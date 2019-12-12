اليابان | تطهير الهواء: تحركات محلية تحرز تقدما على جبهة مكافحة التبغ في اليابان

تبددت آمال دعاة مكافحة التبغ عندما تم تخفيف التشريعات الوطنية لمكافحة التدخين السلبي في اليابان. على المستوى المحلي، ترى الحكومات والناشطين المزيد من النجاح في حظر التدخين في الأماكن العامة والحفاظ على نظافة الهواء في اليابان من أجل صحة السكان.

جهود لوبي مكافحة التبغ

في يوليو/ تموز 2018، وافقت اليابان على الحظر الوطني الأول للتدخين داخل المرافق العامة كجزء من التشريعات الرامية إلى الحد من المخاطر الصحية المثبتة للتدخين السلبي. في الفترة التي تسبق دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020، وسط دعوات دولية لإقامة ألعاب خالية من التدخين، كان من المأمول أن يؤدي التشريع الذي يدعو إلى اتخاذ تدابير صارمة ضد التدخين إلى تحسن كبير في الصحة العامة وأيضًا تحسين صورة اليابان التي تأتي ضمن أكثر الدول التي لديها سياسات غير ناجعة في مكافحة التدخين.

هذا لم يحدث. مما يبعث على خيبة أمل كبيرة من لوبي مكافحة التدخين، تم تخفيف مشروع القانون بشكل كبير من قبل مشرعي الحزب الليبرالي الديمقراطي فيما يتعلق بصناعة التبغ والمطاعم. وقال أحد كبار البيروقراطيين بوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية "التشريع الذي تم إقراره في نهاية المطاف كان أقل بكثير من التوقعات. "في رأيي، كان الأمر بلا معنى تقريبًا. بعد سنوات من التحضير الدقيق وجمع البيانات والجهود الضخمة التي بذلها فريقنا لمكافحة التبغ، بدعم من أعداد كبيرة من الخبراء من المهن الطبية وغيرها، نشعر بالإحباط الشديد من قبل أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي الذين عملوا على تخفيف مشروع القانون". سيتم تصنيف نصف المطاعم اليابانية، نظرًا لصغر حجمها، على أنها معفاة من حظر التدخين الجديد. تعتبر مجموعات مكافحة التبغ في اليابان هذا غير مناسب على الإطلاق، وتترك اليابان تشريعًا لا يزال متساهلاً للغاية مقارنة بالمعايير الدولية.

باعتباري مقيمة غير مدخنة في اليابان خلال التسعينيات، كنت أحب زيارة الحانات اليابانية الصغيرة "إيزاكايا" حيث كنت أشاهد الطهاة وهم يحضرون الساشيمي الطازج ويقومون بشي الدجاج الطازج على الأسياخ. في تلك الأيام، بالكاد لاحظت عندما قرر زميل عميل إشعال سيجارة. لكن في بريطانيا، مضى الآن 12 عامًا منذ أن تم حظر التدخين تمامًا في الأماكن المغلقة في أي مكان عام، وكنت معتادة على الهواء النظيف عند تناول الطعام بحيث أصبحت رائحة دخان السجائر في الحانات اليابانية غير محتملة على الإطلاق. الآن لن أذهب أبدا إلى الحانات اليابانية.

قصص نجاح محلية

القصة ليست كلها سلبية، ولكن. أدت نكسة لوبي مكافحة التدخين في العام الماضي إلى تجديد التركيز على أفضل السبل لإيجاد طريقة للمضي قدماً دون حظرها من قبل شركة تبغ اليابان وأصحاب المصلحة فيها. تركز إحدى الأفكار الجديدة على تطبيق تشريعات مكافحة التدخين في المدن المحلية حيث يعتقد أن لوبي مكافحة التدخين سيجد صعوبة أكبر في التأثير على النتائج. كما هو الحال في الولايات المتحدة، على الرغم من رفض الرئيس دونالد ترامب التصدي لتغير المناخ، تقوم الولايات أو المدن بوضع تدابير محلية خاصة بها لمكافحة تغير المناخ، تتجاهل الحكومات المحلية في اليابان المزاج السياسي الوطني وتتابع تدابير السيطرة لصالح سكانها من اجل مكافحة التدخين.

يقول ساكوتا مانابو رئيس الجمعية اليابانية لمكافحة التبغ "ما زلنا نهدف إلى فرض حظر كامل على التدخين في الأماكن العامة، لكننا نضغط الآن على جبهتين، وطنية ومحلية. على مر السنين، أدركنا أنه من الأسهل تحقيق تغيير ذي معنى على المستوى المحلي أكثر منه على المستوى الوطني، ولذا فإننا نركز على جهود متجددة. لدينا أكثر من خمسة آلاف عضو منتشرين في البلدات والمدن في جميع أنحاء اليابان. إنهم من جميع المجالات - الأوساط الأكاديمية، الطب، القانون، وغيرها من المجالات - ويشاركون جميعًا في قلق عميق بشأن مخاطر التبغ".

