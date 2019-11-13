اليابان | الإعلان عن أشهر الكلمات والعبارات المرشحة لتمثيل عام 2019 في اليابان

في 6 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت دار النشر ”جييو كوكومين شينشا“ مجددا عن قائمتها للكلمات والعبارات المرشحة الأكثر تعبيرا عن عام 2019 في اليابان التي دخلت في عصر رييوا. وفي هذه المقالة نقدم القائمة الكاملة مع شرح للكلمات التي تلخص أحداث هذا العام في اليابان.

كان عام 2019 حافلا بالأحداث في اليابان، فقد شهدت البلاد نهاية عصر هييسي الذي انطلق في عام 1989 ودخلت في عصر رييوا مع تبوؤ الإمبراطور ناروهيتو العرش. كما استضافت اليابان بطولة كأس العالم للرغبي ما شكل مرحلة من التنظيم الجيد لكبار الفرق في العالم وارتقت بنفسها أيضا إلى مراكز عليا في الرياضة. كما عانت البلاد من سلسلة من الكوارث الطبيعية أكدت على أن التغير المناخي موجود بالتأكيد وأن تداعياته تطال الناس.

منحت كل تلك الأحداث الشعب الياباني الفرصة للتحدث عن الكثير من الأشياء، وأدت لظهور كثير من الكلمات الجديدة المتعلقة بها. وقد جمع دليل اللغة السنوي واسمه ’’غينداي يوغو نو كيسو تشيشيكي (المعرفة الأساسية في المصطلحات المعاصرة)‘‘ لدار النشر ”جييو كوكومين شينشا“ مجددا قائمة من 30 كلمة وعبارة كانت على شفاه جميع الناس في عام 2019. وسيتم الإعلان عن أكثر 10 كلمات استخداما بالإضافة إلى كلمة أو كلمات العام في مراسم تجرى في 2 ديسمبر/كانون الأول. وستتعرفون معنا هنا على الكلمات والعبارة المرشحة لهذا العام.

قائمة الكلمات والعبارات المرشحة لعام 2019

أنابان (أناتا نو بان ديسو) Anaban (Anata no ban desu) :

تم بث البرنامج ’’Your Turn to Kill‘‘ على تلفزيون نيبون كأول مسلسل دراما يمتد على فترة نصف عام كامل (موسمين ربع سنويين) في أول إصدار له خلال ربع قرن. تدور أحداث العمل التلفزيوني الذي شارك في كتابته نجم أعمال العروض أكيموتو ياسوشي، حول ثنائي حديثي الزواج يتورطان في سلسلة من جرائم القتل في مبنى شقتهما. وبسبب تقلبات الحبكة الدرامية غير المتوقعة لهذا العمل حدث تفاعل كبير بين محبيه في مناقشة البرنامج عبر شبكة الإنترنت في محاولة للتكهن بالأحداث القادمة.

إينوتشي أو مامورو كودو أو Inochi o mamoru kōdō o :

اجتاح الإعصار فاساي البلاد بالقرب من طوكيو في 9 سبتمبر/أيلول والإعصار هاغيبيس في 12 أكتوبر/تشرين الأول وقد جلبا رياحا مدمرة وأمطارا غزيرة ما شكل تهديدا للمجتمعات في طوكيو والمناطق المحيطة بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ورسالة التحذير الطارئة عندئذ كانت ”تصرّف فورا لإنقاذ حياتك!“. وهذا التحذير يتوافق مع إنذار من مستوى ”تحذير طارئ“ استحدثته وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في عام 2013 ويأتي بعد تحذيرات مبكرة تحث الناس على الإخلاء إلى أماكن آمنة، حيث في تلك المرحلة من المتوقع أن يقوم الناس بالصعود إلى طوابق أعلى في مبانيهم والمكوث هناك حتى تنتهي العاصفة.

