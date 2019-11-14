اليابان | أصدقاء وأخوة: الأزواج في اليابان يعيشون سويا دون ممارسة الجنس!

مجتمع 14/11/2019

كشفت دراسة استقصائية حديثة بعض الحقائق المثيرة للاهتمام حول الأزواج اليابانيين، بما في ذلك ميلهم لتناول العشاء في كثير من الأحيان معا ولكن نادرا ما يمارسون الجنس!

وجدت دراسة استقصائية وطنية عن اتجاهات الأسرة أنه على الرغم من أن حوالي 90٪ من الأزواج اليابانيين يتناولون العشاء معًا، إلا أن ربعهم فقط يمارسون العلاقات الزوجية الحميمة بانتظام أو في بعض الأحيان. صورة العلاقات التي تنبثق من الدراسة الاستقصائية، التي أجراها المعهد القومي لبحوث السكان والضمان الاجتماعي كل خمس سنوات، هي أن الأزواج المتزوجين أصدقاء حميمون ولكن ليسوا عشاق.

من بين حوالي 90٪ ممن قالوا إنهم يتناولون العشاء مع زوجاتهم، أفاد 72.8٪ بأن هذا يحدث ”غالبًا“، مما يجعله النشاط المشترك الوحيد الذي يشارك فيه أكثر من 50٪ من المجيبين في كثير من الأحيان.

وعلى العكس من ذلك، فإن عدد أولئك الذين أبلغوا أنهم لم يبدوا أبدًا أي علاقة جسدية أو يمارسون علاقات جنسية تجاوزوا عددهم. على وجه الخصوص، قال 4.5٪ فقط من الأزواج إنهم غالباً ما يمارسون الجنس، مقابل 52.6٪ لا يمارسون الجنس على الإطلاق.

في جميع الفئات العمرية، قال حوالي 80٪ إلى 90٪ من الأزواج الذين شملهم الاستطلاع إنهم تناولوا العشاء معًا، ولكن فقط بين أولئك الذين كانت الزوجة تبلغ من العمر 29 عامًا أو أقل، فاق عدد الذين أقاموا علاقات جنسية بين أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

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تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من المسح الوطني السادس حول اتجاهات الأسرة من قبل المعهد الوطني للسكان وبحوث الضمان الاجتماعي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)