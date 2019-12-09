اليابان | تعرف على مصنع توميوكا لغزل الحرير المدرج على قائمة مواقع التراث العالمي

يعتبر مصنع توميوكا لغزل الحرير الموجود في مدينة توميوكا بمحافظة غونما وجهة سياحية مثالية للقيام برحلة ليوم واحد من طوكيو إلى منشأة أثرية ذات لون قرميدي. يمكن لزوار المصنع التعرف على دوره في تحول اليابان إلى الحداثة في عصر مييجي (1868-1912) وعلى طريقة غزل الحرير وحياة العاملات في المصنع.

بدأ مصنع توميوكا لغزل الحرير الموجود في مدينة توميوكا جنوب غربي محافظة غونما العمل في عام 1872 باعتباره أول مصنع لغزل الحرير في اليابان مشيدا على الطراز الغربي وينتج على نطاق واسع. وفي السنوات التي تلت انفتاح اليابان على التجارة مع العالم في أواخر القرن التاسع عشر، كان المنتج الرئيسي الذي تصدره البلاد هو الحرير الخام. وفي ضوء الحاجة الماسة للحصول على العملات الأجنبية، قررت حكومة مييجي بناء مصنع مملوك للدولة لتحسين الجودة وإدخال التكنولوجيا الغربية لصناعة غزل الحرير.

استمر المصنع الذي تمت خصخصته في عام 1893، في العمل حتى عام 1987. وقد تم الحفاظ على المباني الأصلية سليمة لتكون شاهدة على أكثر من 100 عام من صناعة غزل الحرير في اليابان. يعد المجمع الآن من المعالم السياحية الشهيرة التي تم إدراجها على قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي في عام 2014.

الاطلاع على معالم المدينة بالحافلة وجولة مصحوبة بأدلاء سياحيين

إحدى الطرق المتبعة للوصول إلى المصنع من محطة جوشو توميوكا على خط سكك جوشين دينتيتسو الحديدية – وهي أقرب محطة قطارات إلى الموقع – تتمثل في ركوب حافلة ماتشيناكا السياحية والتي تغادر من موقف السيارات شمال شرقي المحطة. بالنسبة لأولئك الذين يفضلون الذهاب سيرا على الأقدام، يبعد الموقع حوالي 15 دقيقة مشيا. وعلى متن الحافلة يوجد أدلاء سياحيون متطوعون يقدمون شرحا للمناطق السياحية والأشياء المثيرة للاهتمام في البلدة عندما تمر الحافلة بجوارها حتى يتمكن الزوار من وضع خططهم للمناطق التي يرغبون في زيارتها في طريق العودة. يمكن شراء تذكرة ركوب تستخدم على مدار اليوم بقيمة 100 ين عند صعود الحافلة، ويمكن استخدامها بصورة غير محدودة خلال اليوم. وستتوقف الحافلة على طول مسار رحلتها للسماح للركاب بالصعود إذا قاموا برفع أيديهم حتى وإن لم يكونوا يقفون عند موقف الحافلة.



تقوم حافلة ماتشيناكا السياحية برحلة مدتها 20 دقيقة تسير فيها على مهل بين نقطة انطلاقها في موقف السيارات بالقرب من محطة جوشو توميوكا وبين مصنع توميوكا لغزل الحرير.

بعد المرور من المدخل الرئيسي، أول مبنى يمكن رؤيته هو مخزن الشرانق الشرقي والذي كان يستخدم لتخزين الشرانق قبل أن تُستخلص خيوط الحرير منها. هذا المبنى الأنيق عبارة عن مبنى مهيب بواجهة عرضها 100 متر.

في الجزء الخلفي من الموقع يوجد مخزن الشرانق الغربي والذي ينتصب بموازاة مخزن الشرانق الشرقي. وإلى اليسار يوجد مصنع غزل الحرير وهو عبارة عن هيكل بطول 140 مترا ينتصب بين المخزنين لتشكل المباني الثلاثة معا شكل مربع ذي ضلع مفتوح. تعود هذه الهياكل الأصلية إلى بداية تأسيس المصنع وتمثل قلب هذا الموقع التراثي المحدد بأنه كنز قومي. يحيط بهذه المباني هياكل مختلفة مشيدة على الطراز الغربي كان يقطنها خبراء أجانب من فرنسا للإشراف على المشروع في المراحل الأولية ومساكن لعاملات المصنع.