أوموسوبي كورورين كوريتا Omusubi kororin kurētā :

تم إنشاء ”فوهة كرة الأرز“ في شهر أبريل/نيسان عن طريق المسبار الفضائي هايابوسا 2 والذي أطلق بنجاح المصادم على سطح الكويكب القريب من الأرض ” 162173 Ryūgū “. أعطى أعضاء فريق المشروع الحفرة هذا الاسم بناء على قصة محبوبة بين الأطفال اليابانيين. وسمح إنشاء تلك الحفرة بقيام المسبار بجمع المواد البدائية الموجودة تحت سطح الكويكب وذلك من أجل تحليلها.

كياشّوريسو/بوينتو كانغين Kyasshuresu/pointo kangen :

وهما كلمتان تشيران إلى برنامج حكومي لتشجيع استخدام طرق الدفع ”غير النقدية“ وحملات تجار التجزئة من أجل ’’إعادة الأموال المنفقة على شكل نقاط‘‘ لاستخدامها في عمليات التسوق التالية، وقد برزتا في أعقاب زيادة نسبة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/تشرين الأول إلى 10%. وقد جنى مستخدمو بطاقات الائتمان وبرامج الدفع عبر الهواتف المحمولة وبطاقات المواصلات للدفع بدون ملامسة الأجهزة فوائد على شكل تخفيض تبلغ نسبته عدة نقاط مئوية في أسعار الشراء النهائية عند تجنب استخدام العملات الورقية والمعدنية.

هاشتاغ كوتو #KuToo:

وهو وسم مصاغ على غرار الهاشتاغ #MeToo الذي يهدف لزيادة الوعي من التحرش والإساءة الجنسيين، حيث تم تعديل الكلمتين اليابانيتين kutsu (حذاء) و kutsū (ألم أو عدم راحة) للإشارة إلى التنميط الجنسي المتأصل في التوقعات والذي تطالب قواعده في كثير من الحالات النساء بوجوب ارتداء الكعب العالي أو المنخفض غير المريح في أماكن العمل. ويتردد أن الكاتبة والعارضة السابقة إيشيكاوا يومي هي من أطلقت هذا الهاشتاغ.

كيئيكاكو أونكيو Keikaku unkyū:

تم الإعلان عن ”توقف الخدمات المقررة“ مسبقا من قبل مشغلي السكك الحديدية الذين كانوا يتخوفون من تأثير الإعصارين فاساي وهاغيبيس. تلا ذلك ازدحام وفوضى مع وصول الركاب والمسافرين الآخرين إلى محطات القطارات في صباح الأيام التالية ليجدوا أن القطارات ستبقى خارج الخدمة لساعات – في بعض الحالات لأيام – بعد أوقات استئناف الخدمات التي تم الإعلان عنها.

كيئيغين زيئيريتسو Keigen zeiritsu:

تضمنت الزيادة التي دخلت في 1 أكتوبر/تشرين الأول لضريبة الاستهلاك من 8% إلى 10% ’’ضريبة مخفضة‘‘ بنسبة 8% – وهي النسبة الأصلية – يتم تطبيقها على شراء المواد الغذائية واشتراكات الصحف و قائمة معقدة من السلع الأخرى. ونجم عن ذلك حالة من الحيرة لدى المستهلكين بسبب القواعد التي تنص، على سبيل المثال، على أن ضريبة الاستهلاك الأعلى تطبق على الوجبات التي يتم تناولها خارج المنزل، ولكن ليس على تلك التي تتناول في المنازل.

كوكاي نادو أرو هازو غا أريماسين Kōkai nado arō hazu ga arimasen:

’’بالطبع لا أشعر بأي ندم على مسيرتي المهنية‘‘، وقد جاء هذا الرد المذهل من أسطورة البيسبول سوزوكي إيتشيرو على سؤال صحفي طرح بعد إعلانه اعتزاله الرياضة بعد المباراة الثانية من مباراتي افتتاح الموسم بين سياتل مارينرز وأوكلاند أثيلتيكس جرت في طوكيو.

