلاب الأجانب عقبة كبيرة عندما يحين الوقت لامتحانات القبول في المدارس الثانوية. تحدد نتائج الاختبار نوع المدرسة الثانوية التي يمكنهم الالتحاق بها، والتي بدورها تحدد الكلية وبالتالي مستقبلهم المهني. ويجب على الغالبية العظمى من الطلاب الأجانب إجراء الامتحان التحريري باللغة اليابانية في منافسة مباشرة مع أقرانهم اليابانيين. في المدن الكبيرة مثل طوكيو وأوساكا، يوجد عدد قليل من المدارس التي تقدم عمليات قبول خاصة للطلاب الأجانب، وهناك أيضًا عدد متزايد من المنظمات غير الربحية وغيرها من المنظمات المخصصة لمساعدة هؤلاء الطلاب. ولكن مرة أخرى، هناك عدد قليل للغاية من الأجانب الذين يمكنهم الوصول والتمتع بهذه الخدمات.

كما يشير ما تقدم، يمكن أن تكون الضغوط الأكاديمية والاجتماعية للتعليم المدرسي في اليابان ساحقة بالنسبة للمواطنين الأجانب الشباب. عندما يتفاقم التوتر والضغط، يكون الطلاب على استعداد لتجنب المدرسة أو ببساطة التوقف عن الذهاب للمدرسة. في اليابان، يعد التعليم الابتدائي والثانوي إلزاميًا فقط للمواطنين اليابانيين، وليس لأبناء الأجانب. نتيجة لذلك، عندما ينقطع طالب أجنبي عن الدراسة، نادراً ما تتدخل سلطات المدرسة.

إن ترك هؤلاء الأطفال غير متعلمين وغير خاضعين للإشراف لا يمكن أن يكون شيئًا جيدًا، سواء بالنسبة لهم أو للمجتمع الياباني ككل. تحتاج الحكومة إلى معالجة هذه الأزمة المتصاعدة من خلال وضع سياسة قوية للدعم التربوي، التدخل، وتنفيذها بشكل صارم على المستوى المحلي بالتعاون مع المقيمين الأجانب وموظفي المنظمات غير الحكومية ومعلمي اللغة اليابانية وغيرهم.

لن نترك أحد وراءنا

تقود بعض البلديات التقدمية مبادراتها الخاصة لدعم التكيف والاندماج الاجتماعي للمواطنين الأجانب المقيمين في اليابان. أنشأت مدينة يوكوهاما مركز دعم اللغة اليابانية لمساعدة الأطفال الذين وصلوا مؤخراً على التكيف مع المدارس اليابانية. أطلقت بلدية هاماماتسو برنامجًا لضمان التحاق جميع الأطفال الأجانب بالمدرسة. ولكن بالنسبة لمعظم البلديات، لا يزال تعليم الأطفال غير اليابانيين منطقة مجهولة بالنسبة لهم.

أنشأت كوريا الجنوبية مراكز رينبو في 25 موقعًا في جميع أنحاء البلاد لتوفير التعليم الأساسي باللغة الكورية والعادات للأطفال الأجانب قبل دخولهم إلى المدرسة. وبالمقارنة، بدأت اليابان فقط في تطوير مرافق مخصصة لهذه الأغراض، وما زال أمامها طريق طويل في مجال التدريب وتوظيف المهنيين المؤهلين، بما في ذلك معلمو اللغة والمترجمون الفوريون الذين تحتاج إليهم.



مركز رينبو في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول في سيول هو واحد من 25 منشأة عامة في كوريا الجنوبية تقدم تعليم اللغة وغيرها من الدعم للأطفال الأجانب الذين يلتحقون بالمدارس الكورية الجنوبية. كما يقدم خدمات دعم التوظيف للبالغين. الصورة من مينجو توشيرو.

أصبح عدد الأجانب الذين يعيشون في اليابان الآن مساويا تقريبًا لجميع سكان محافظة هيروشيما. ولديهم الكثير ليقدموه للمجتمع الياباني من الناحيتين الثقافية والاقتصادية. لكن هذه الإمكانات لن يتم استغلالها في غياب جهد منسق لتطوير البنية الأساسية لتعليم اللغة لدينا. من خلال الشراكات المرنة مع البلديات والمنظمات غير الربحية، يجب على الحكومة أن تدعم بنشاط برامج الاندماج الاجتماعي واللغة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المجتمعات الفردية والوفاء بمسؤوليتها المتمثلة في "عدم التخلي عن أي شخص" في هذا المجتمع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. صورة العنوان الرئيسي: فصل دراسي في مدرسة الحي ومركز الرعاية النهارية لأطفال المهاجرين اليابانيين من بيرو والبرازيليين من أصل ياباني العاملين في مصنع قريب في تويوتا، محافظة آيتشي)