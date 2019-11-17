اليابان | كبار السن في اليابان بين مطرقة الفقر وسندان الوحدة!

مجتمع 17/11/2019

أصبح عدم الاستقرار المالي لحياة ما بعد التقاعد قضية أساسية في اليابان. ما يقرب من نصف الأسر التي يأتي على رأسها أحد كبا السن في البلاد تصف ظروفها المعيشية بأنها "صعبة".

أكثر من ربع الأسر اليابانية يأتي على رأسها شخص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكبر. توصلت دراسة استقصائية أجرتها وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية إلى أنه حتى يونيو/ حزيران 2018، كان هناك 14.1 مليون من هذه الأسر، بما في ذلك الأسر التي لديها أفراد غير متزوجين تقل أعمارهم عن 18 عامًا. هذا يمثل 27.6٪ من جميع الأسر في اليابان، مقارنة مع 6.3٪ فقط في عام 1986.

سجل متوسط الدخل السنوي للأسر رقما قياسيا جديدا قدره 3.349 مليون ين في عام 2017، وهو ما يمثل الزيادة السنوية الثالثة على التوالي. أكثر من نصف الدخل، أو ما يمثل 61.1٪ يأتي من مدفوعات المعاشات التقاعدية. وفي الوقت نفسه، هناك 25.4٪ من الأجور عن طريق الوظيفة الحالية، مما يدل على عدد كبار السن في اليابان يواصلون العمل بعد التقاعد لمساعدة أنفسهم في تحمل أعباء الحياة بعد التقاعد. لم يشمل المسح الأموال التي تم الحصول عليها المتقاعدون من مدخراتهم، مثل استحقاقات التقاعد الإجمالية. من بين الذين شملهم الاستطلاع في عام 2018، وصف 55.1٪ ظروفهم المعيشية بأنها "صعبة"، بزيادة قدرها 54.2٪ من العام السابق.

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أصبح نظام التقاعد الياباني فجأة قضية مركزية في الفترة التي سبقت انتخابات مجلس الشيوخ التي عقدت في 21 يوليو/ تموز. جاء ذلك بعد جدل نشب في شهر يونيو/ حزيران عندما أصدرت وكالة الخدمات المالية تقريرًا يتنبأ بحدوث عجز شهري قدره 55،000 بين دخل الأسرة والنفقات بين المتقاعدين. أوصى التقرير بأن كل أسرة تحتاج إلى توفير حوالي 20 مليون ين لتغطية هذه الفجوة على مدى 30 عامًا بعد التقاعد. وقال رئيس الوزراء شينزو آبي إن الأمر كان مضللاً، وقال وزير المالية آسو تارو إنه لن يستخدمه كمرجع. ردا على ذلك، تابعت أحزاب المعارضة القضية، ووضع الحزب الحاكم في موقف دفاعي.

ألقت دراسة وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الضوء ليس فقط على الصعوبات المالية لكبار السن ولكن أيضًا على عزلتهم، كما يتضح من حقيقة أن ما يقرب من نصف كبار السن، أو 48.6٪، يعيشون بمفردهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)