صورة من مدخل المصنع تظهر مخزن الشرانق الشرقي في الخلفية. يمكن استئجار أجهزة للإرشاد السياحي الصوتي من كشك بيع التذاكر على اليسار.



المباني مشيدة من طوب قرميدية مرصوفة بين أعمدة وعوارض خشبية بأسلوب يعرف باسم التأطير الخشبي. النصب التذكاري على اليمين يخلد زيارة الإمبراطور شوكين والإمبراطورة كوتايغو إيشو في عام 1873 للمصنع.

يستفيد الكثير من الزوار من الجولات المصحوبة بأدلاء سياحيين في الموقع، حيث تقدم الجولة التي تبلغ مدتها 40 دقيقة شرحا باللغة اليابانية عن تاريخ المصنع وطريقة غزل الحرير والغرض من المباني في الموقع والسمات المتنوعة المثيرة للاهتمام فيها. يمكن للزوار بعد ذلك التجول على مهل والدخول إلى صالات العرض والمعارض المتنوعة الموجودة في المكان، والتي يمكن أن تساعدهم في معرفة المزيد عن هذا الموقع الرائد. تبدأ الجولات كل 30 دقيقة، وتبلغ رسومها 200 ين. إذا لم يكن باستطاعتك الانضمام إلى إحدى الجولات، فيمكنك استئجار جهاز إرشاد صوتي يقدم شرحا بعدة لغات.



تبدأ الجولات المصحوبة بأدلاء سياحيين من الخيمة الموجودة في الجزء الخلفي من مخزن الشرانق الشرقي. تباع التذاكر قبل 30 دقيقة من بداية كل جولة.



تحظى الجولات المصحوبة بأدلاء سياحيين بشعبية حيث تقدم نبذة مختصرة عن تاريخ المصنع وأهميته.

الجولات المصحوبة بأدلاء سياحيين والإرشاد الصوتي

أوقات الجولات: من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا ومن 1 بعد الظهر حتى 4 عصرا بفاصل زمني قدره 30 دقيقة بين كل جولة وأخرى. ملاحظة: جولة الساعة 4 عصرا متاحة بين شهري أبريل/نيسان وأكتوبر/تشرين الأول فقط.

رسوم الجولات المصحوبة بأدلاء سياحيين: 200 ين للبالغين، 100 ين للأطفال بعمر المرحلة الإعدادية فما دون. تباع التذاكر قبل 30 دقيقة من بدء كل جولة. متاحة فقط باللغة اليابانية.

رسوم استئجار أجهزة الإرشاد الصوتي: 200 ين. الإرشاد السياحي الصوتي متوفر باللغات اليابانية والإنجليزية والفرنسية والصينية والكورية.

غزل الحرير

تنتج ديدان القز في مرحلة اليرقات خيوطا حريرية لمدة يومين والتي تتحول إلى شرانق. عند غلي الشرانق تصبح المادة التي تربط الخيوط معا رخوة، وباستخدام أداة مصنوعة من سيقان الأرز المجففة يتم فصل الخيوط وتحرير الشرانق. بعد ذلك تلف الخيوط على بكرات، وبعد أن تجف تستعيد تلك المواد مرونتها الأصلية. يمكن لزوار المصنع مشاهدة عملية غزل الخيوط الفعلية، حيث ينتج من شرنقة طولها حوالي 3 سنتيمترات خيطا طوله أكثر من 1000 متر.



في السكن المشترك 76 يمكن للزوار أن يجربوا بأيدهم غزل خيوط الحرير يدويا باستخدام معدات تقليدية.