لدى الجمعية اليابانية لمكافحة التبغ أعضاء في كل مدينة في اليابان ويمكن دعوتهم لإجراء اتصالات مع رؤساء البلديات والسلطات المحلية. تقوم الجمعية اليابانية لمكافحة التبغ، بتنظيم فعاليات عامة لمساعدة السلطات المحلية على إعلام مجتمعاتها بأخطار التدخين السلبي وتمهيد الطريق أمام التشريعات المحلية. يقول ساكوتا "من الأهمية بمكان تقديم بيانات دقيقة ومستقلة في المناسبات العامة المختلفة التي نساعد في تنظيمها". "وقد وجدنا أن هذا بدأ يسفر عن نتائج جيدة في شكل قوانين منع التدخين السلبي على مستوى الحكومة المحلية."

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لقد تحققت بالفعل نتائج جيدة في مدينة بيباي في هوكايدو، حيث تم إصدار مرسوم لمنع التدخين السلبي. ووفقًا لرئيس بلدية المدينة، فإن التدابير مصممة لحماية جميع المواطنين، وخاصة الشباب والنساء الحوامل، من الآثار الضارة للتدخين السلبي وإبلاغ الناس بالمخاطر التي يشكلها على صحة الإنسان. ستكون هناك مساعدة للمدخنين من الإقلاع عن التدخين، وتأمل المدينة في تهيئة بيئة لا تشجع الشباب على هذه العادة السيئة والمضرة بالصحة. بشكل عام، من المأمول أن يعزز التشريع الجديد صحة أفضل ويحقق فائض في ميزانية الصحة المحلية.

وبالمثل، في محافظة هيوغو، فإن التدابير الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل/ نيسان 2020، تركز بشكل خاص على حماية الشباب دون سن العشرين والنساء الحوامل. في هذا التاريخ، ستتغير القواعد من السماح بالتدخين في المناطق المخصصة، إلى قاعدة صارمة لمنع التدخين في أي مكان يستخدمه الجمهور مثل دور الحضانة، المدارس، الجامعات، المستشفيات، دور كبار السن، دور رعاية المسنين، والمرافق الحكومية المحلية، على حد سواء في الموقع وحول الموقع. كما سيتم تغطية المتاجر، البنوك، الفنادق، صالونات الحلاقة، صالونات التجميل، المكتبات، دور السينما، ومراكز الرعاية الاجتماعية، لكن لا يزال يتعين حظر المطاعم بالكامل.

في طوكيو، نجحت المحافظة كويكي يوريكو في تطبيق قانون من المقرر أن يصبح ساري المفعول في ربيع عام 2020 - في الوقت المناسب لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية - التي ستحظر التدخين في جميع المطاعم، باستثناء غرف تدخين منفصلة، بغض النظر عن نطاق العمل. مدينة تشيبا المجاورة تتبع نفس القواعد على نفس المنوال.

وفي مدينة تويوهاشي بمحافظة آيتشي، تم تحقيق خطوة مهمة إلى الأمام من خلال إصدار قانون المدينة الذي يعرض منتجات التبغ الساخنة لنفس القواعد التي تنطبق على السجائر. تمشيا مع التقارير الأخيرة رفيعة المستوى في الولايات المتحدة، والتي تشير إلى أن الفيب يمكن أن تكون ضارة للغاية بالصحة، وقد نصحت تويوهاشي من قبل لجنة من الأطباء المتخصصين أن مدخني منتجات التبغ الساخنة يخرجون المواد السامة مع تدخينهم هذا النوع من التبغ. نتيجة لذلك، حظرت استخدام منتجات التبغ الساخنة في الأماكن العامة. من المأمول أن تنتشر هذه الفكرة إلى السلطات المحلية الأخرى.

تقاسم المكاسب الصحية من انخفاض معدلات التدخين

هناك استراتيجية أخرى يتم النظر فيها وهي فكرة تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تنفيذ مشاريع مكافحة التدخين. سيتيح هذا المفهوم للحكومات المحلية الاستعانة بمصادر خارجية لتسليم برامج مكافحة التدخين إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، والتي سيتم دفعها وفقًا للنتائج. في الممارسة العملية، سيتضمن قيام شركة خاصة بتسليم مشروع لمساعدة المواطنين على الحد من التدخين. وهذا بدوره سيوفر المال من ميزانية الصحة المحلية، وستشتري الشركة الخاصة حصة من هذا التوفير. وقال ساكوتا "إنها فكرة جديدة، لكنها قد تكون فعالة للغاية إذا تم تنفيذها بعناية". "من المنطقي للغاية تحفيز تقديم صحة أفضل على أساس تجاري بهذه الطريقة."

لا يزال أمامنا طريق طويل قبل أن تحقق اليابان الحظر التام على التدخين في الأماكن المغلقة، كما أوصت بذلك اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ. ولكن على الرغم من خيبة الأمل بشأن التشريعات الوطنية المخففة، فقد تم إحراز تقدم على المستوى المحلي، ومع انخفاض معدل التدخين بشكل عام، تبدو التوقعات إيجابية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية. صورة العنوان: صاحب مطعم في طوكيو يضع ملصقًا في 31 أغسطس/ آب 2019، أي قبل يوم واحد من بدء اللوائح الجديدة للتدخين في المحافظة. جيجي برس)