سابوسوكو (سابوسوكوريبوشون) Sabusuku (sabusukuripushon):

كانت خدمات ”الاشتراك“ رائجة جدا في العالم الرقمي، على الأقل بين مزودي الخدمات والبرمجيات الذين كانوا يأملون في استخدامها لتدفق إيرادات ثابتة من قاعدة مستخدمين غير مهتمين على نحو متزايد بشراء تطبيقات ثمينة لكمبيوتراتهم أو أجهزتهم. وتسلل المصطلح أيضا إلى العالم الواقعي، حيث تقدم الشركات خدمات اشتراك لكل شيء بدءا من المجوهرات وحتى برامج احتساء المشروبات بشكل غير محدد في سلاسل المطاعم.

جاكّارو Jakkaru:

”Jackal“ وهي حركة تعني السرقة في لعبة الرغبي حيث يمسك اللاعب بالخصم الذي يحمل الكرة وينزعها منه بينما يوقعه أرضا، ويمنع الفريق الآخر من تكوين رافعة والحفاظ على الكرة. واللاعب الياباني هيمينو كازوكي متخصص في هذه الحركة، حيث طبقها في الانتصارين اللذين حققهما فريق الرغبي الياباني الملقب بـ”الأزهار الشجاعة“ على كل من اسكتلندا وإيرلندا في مرحلة المجموعات من كأس العالم للرغبي.

جوكيو كوكومين Jōkyū kokumin:

أصبحت قضية الأعداد الكبيرة المتزايدة من السائقين اليابانيين المسنين تتصدر عناوين الأنباء بعد أن فقد سائق يبلغ من العمر 87 عاما السيطرة على سيارته فاصطدم بأم وابنتها الصغيرة ما أدى إلى مصرعهما على طريق مزدحم في حي إيكيبوكورو بطوكيو. ولكن مستخدمي الإنترنت اليابانيين تذمروا من عدم تطبيق العدالة عندما اتضح أن الشرطة لن توجه تهما للجاني، وهو موظف حكومي سابق رفيع المستوى، مدعين أن السلطات ووسائل الإعلام أعطت معاملة تفضيلية للرجل المسن لأنه كان ”مواطنا من الطبقة العليا“.

سومايرينغ شينديريرا/شيبوكو Sumairingu Shinderera/Shibuko:

قفزت لاعبة الغولف شيبونو هيناكو إلى النجومية عندما فازت ببطولة بريطانيا المفتوحة للسيدات في أول ظهور لها، لتصبح ثاني لاعب ياباني يفوز ببطولة رئيسية. وقد أطلق المشجعون اليابانيون على الشابة الموهوبة اسم ’’السندريلا المبتسمة‘‘ بسبب ابتسامة دافئة تظهر على محياها أثناء المقابلات وفي ملاعب الغولف، وأصبحوا يدعونها بمودة بـ”شيبوكو“ وذلك بأخذ الجزء الأول من كنيتها والجزء الأخير من اسمها.

تابيرو Tapiru:

يستمر الهوس بمشروب شاي الفقاعات بلا توقف حيث تنتشر منافذ بيع مخصصة لمشروب تابيؤكا في جميع أنحاء اليابان. وقد وصل هذا الاتجاه إلى حالة من الشغف لدرجة أن عشاق المشروب صاغوا فعلا جديدا ’’تابيرو‘‘ للتعبير عن عملية الخروج من المنزل لاحتساء التابيؤكا.

دوراكوي أووكو Dorakue uōku:

انتابت عشاق لعبة مسعى التنين الشهيرة سعادة غامرة عندما أطلقت شركة Square Enix المطورة لتلك الألعاب، في شهر سبتمبر/أيلول لعبة Dragon Quest Walk وهي نسخة واقع معزز مخصصة للهواتف الذكية.

توندي سايتاما Tonde Saitama:

Advertisements

أثار فيلم الصور الحية المستوحى من مانغا شهيرة اهتمام سكان سايتاما الذين غصت بهم دور السينما للتمتع بالفكاهة المستندة إلى نقد الذات للفيلم الذي يصدّر أيضا صورة مبالغا فيها عن المحافظة وسكانها غريبي الأطوار.