أمام معرض الحرير في مخزن الشرانق الشرقي يتم إجراء شرح على استخدام آلة غزل حرير فرنسية الطراز من الساعة 10 إلى 11 صباحا ومن الساعة 2 إلى 3:30 من بعد ظهر أيام الأسبوع. يمكن للزوار في أيام نهاية الأسبوع والعطلات مشاهدة عملية الغزل والمشاركة فيها.

يتم تسخين الشرانق قبل أن تفقس اليرقات الموجودة داخلها وبعد ذلك تجفف وتترك جانبا للاستخدام في وقت لاحق. في أيامنا الحالية مكّن ضبط درجة الحرارة اللازمة لتربية ديدان القز والتحكم في جودة الشرانق من إطالة أمد فترة الحصاد، ولكن في الماضي كانت جميع الشرانق تحصد في نفس الوقت. وبالتالي لتأمين ما يكفي من الشرانق تغطي الإنتاج لمدة عام، كانت هناك حاجة إلى وجود كميات كبيرة منها حيث كانت تخزن في المخزنين الضخمين في موقع المصنع.

يجمع مخزن الشرانق الشرقي بين عناصر معمارية يابانية وغربية. شيدت الجدران من قرميد صنعه حرفيون يابانيون، بينما كان السقف مغطى بقرميد تقليدي. ولمنع العفن من النمو على الشرانق المخزنة في الداخل، يمتلك المبنى الكثير من النوافذ الكبيرة لضمان تهوية جيدة. يحتوي الطابق الأول من المبنى على منطقة للعرض ومعرض للحرير ومتجر هدايا.



يمتلك مخزن الشرانق الشرقي الكثير من النوافذ لضمان حدوث تهوية جيدة وحماية الشرانق من التعفن.



تتضمن منطقة العرض في الطابق الأول لوحات تشرح تاريخ المصنع وتوضح خصائص مبانيه. توجد أيضا منطقة لمشاهدة الفيديو.



يُفتح الطابق الثاني من مخزن الشرانق الشرقي أمام الزوار لفترة محدودة. وهو المكان الذي كانت تخزن فيه الشرانق المستخدمة لغزل الحرير.

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تجري حاليا أعمال ترميم مخزن الشرانق الغربي. ومن المقرر أن يفتح المبنى أمام العامة في خريف عام 2020.

يحتوي المصنع الذي كانت تشغله عاملات على نوافذ كبيرة تجعل من المكان جيد التهوية ومضيئا. ونظرا لأنه لم يكن في اليابان مصابيح كهربائية عند تشييد المصنع، كان من الضروري تأمين إضاءة طبيعية بوفرة حتى تتمكن العاملات من غزل ألياف الحرير الدقيقة. وقد تم استيراد ألواح النوافذ الزجاجية الكبيرة وإطاراتها الفولاذية من فرنسا.

في البداية كانت آلات الغزل الفرنسية تعمل بالبخار، وقد مكنت النوافذ الصغيرة في السطح أعلى المبنى البخار من الخروج من المكان. في حين أن آلات غزل الحرير الأتوماتيكية في المصنع حاليا فقد صنعتها شركة نيسان الصانعة للسيارات، وركبت في أواخر ستينات القرن العشرين.



إن وجود نوافذ صغيرة في أعلى سقف المصنع يسمح بتهوية جيدة.



سقف المصنع معلق بواسطة دعامات سقفية فولاذية لإنشاء مساحات داخلية واسعة خالية من الأعمدة.



قللت آلات الغزل الأتوماتيكية والتي ظهرت لأول مرة في ثلاثينات القرن العشرين إلى حد كبير من عدد العاملات الضروريات للقيام بالعمليات التشغيلية.

المساكن والمنازل المشتركة

من بين الكثير من المباني والمساكن المشيدة على الطراز الغربي على أرضية المصنع، يعد منزل برونات الأكثر إبهارا، وهو منزل بول برونات المعين من قبل حكومة مييجي بمنصب المدير الفني للمصنع. وقد عاش هناك من 1872 إلى 1876، وبعد ذلك اُستخدم المبنى الكبير الذي تبلغ مساحته أكثر من 900 متر مربع كمسكن لعاملات المصنع ومنشأة للتدريب.

