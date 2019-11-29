اليابان | دراسة: انخفاض عدد سكان اليابان بأكثر من 20 مليون نسمة عام 2045

يقدر المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي أن عدد سكان اليابان سينخفض بأكثر من 20 مليون نسمة في العقود الثلاثة من عام 2015 إلى 106.4 مليون نسمة تقريبا في عام 2045. إن عدد الناس يتناقص بشكل خاص في المناطق الريفية وليس المناطق الحضرية، مع العديد من المحافظات التي تواجه انخفاضات حادة بنسبة 20-30٪ مقارنة بأرقام السكان 2015.

مقارنة الأرقام السكانية لعامي 2015 و2045 (مليون شخص)

وفي الوقت نفسه، سوف تستمر شيخوخة المجتمع الياباني في التقدم، فبحلول عام 2045، سيكون 30٪ من السكان في كل من محافظتي أكيتا وأوموري أكبر من 75 عامًا. في طوكيو، من المتوقع أن يظل عدد المسنين عند حوالي 16.7٪ بسبب تدفق الشباب على العاصمة، لذلك مقارنة بالمحافظات الإقليمية يبدو أن طوكيو لن تتأثر بشكل كبير.

السكان والنسبة المئوية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عام 2045

والحقيقة هي أن إجمالي عدد السكان ومعدل الزيادة لدى كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أعلى في المدن منه في المناطق الريفية. مقارنةً بعام 2015، من المتوقع أن يزداد عدد السكان المسنين في المحافظات ذات المدن الكبيرة، وخاصة طوكيو وأوساكا.

سيرتفع العدد الإجمالي لكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا في طوكيو من 1.47 مليون في عام 2015 إلى 2.27 مليون في عام 2045. بينما ستبقى نسبتهم في عدد سكان العاصمة منخفضة، فهذا يعني أن كبار السن بالأعداد يزيد أربعة أضعاف عدد السكان الحاليين في محافظة توتوري سيعيش في طوكيو. هذا يعطي فكرة عن التأثير الذي سيحدث بسبب التدفق على العاصمة.

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وحتى الآن، يعد نقص مرافق الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية قضية اجتماعية ضخمة. فمع زيادة عدد كبار السن تدريجيا نحو عام 2045، فإن الأسئلة المطروحة هي هل يمكن تنفيذ نظام يوفر رعاية كافية؟ وهل يمكنه حماية كبار السن المستضعفين في أوقات الكوارث؟ تحتاج المناطق الحضرية بشكل خاص إلى وضع استراتيجيات للتصدي لذلك.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)