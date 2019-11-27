اليابان | وجه جديد جذاب للمطار الرئيسي في وسط اليابان

أصبح مطار (تشوبو سنتراير) الدولي، المطار الرئيسي الذي يخدم مدينة ناغويا والمناطق المحيطة بمحافظة آيتشي، أكبر وأفضل خدميًا بفضل اكتمال إنشاء مختلف المرافق المتمثلة في: محطة (LCC) الجديدة (وهي مخصصة لشركات الطيران منخفضة التكلفة)، والمنطقة المخصصة للطيران التفاعلي، ومركز دولي لاستضافة وإقامة المعارض والفعاليات.

محطة طيران جديدة لخدمة منطقة وسط اليابان المحورية

في العشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، تم افتتاح محطة جديدة في مطار (تشوبو سنتراير) الدولي بمحافظة آيتشي الذي يمثل المعبر المؤدي إلى منطقة (توكاي). ومبنى المحطة 2 الجديد مخصص بالكامل لاستخدامات شركات الطيران منخفضة التكلفة، وسيتم تشغليها في البداية من قبل خمس شركات طيران من ضمنهم شركة (جيت ستار جابان) وشركة (إير آسيا جابان). ومطار (سنتراير) بشكل عام تردد عليه 12,4 مليون مسافر في السنة المالية 2018 (من أبريل/ نيسان 2018 – حتى مارس/ آذار 2019) في ظل سياحة مزدهرة قادمة من آسيا. وتستهدف المنطقة زيادة هذا العدد وجذب المزيد من الشركات الخاصة المحدودة إلى المطار.



مدخل صالة المغادرة بمحطة 2 الجديدة.



تم تقليل عدد الأماكن المخصصة لتسجيل الوصول إلى الحد الأدنى. والسقف المكشوف يعطي إحساسًا بسعة المكان داخل المحطة.



يقوم الركاب بطباعة تذاكرهم الخاصة واستخراج بطاقات الأمتعة باستخدام الماكينات الآلية.

تطبق إدارة المحطة الجديدة (رقم 2) رقابة صارمة على تكاليف التشغيل والنفقات المستخدمة، وتمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة عن طريق تركيب ماكينات تسجيل الوصول الآلية (check-in kiosks)، وكذلك الممرات الأمنية الذكية التي تسمح بمرور العديد من الركاب في آن واحد. وصُممت الردهات ومناطق الانتظار ووسائل الراحة الأخرى بشكل بسيط للغاية، وتم تجميع جميع المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية (duty-free) ومحلات التجزئة في مكان واحد. وفي الوقت نفسه، تلبي المحطة احتياجات الركاب بوسائل الراحة مثل الأماكن المخصصة لشحن الهواتف الخليوية المجهزة بمقاعد في مناطق الانتظار. وعوضًا عن تركيب ممرات السير المتحركة، اتبعت إدارة الموانئ فكرة مبتكرة لجعل المسافة الطويلة المقطوعة للوصول إلى بوابات الخروج ممتعة ومرحة، وذلك باستخدام أجهزة عرض ووضع لافتات تخبر الركاب بعدد السعرات الحرارية التي أحرقوها خلال مشيهم.

ومن خلال الأفكار والخطط المطروحة الفعالة استطاعت المحطة تقليل تكاليف التشغيل والرسوم المدفوعة من قبل شركات الطيران والركاب إلى أدنى مستوى، وهو أمر رائع من منظور المستخدم. وقد كان مطار (سنتراير) أول مطار في اليابان يتم تشييده وتشغيله بشكل كبير من قبل القطاع الخاص، وهو معروف بمرافقه الفريدة والممارسات الإدارية السليمة. وقد جرت العادة أن يتم تشغيل المساحات المخصصة لمحلات التجزئة في المطارات من قبل كيانات مستقلة، إلا أن الأمر في مطار (سنتراير) يقع بالكامل تحت إشراف الجهات المعنية بالمطار التي تشرف على جميع الجوانب التشغيلية به، مما يتيح لها اتخاذ خطوات جريئة على جميع الأصعدة داخل المطار.



المقاعد الموجودة عند بوابات المغادرة بسيطة وتقليدية، ولكنها تتضمن مقابس لشحن الأجهزة في الجزء الخلفي منها.



لقد حاول المطار أن يجعل من ممرات السير داخل ردهاته تجربة ممتعة ومرحة.

طائرة الأحلام

مجموعة المناظر والأماكن التي يمكن الاستمتاع بها تجعل كذلك من مطار (سنتراير) مكان محبب كمرفق ترفيهي. فبالإضافة إلى زيارة (سكاي ديك)، أحد أسطح المراقبة الذي يمتد باتجاه المدرج، يمكن للزوار أيضًا الاستجمام والاستمتاع بمياه (فو نو يو)، وهو منتجع صحي يطل على مناظر رائعة للطائرات عند إقلاعها، حيث السماء الرحبة تمتد أمام عشاق الطيران. وتحظى المنطقة المخصصة للمطاعم (رينغا دوري) و (تشوشين-يوكوتشو) بشعبية كبيرة بين العائلات والأزواج. (رينغا دوري) تمت تسميته تيمنًا باسم ”brick-lined streets“ ”الشوارع المبطنة بالطوب“ على النمط الأوروبي، أما (تشوشين-يوكوتشو) فتعني ”أزقة الفوانيس الورقية“ ذات المظهر الياباني التقليدي.

