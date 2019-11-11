اليابان | هذا هو الوقت الذي يقضيه اليابانيون في تصفح الإنترنت

مجتمع 11/11/2019

لا تزال مشاهدة التلفزيون هي أكثر وسائل الإعلام شعبية في اليابان إلى حد بعيد وفقًا لاستطلاع الرأي للعام المالي 2018.

وجدت دراسة استقصائية في العام المالي 2018 أن أكثر أشكال وسائل الإعلام شعبية بين اليابانيين هي مشاهدة التلفزيون، حيث يقضي المشاركون في المتوسط 156.7 دقيقة في أيام الأسبوع و219.8 دقيقة في أيام العطلات (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع) في مشاهدة البرامج التلفزيونية المختلفة. على الرغم من أن نسبة مشاهدة التلفزيون خلال أيام الأسبوع كانت متدنية، فقد زادت نسب المشاهدة خلال العطلات إلى حد ما. المرتبة الثانية كانت لشبكة الإنترنت، حيث قضى الأشخاص ما معدله 112.4 دقيقة لتصفح الإنترنت في أيام الأسبوع و145.8 دقيقة في أيام العطلات. زاد استخدام الإنترنت بشكل ثابت منذ بدء المسح في عام 2012.

وتجري الدراسة الاستقصائية بمعهد وزارة الداخلية لسياسة المعلومات والاتصالات التابع لوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، إلى جانب الباحثين في جامعة طوكيو والمؤسسات الأخرى. ويستهدف 1500 من الرجال والنساء الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي تتراوح أعمارهم بين 13 و69 عامًا، والذين يتم تسليمهم بشكل مباشر أوراق المسح التي يتم جمعها منهم بعد ذلك بأيام قليلة. تم إجراء مسح السنة المالية 2018 في فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2019.

في أيام الأسبوع، قضى مستخدمو الإنترنت معظم الوقت في استخدام البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ متوسطهم 30.8 دقيقة و26.7 دقيقة على التوالي. في أيام العطلات، أمضوا أطول فترة في نشر ومشاركة مقاطع الفيديو مثل اليوتيوب، حيث بلغ متوسطها 36.6 دقيقة، تليها وسائل التواصل الاجتماعي بمتوسط 35.6 دقيقة.

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كانت خدمات وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية هي اللاين، حيث استخدمه 82.3٪ من الذين شملهم الاستطلاع، يليه تويتر بنسبة 37.3٪، إنستغرام بنسبة 35.5٪، وفيسبوك بنسبة 32.8٪. وقد تزايدت شعبية الإنستغرام على وجه الخصوص، حيث ارتفعت أكثر من 10 نقاط مئوية مقارنة بمعدل المستخدم البالغ 25.1٪ في الاستطلاع السابق.

وقد وثق 68.6٪ من الذين شملهم الاستطلاع فيما تنشره الصحف، 63.7٪ التلفزيون، 32.2٪ الإنترنت، و16.8٪ المجلات. على الرغم من تذبذب درجة الثقة إلى حد ما بالنسبة لكل نوع من أنواع وسائل الإعلام، إلا أن تصنيفها لم يتغير منذ آخر استطلاع.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من Rawpixel/ بيكستا)