نيكونيكوشي Nikunikushii:

سال لعاب عشاق اللحوم حيال توجهات جديدة في تذوق الأطعمة مثل قطع لحوم مميزة وعجول كبيرة في السن ومطاعم مخصصة لتناول اللحوم، وهذه الكلمة ’’لحومي‘‘ كانت على شفاه جميع متناولي اللحوم الذين شاركوا في تناول مثل تلك الوجبات اللذيذة.

نيواكا فان Niwaka fan:

كانت مشاركة فريق ’’الأزهار الشجاعة‘‘ في كأس العالم للرغبي لعام 2019 تاريخية وقد نجم عنها ارتفاع كبير في العدد ’’المفاجئ‘‘ لمشجعي الرياضة الذين لم يكن لديهم اهتمام كبير بها قبل البطولة.

بابوريكا Papurika:

رقص الصغار والكبار على حد سواء في اليابان على أنغام أغنية ” . وهي من إنتاج الموسيقي وكاتب الأغاني يونيزو كينشي ومن أداء فريق الأطفال ”فورين“. والأغنية هي جزء من جهود هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK لبناء زخم لألعاب طوكيو 2020.

هانديفان Handifan:

لاقت المراوح الكهربائية المحمولة يدويا انتشار كبيرا في وقت شهدت فيه اليابان موسم صيف حارا آخر في عام 2019. وعلى خلاف مراوح ”سينسو“ و”أوتشيوا“ التقليدية اليدوية، يمكن لمستخدمي تلك الأجهزة الاستمتاع بالبرودة بدون بذل أي جهد.

بويمو/ سيكوشو هاتسوغين Poemu/sekushī hatsugen:

جلب وزير البيئة المعين حديثا كويزومي شينجيرو انتقادات لنفسه عندما تهرب من أسئلة حول خطة الحكومة للتخلص من تربة ملوثة بالإشعاع وغيرها من النفايات من محطة فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة للطاقة النووية عبر إلقاء قصيدة لا معنى لها. كما أثار في وقت لاحق ردود فعل محيرة في أعقاب مؤتمر صحفي عقد في نيويورك قبل بدء قمة المناخ للأمم المتحدة قال فيه إن القضايا البيئية يجب أن تكون ”رائعة“ و ”مثيرة“ ، وهي كلمات لا ترتبط عادة بتغير المناخ.

هووايتوكوكو Howaitokoku:

في 28 أغسطس/آب أزالت الحكومة اليابانية كوريا الجنوبية من قائمتها البيضاء للشركاء التجاريين الذين يحظون بإجراءات مراقبة جمركية مبسطة. وقد تصاعدت المشاحنات الدبلوماسية بين الدولتين على خلفية نزاع بشأن تعويضات جراء العمالة القسرية قبل وإبان الحرب العالمية الثانية لدرجة أن اليابان ألغت جارتها من قائمة ”الدول البيضاء“.

بيي pei:

تضاعف عدد أنظمة الدفع غير النقدي التي تستند إلى مسح رموز الاستجابة السريعة ”QR“ عبر تطبيقات الهواتف الذكية في عام 2019، والكثير من تلك التطبيقات تنتهي باللاحقة Pay بما فيها تطبيقات PayPay و FamiPay وتطبيق 7Pay سيء الحظ.

ماراسون غوراندو تشانبيونشيبّو Marason Gurando Chanpionshippu:

استحدث الاتحاد الياباني لاتحادات ألعاب القوى ”بطولة الماراثون الكبرى“ كوسيلة لاختيار ممثلي اليابان في سباقات الماراثون لألعاب طوكيو 2020. وشارك العداؤون الذين حققوا أزمنة تأهلهم للألعاب في السباق الذي جرى يوم 15 سبتمبر/أيلول، حيث تأهل أفضل اثنين من الذكور واثنتين من الإناث في ذلك السباق للمشاركة في الفعالية الكبيرة التي ستقام الصيف المقبل. الرياضيون الواعدون الآخرون ستتاح لهم فرصة للتنافس على الأماكن المتبقية – واحد للرجال وآخر للنساء – وذلك في سلسلة تحدي MGC النهائي التي ستستمر حتى ربيع عام 2020.