لكن ما يلفت الانتباه حقًا لهذه المنشأة الفريدة ”Flight of Dreams“ أو ”طائرة الأحلام“، وهي عبارة عن طائرة في شكل مدينة ترفيهية تقع بين محطة المطار ومبنى 2 الجديد. وقد تم افتتاحها للجمهور قبل افتتاح المحطة الجديدة بفترة قصيرة في الثاني عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والمنطقة تضم طائرة بوينغ من طراز (787) حقيقية، وقد كانت رؤية طائرة حديثة عن قرب أمرٌ أحدث ضجة كبيرة، حيث اجتذب الحدث أكثر من مليون زائر في الأشهر الستة الأولى.



لوحة جدارية لطائرة بوينغ 787 تزين مبنى (فلايت أوف دريمز).



الجناح الأيمن لطائرة بوينغ 787 المتوقفة داخل المنطقة الترفيهية يطل على الساحة المخصصة للمطاعم والمقاهي.



المكان المخصص لوقوف الطائرة يتيح لمحبي التقاط الصور وعشاق تطبيق انستغرام اختيار زوايا تصوير مختلفة.

وحين زيارتنا للموقع، كانت طائرة بوينغ (دريم لايفتر) أو (ناقلة الأحلام) التي تشبه في تصميمها الحيتان، والتي ساهمت بشكل أساسي في إخراج (فلايت أوف دريمز) إلى النور، متوقفة بالقرب من مبنى 2 الجديد. وباعتبار منطقة (تشووبو) المحيطة بمحافظة آيتشي مركزًا رئيسيًا لصناعة مكونات الطائرات، يستقبل مطار (سنتراير) زيارات متكررة من طائرة (دريم لافتر)، وهي طائرة بوينغ مخصصة لنقل مكونات وقطع غيار طائرات البوينغ، والتي لا يوجد منها سوى 4 طائرات فقط.



إحدى طائرات (دريم لافتر) تستعد لنقل مكونات الطائرات إلى الولايات المتحدة لتتم عملية التجميع النهائي هناك. تم التقاط الصورة من صالة بوابة مبنى 2 الجديد.

ويتم تصنيع حوالي 35% من طائرات 787 في محافظة آيتشي، فمثلا: الأجنحة من شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، والجناح وجسم الطائرة الانسيابي من شركة سوبارو، وهيكل الطائرة الأمامي من قبل شركة كاواساكي للصناعات الثقيلة. ويضم مطار (سنتراير) أيضًا مقرًا لمركز تشغيل طائرات (دريم لافتر)، وهو عبارة عن منشأة للتخزين المؤقت للمكونات.

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واعترافًا بالروابط القوية مع المنطقة، أهدت شركة بوينغ للمطار أول طائرة بوينغ من طراز 787 يتم إنتاجها، وهي الطائرة التجريبية (ZA001). ويضم الطابقان الثاني والثالث من منطقة (فلايت أوف دريمز) الترفيهية (سياتل تيراس)، وهي منطقة مطاعم تعطي انطباعًا وكأنك في مدينة سياتل التي تأسست على أرضها شركة بوينغ، وتمنح الزوار فرصة الاستمتاع بتناول الطعام تحت جناح طائرة 787. ويضم الطابق الأرضي أول متجر لشركة بوينغ خارج الولايات المتحدة. ويمكن للزوار فيه استعراض البضائع الرسمية الغير متاحة بشكل رسمي خارج الولايات المتحدة. ولا يتعين عليك أن تكون من محبي الطيران لتتحمس لهذا المتجر!



الدخول مجانًا إلى منطقة (سياتل تراس).



متجر بوينغ يزخر بالعديد من المنتجات التي تصل إلى قرابة الـ 500 منتج، من ضمنها بضائع رسمية لشركة بوينغ

أكثر من مجرد مكان لإضاعة الوقت

يمكن للزوار الذين يدفعون رسومًا للدخول إلى منطقة (فلايت بارك) أو (حديقة الطائرة) الوصول إلى الجانب السفلي من الطائرة 787 والاستمتاع بالدخول إلى هذ الجزء الممتع الغير متاح للركاب في المطارات الاعتيادية. بالإضافة إلى أن العروض التفاعلية التي تقدمها تيم لاب ذات الشهرة العالمية سوف تبهر حتى الزوار البالغين. (تيم لاب: هي مجموعات إبداعية تعاونية متعددة التخصصات تجمع خبراء من مختلف المجالات الممارسة في المجتمع الرقمي: من الفنانين والمبرمجين والمهندسين ومبدعي الرسوم المتحركة وعلماء الرياضيات والمهندسين المعماريين ومصممي المواقع الإلكترونية والمطبوعات والمحررين).