تم تحديد منزل برونات – إلى جانب مقر إقامة المدربات والفنيين الذكور الفرنسيين – كممتلكات ثقافية مهمة. ولكن الخبراء الفرنسيين عاشوا هناك لمدة عامين فقط قبل أن يعودوا إلى وطنهم، لذلك لم تستخدم تلك المباني لنفس الغرض الأصلي المشيدة من أجله إلا لفترة قصيرة.



عند النظر إلى المبنى من ناحية الجنوب يتضح حجم منزل برونات مدير المصنع. كان وجود مانع صواعق على السقف أمرا غير معتاد في تلك الفترة.



مقر إقامة المدربات الفرنسيات هو عبارة عن هيكل أنيق ذي تأطير خشبي.



يستخدم منزل المشرف – مغلق أمام العامة – كمكتب لموقع مصنع توميوكا لغزل الحرير.

يضم المصنع أيضا الكثير من المعروضات والمباني المتعلقة بحياة النساء اللواتي عملن هناك. في السنوات التي كان فيها المصنع مملوكا للدولة، كان بمثابة منشأة لتدريب اليابانيات الشابات على أحدث التقنيات الغربية لغزل الحرير، ليعدن بعد ذلك إلى مساقط رؤوسهن للمساعدة في تحسين الأعمال المحلية لغزل الحرير. كانت بيئة العمل في المصنع أيضا متقدمة جدا بالنسبة لذلك العصر. فقد تم تزويد العاملات بالسكن والفرش والوجبات، وكان بإمكانهن الحصول على رعاية مجانية من عيادة طبية في المصنع.

لا تزال المساكن والمنازل المشتركة التي أقيمت في عهد تايشو (1912-1926) وبداية عهد شووا (1926-1989) قائمة حتى اليوم، وهي شاهدة على حياة الناس الذين عاشوا وعملوا في المصنع على مر السنين.



مقتطف من ’’مفكرة توميوكا‘‘ وهو دفتر مذكرات كتبته إحدى المتدربات عن فترة وجودها في المصنع، تم نسخه على هذا اللوح الأسود من سكن هارونا الذي تم تشييده خلال فترة تايشو.



سكن ميوغي، شيد عام 1940 بعد خصخصة المصنع.



هذه العيادة المشيدة أيضا في عام 1940، هي ثالث منشأة من نوعها تبنى هناك منذ افتتاح المصنع.



حقل أوراق التوت التي تتغذى عليها ديدان القز.



يقع مركز ماتشيناكا للمعلومات السياحية على بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من المصنع، ويبيع منتجات وسلعا محلية خاصة بالمنطقة عليها صورة ’’أوتومي تشان‘‘ وهي شخصية التميمة الخاصة بالمصنع والمصممة على شكل عاملة في المصنع

مصنع توميوكا لغزل الحرير

العنوان: 1-1 توميوكا، توميوكا محافظة غونما

ساعات العمل: من الساعة 9 صباحا حتى 5 عصرا (آخر موعد للدخول 4:30 عصرا)

الإغلاق: 29-31 ديسمبر/كانون الأول

رسوم الدخول: 1000 ين للبالغين، 250 ين لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية، 150 ين لطلاب المرحلتين الإعدادية والابتدائية

رسوم الجولة المصحوبة بأدلاء سياحيين: 200 ين للبالغين، 100 ين للأطفال بعمر المرحلة الإعدادية فما تحت. لا يشترط القيام بحجز مسبق

رسوم استئجار أجهزة الإرشاد الصوتي: 200 ين. الإرشاد السياحي متوفر باللغات اليابانية والإنجليزية والفرنسية والصينية والكورية.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. المعلومات مقدمة من مدينة توميوكا ومصنع توميوكا لغزل الحرير. صورة العنوان: المدخل الرئيسي لمصنع توميوكا لغزل الحرير. حقوق جميع الصور لـNippon.com)