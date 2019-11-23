اليابان | ارتفاع نسبة التقاعد الطوعي في شركات الإلكترونيات اليابانية

عمل 24/11/2019

تدعو المزيد والمزيد من الشركات المدرجة في البورصة الموظفين للتسجيل في التقاعد الطوعي. في عام 2019، كان لشركات الإلكترونيات والأدوية دور بارز في قيادة هذا الاتجاه، ولأول مرة منذ 6 سنوات، تم تسجيل أكثر من 10000 شخص.

وفقًا لمركز أبحاث طوكيو شوكو، فقد قبلت 27 شركة مدرجة طلبات للتقاعد الطوعي في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى سبتمبر/ أيلول2019 لتقليص عدد العاملين لديها وتقليل رواتبهم. زاد هذا الرقم بأكثر من الضعف عن 12 سنة كاملة عام 2018. بلغ عدد الملتحقين في خطط التقاعد المبكر (أو المتقدمين حيث لا تُعرف أرقام المسجلين) 10،342 المرة الأولى التي يتجاوز فيها الرقم حاجز الـ 10000 شخص منذ عام 2013، حيث وصل الرقم إلى 10،782.

هذه الزيادة تعكس الظروف العمل القاسية في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك أيضًا حالات يتم فيها تطبيق التسجيل في وقت مبكر حتى عندما يكون أداء الشركة مزدهرًا في الوقت الحالي، لأن أرباب العمل يأخذون في الاعتبار انخفاض الطلب في المستقبل وتصحيحات التركيب العمري المتحيز للموظفين وتضييق نطاق أعمالهم. .

بالنظر إلى التسجيل حسب الصناعة أو المجال، كانت أعلى المعدلات لشركات المعدات الكهربائية، حيث قدمت ثماني شركات مخططات، مما يشير إلى ضعف أداء الأعمال في هذا القطاع. كان قطاع الأدوية هو الأعلى بعد ذلك بمعدل أربع شركات، حيث تأثر هذا القطاع بانخفاض أسعار الأدوية وإنهاء المبيعات المرخصة من قبل الموردين الخارجيين. في قطاع الجملة أيضًا، أعلنت ثلاث شركات متعلقة بالألبسة أنها تقدم تقاعداً طوعياً، بسبب المنافسة الشديدة من شركة يونيكلو للملابس وغيرها من شركات أزياء الموضة السريعة، إلى جانب ضعف النتائج.

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أعلنت شركة الغزل والنسيج الكبرى ”رينون“ خطتها للتقاعد التطوعي في أغسطس/ آب. ومع ذلك، أعقب ذلك عدد من عمليات إغلاق للمتاجر الكبرى حيث كانت للشركة مساحات للبيع بالتجزئة. في 15 أكتوبر/ تشرين الأول، أوقفت الشركة خطتها مؤقتًا وتقوم الآن بمراجعة تعيينها للموظفين. قد تلجأ الشركة أيضا لتقليل عدد الموظفين وإغلاق المزيد من المتاجر

وكان لدى شركة فوجيتسو أكبر عدد من المتقدمين بعدد وصل إلى 2850 شخص. تلا ذلك رينيساس بـ 1500، وجابان ديسبلاي بحوالي 1200 شخص، وتوشيبا بـ 1060 شخص.

الشركات المدرجة الرئيسية ذات التسجيلات الطوعية للتقاعد في 2019

بلغ عدد المسجلين 39000 في عام 2002 مع انهيار فقاعة تكنولوجيا المعلومات وتجاوز 20،000 خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2009. ومع ذلك، وفي عام 2014 مع انتعاش الاقتصاد، ظل هذا العدد أقل من 10،000 - حتى هذا العام.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من ميتس/ بيكستا)