خلال هذا العرض الجذاب، يلقي الزوار الطائرات الورقية باستخدام الأقواس للتحكم في عرض الصوت والضوء.



الزوار أيضًا يمكنهم رسم طائراتهم الخاصة ويقوموا بعرضها من خلال صور إنعكاسية لها.

هناك عنصر جذب آخر يتمثل في أجهزة العرض الإسقاطية (Fly with the 787 Dreamliner) (حلق مع طائرة الأحلام 787)، الذي يعرض صورًا أثيرية في الجزء الداخلي من المنشأة. ويستمتع الزوار بمشاهدة سرب من الحيتان التي تسبح حول الطائرة وبجانبها تحلق الطائرات التي رسمها الأطفال. ويمكن مشاهدة الصور الأثيرية المعروضة من مناطق الدخول المجاني مثل (سياتل تيراس)، ولكنها ستكون مبهرة أكثر عند مشاهدتها من منطقة المشاهدة في الطابق الرابع من (فلايت بارك). ويمكن القول باختصار بأن (فلايت أوف دريمز) مكان مبهر للغاية، ولا يمكن زيارته فقط لإضاعة الوقت قبل رحلتك، بل نوصي بأن يذهب المتجهين إلى المطار مبكرًا لمنح أنفسهم وقتًا للاستمتاع بهذه المساحة الترفيهية الرائعة الفريدة من نوعها في مطار (سنتراير).



جانب من العرض الأثيري لسرب الحيتان بجانب طائرة البوينغ.



الطائرات التي رسمها الزوار تحلق بجوار الطائرة 787.

طائرة الأحلام

العنوان: 1-1 مطار (سنتراير)، توكونامي، محافظة آيتشي.

ساعات العمل: من العاشرة صباحًا حتى العاشرة مساًء، جميع أيام السنة.

حديقة الطائرة

ساعات العمل: من العاشرة صباحًا حتى الخامسة مساًء من الأحد حتى الجمعة (آخر ميعاد للدخول حتى الساعة 4:30)، وأيام السبت من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساًء (آخر ميعاد للدخول حتى الساعة 6:30)

الدخول لحديقة الطائرة: البالغين وطلاب المدارس الثانوية: 1,200 ين بخلاف ذلك الأطفال من سن الثالثة فما فوق: 800 ين



مطار (سنتراير) أصبح دوليًا أكثر من ذي قبل

موقع (فلايت أوف دريمز) أيضًا متصل بمرفق آخر حديث العهد يقع على الجانب الآخر من مبنى 2 الجديد، وهو (آيتشي سكاي إكسبو) (مركزًا للمعارض الدولية) والذي تم افتتاحه للجمهور في أغسطس/ آب الماضي.



المنطقة الخارجية ذات المساحة الشاسعة مجاورة لـ (آيتشي سكاي إكسبو)، ويمكن على أرضها استضافة الأحداث الرياضية والحفلات الموسيقية في الهواء الطلق.

ويعد مركز (آيتشي سكاي إكسبو) أول مركز رئيسي على الإطلاق في اليابان متصل مباشرة بمطار دولي، ويمكن الوصول إليه بسهولة من اليابان ومن خارجها. ويتألف من 6 قاعات، تبلغ مساحة كل منها 10,000 متر مربع، فضلاً عن مركز للمؤتمرات مساحته 3,400 متر مربع، وهو أحد أكبر مراكز إقامة المناسبات والفاعليات في اليابان.

وتتميز القاعات بعدم وجود أعمدة تعيق طريق المارة، وتعتبر القاعة A مثالية للمناسبات الترفيهية. ويمكن دمج القاعات من القاعة B إلى القاعة F لتصبح قاعة واحدة عملاقة تبلغ مساحتها 50,000 متر مربع. ونظرًا لكونها المنشأة الدائمة الوحيدة في اليابان حيث يمكن عرض البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية من الخارج في منطقة مستودعات جمركية، فهي تحظى بقدر كبير من اهتمام منظمي الفعاليات الدولية.

وتتمتع منطقة (فلايت أوف دريمز) وأرض المعارض (آيتشي سكاي إكسبو) بطابع مميز وجاذبية عالمية فريدة من نوعها داخل موقع مطار (سنتراير)، ويتم الاعتماد عليهما لجلب أعداد متزايدة من السياح المحليين والأجانب إلى منطقة تشوبو بوسط اليابان.



المدخل الرئيسي لأرض المعارض الدولية (آيتشي سكاي إكسبو). الفخامة في استخدام المواد الخشبية يضفي شعورًا عامًا بأجواء مريحة.



القاعة C. الجدران المتحركة على الجانب الأيمن يمكن رفعها إلى أعلى ليتم دمجها مع القاعة المجاورة.

النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. المادة المقالية والنصية من إعداد فريق عمل Nippon.com. صورة الموضوع: عرض ضوئي للطائرة 787. التُقطت الصورة خلال عرض (Fly with the 787 Dreamliner)