مينكيو هيننو Menkyo hennō:

ما زال من الصعب التنقل بدون سيارة خارج المدن الكبرى، ولكن المخاوف من السائقين المسنين تتصاعد بعد الحوادث البارزة، مما يدعم الحركة الرامية لتشجيع ”الإعادة الطوعية لرخص القيادة“.

يامي إيغيو Yami eigyō:

تصدرت ”الأعمال المشبوهة“ في عالم الترفيه عناوين الصحف، حيث تبين أن عددا من الكوميديين في وكالة يوشيموتو كوغيو قد حققوا دخولا إضافية من خلال تأدية عروض لجماعات إجرامية.

يونين ني إيتشيدو جا ناي. إيشّو ني إيتشيدو دا Yonen ni ichido ja nai. Isshō ni ichido da:

حث شعار كأس العالم للرغبي الجماهير لاغتنام الفرصة النادرة لمشاهدة البطولة في اليابان. وقد تم اختصار النسخة اليابانية التي تعني ”إنها ليست مرة كل أربع سنوات، بل مرة واحدة في العمر“، إلى ”مرة واحدة في العمر“ في النسخة الرسمية الإنجليزية للشعار.

رييوا Reiwa:

كان اسم العصر الجديد لليابان والذي تم الإعلان عنه قبل شهر واحد من صعود الإمبراطور ناروهيتو إلى العرش في 1 مايو/أيار، أول اسم عصر مأخوذ من الأدب الكلاسيكي الياباني بدلا من الأدب الصيني. والحرفان اليابانيان للاسم مشتقان من مقدمة سلسلة من القصائد من كتاب المقتطفات الشعرية ”مان يوشو“ الذي يعود للقرن الثامن. والترجمة الإنجليزية الرسمية لكلمة رييوا تعني ”الوئام الجميل“.

رييوا شينسينغومي/رييوا سينبو Reiwa Shinsengumi/Reiwa senpū:

حاز حزب السياسي ياماموتو تارو الجديد والذي يحمل اسم رييوا شينسينغومي على الكثير من الشهرة وفاز بمقعدين في انتخابات مجلس الشيوخ (المستشارين) التي جرت في يوليو/تموز. ويزيد المشرعان فوناغو ياسوهيكو وكيمورا إيكو من هذا الحزب من الوعي بالإعاقة لأنهما يعانيان من إعاقات شديدة. ونتيجة لفعالية جمع الأموال والاستخدام الدقيق لوسائل التواصل الاجتماعي وُصفت هذه الحركة الشعبية بأنها ”زوبعة رييوا“.

وراواناي أوتوكو Warawanai otoko:

أصبح الياباني إيناغاكي كيئتا الذي يلعب في مركز الدعامة prop ضمن فريق الرغبي الياباني يعرف باسم ”الرجل الذي لا يبتسم“ فقد ظل وجهه بدون تعابير بعد تسجيله هدفا بطريقة المحاولة في المباراة الأخيرة الحاسمة في مرحلة المجموعات ضد اسكتلندا، وحتى عند التقاط صورة جماعية للفريق بعد فوزه بنتيجة 28-21 والتي ضمن بموجبها مكانا له في ربع نهائي البطولة.



أحرز إيناغاكي كيئتا أول هدف له على الإطلاق بطريقة المحاولة مع فريق الأزهار الشجعان في 13 أكتوبر/تشرين الأول في مباراة ضد اسكتلندا في مرحلة المجموعات (جيجي برس).

فريق واحد

وضع مدرب منتخب اليابان للرغبي جامي جوسيف نصب عينيه هدفا ببناء وحدة متينة بين لاعبي فريقه من خلال هذا الشعار.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة الإنكليزية)