اليابان | بعيدا عن التخمين.. هذه هي الأسباب الحقيقية وراء انتحار الأطفال في اليابان!

انتحر 332 من طلاب المراحل الابتدائية، الإعدادية، والثانوية في عام 2018، وفقًا لبحث أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية. كانت هذه زيادة بنسبة 33٪ عن العام السابق وأعلى رقم منذ عام 1988، عندما تم حساب البيانات لأول مرة بالطريقة الحالية. وشمل هذا الرقم 227 من طلاب المرحلة الثانوية، و100 من طلاب المرحلة الإعدادية، و5 طلاب في المرحلة الابتدائية، مع ارتفاع معدلات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية بنسبة 42٪ على أساس سنوي. ومن بين 332 طالبًا، كان هناك 193 من الفتيان و139 من الفتيات.

بلغ إجمالي عدد حالات الانتحار في اليابان (المجاميع السنوية للشرطة الوطنية) ذروته عندما وصل إلى 34427 حالة في عام 2003 ثم بدأ في الانخفاض. من عام 2010، انخفض هذا الرقم لمدة تسع سنوات متتالية. في المقابل، على الرغم من انخفاض أعداد الطلاب بسبب تقلص معدل المواليد، فإن حالات الانتحار بين الأطفال تظل في ارتفاع. في عام 2006، كانت نسبة الانتحار 1.2 لكل 100،000 طفل، بينما بحلول عام 2018 زاد هذا الرقم إلى أكثر من 2.5.

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من بين أسباب الانتحار (إجابات متعددة)، كانت الخلافات العائلية مرتفعة بشكل خاص حيث وصلت النسبة إلى 12.3٪ والتوبيخ من قبل والوالدين بنسبة 9.0٪، في حين ظل التنمر بنسبة أقل من 2.7 ٪. ومع ذلك، فإن السبب وراء ما يقرب من 60٪ من حالات الانتحار بين الأطفال غير معروف، لذلك ليس من الواضح ما الذي يدفع الشباب إلى إنهاء حياتهم بأيديهم.

أسباب الانتحار (إجابات متعددة)

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)