اليابان | 3 من كل 4 من مرضى السرطان من النساء في اليابان

صحة وطب 01/12/2019

كشفت دراسة أن 75.9٪ من المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-39 الذين يخضعون للعلاج من مرض السرطان هم من النساء. بشكل عام بالنسبة للمجموعات العمرية، كانت نسبة مرضى السرطان الذكور أعلى قليلاً، ومع ذلك، فإن هذا يتحول بشكل كبير إلى النساء في هذه الفئة العمرية.

أصدر المركز الوطني للسرطان باليابان والمركز الوطني لصحة وتنمية الطفل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول تقريراً يلخص البيانات المسجلة من 844 قسمًا من أقسام المرافق الطبية في عامي 2016 و2017 للسرطان. أظهر تقرير سابق التفرقة بين من تقل أعمارهم عن 20 عامًا والذين تتراوح أعمارهم بين 20 عامًا أو أكثر. هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء دراسة شاملة للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عامًا أو أكبر من المراهقين والشباب.

وفقًا لهذا التقرير الجديد، كان هناك 6667 حالة تتعلق بالأطفال و76،822 حالة تتعلق بالمراهقين والشباب. من بين الأطفال المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 15 وأقل، كانت نسبة الفتيات 44.6٪، مما يعني وجود فارق ضئيل بين نسب الفتيات والفتيان. ومع ذلك، زاد هذا بشكل كبير إلى 75.9٪ من النساء بين المراهقات والشبات. ظلت النسبة المئوية للنساء بشكل عام في جميع الفئات العمرية حوالي 43٪ (إحصاءات 2016)، مما يجعل معدل إصابة المراهقات والشبات المرتفع هذا بارزًا للغاية ويثير القلق في نفس الوقت.

عند النظر إلى مرضى السرطان حسب العمر، في المدى المتوسط من جيل المراهقين والشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29، قفز عدد الحالات بشكل حاد من سن مبكرة ليصل إلى 14٪ من إجمالي الحالات بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 0-39. استمرت هذه النسبة في الارتفاع إلى 27٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 30 و34 عامًا. بالنسبة إلى الفئة العمرية 35-39 أو أكبر، ارتفع إلى 43٪. ومن بين جميع مرضى السرطان في جيل المراهقة والشباب، كان 70٪ من الحالات في سن 30 أو أكبر.

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أشار كلا المركزين المشاركين في التقرير إلى أن الارتفاع السريع في نسبة الإصابة بالسرطان بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 25 عامًا وما فوق يرجع إلى زيادة حالات سرطان عنق الرحم والثدي لدى النساء.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Utah51/ بيكستا)