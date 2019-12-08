اليابان | شعر الأنف الزائد هل يؤثر على الجاذبية في اليابان؟

لايف ستايل 08/12/2019

يقوم اثنان من كل ثلاثة رجال يابانيين بإزالة شعر الأنف الزائد مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.

هل حدث لك هذا من قبل؟ أن تقوم بارتداء ملابسك ثم تهم بمغادرة المنزل، قبل أن تنظر في المرآة مرة أخرى لتكتشف الشعر الذي يخرج من أنفك؟

وجدت دراسة أجرتها شركة ”كاي“ لصناعة الشفرات في منطقة العاصمة طوكيو أن 20.8٪ من الرجال و54.1٪ من النساء لاحظوا بروز وخروج الشعر من أنف الطرف الأخر أثناء الموعد الغرامي. من بينهم، أخبر 68.3٪ من الرجال و83.6٪ من النساء الطرف الآخر عند ملاحظة ذلك.

يبدو أن شعر الأنف المرئي يزعج الرجال والنساء على حد سواء، حيث قال نصفهم تقريباً إنهم يودون من الشخص الآخر أن يقوم بإزالة الشعر الزائد. وكان الأمر هام بشكل خاص بالنسبة للنساء، حيث قالت 22.7٪ منهن إنه يجعل الشخص أقل جاذبية، وقالت 20.2٪ إنه يعكر مزاجهن الخاص، كما قالت 25.2٪ منهن إنه يعطي انطباع بعدم النظافة.

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وجدت أسئلة استقصائية حول عدد المرات التي يقوم فيها الأشخاص بإزالة شعر أنوفهم الزائد أن أكبر فئة لكل من الرجال والنساء تتألف من أولئك الذين يقومون بذلك مرة واحدة في الأسبوع. لكن يبدو أن الرجال يولون المزيد من الاهتمام لإزالة وتنظيف شعر الأنف الزائد بنسبة 68.7٪ لمن يقومون بذلك مرة واحدة في الأسبوع أو في كثير من الأحيان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)