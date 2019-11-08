اليابان | هوكايدو... المحافظة الأكثر جاذبية في اليابان للعام الحادي عشر على التوالي!

سياحة وسفر 09/11/2019

تصدرت هوكايدو مرة أخرى قائمة المحافظات في مسح العلامة التجارية المحلي 2019، وتصدرت مدنها هاكوداتي، سابورو، ترتيب المدن.

احتلت هوكايدو مرة أخرى المرتبة الأولى في اليابان في مسح العلامة التجارية المحلي 2019، الذي قام به معهد أبحاث العلامات التجارية. هذه هي السنة الحادية عشرة على التوالي منذ عام 2009 التي تحتل المحافظة المرتبة الأولى. كما احتلت المرتبة الأولى في الدوافع السياحية ومعدل جذب العلامات التجارية للمنتجات الغذائية الإقليمية. حافظت المحافظات الخمس الأولى التي تضم كيوتو، طوكيو، أوكيناوا، وكاناغاوا على ترتيبها على مدار السنوات الأربع الماضية.

وقد تقدمت أوساكا إلى مركز قياسي جديد، حيث جاءت في المركز السادس. كما صعدت للمركز الثاني بخصوص الحصول على أفضل صورة إقليمية بفضل استضافتها قمة مجموعة العشرين في يونيو/ حزيران 2019 واختيارها كموقع لمعرض إكسبو الدولي الذي سيعقد في عام 2025. نظرًا لأن مجموعة تلال دفن موزو- فوروئيتشي التي تقع في المحافظة قد تم اختيارها كموقع للتراث العالمي لليونسكو في يوليو/ تموز 2019، فقد صعدت المحافظة أيضًا من المركز الثاني والعشرين إلى المركز الخامس عشر بسبب وجود مواقع تراث إقليمية مشهورة.

وكانت المحافظات الثلاثة في أخر الترتيب هي غونما، ساغا، وأخيراً إيباراكي في المرتبة السابعة والأربعين. هذه هي السنة السابعة على التوالي التي تحتل فيها محافظة إيباراكي المرتبة الأخيرة.

المحافظات حسب مستوى الجاذبية

Advertisements

احتلت هاكوداتي في هوكايدو المرتبة الأولى كأكثر المدن جاذبية للمرة السادسة وللعام الثاني على التوالي. ظهرت سابورو، أوتارو، وفورانو أيضًا في المراكز العشرة الأولى في إشارة واضحة إلى قوة العلامة التجارية لهوكايدو.

أكثر المدن جاذبية

يتم إجراء مسح العلامة التجارية المحلي كل عام منذ عام 2006. وهو يقوم بتقييم وقياس ردود 30000 شخص على الأسئلة المتعلقة بـ 1000 مدينة في جميع محافظات اليابان الـ 47، مع تقييم وعيهم بالأماكن، دوافعهم للقيام بجولات هناك، رغبتهم في الإقامة هناك، وتقييمهم للموارد الإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)