سيقام الموكب الإمبراطوري من الساعة الثالثة عصرا في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني (بتوقيت اليابان)، حيث ستتم الطقوس والمراسم الخاصة بتلك المناسبة التي تحظى بمتابعة خاصة داخل الياباني وخارجها. من جهتنا سنقوم ببث هذا الحدث التاريخي مباشرة عبر موقعنا للمرة الأولى. سنقوم بتقديم توضيحات وشروحات حول الموكب الإمبراطوري، بما في ذلك توضيحات من أحد مراسلي الصحف المسؤول عن وكالة البيت الإمبراطوري حتى ننقل للعالم تلك المراسم بشكل سهل وسلس. فيديو البث المباشر المقدم:

(FNN.jp Prime Online" (Fuji TV)، "THE PAGE" (Yahoo Japan" طريقة العرض مشاهدة مقاطع الفيديو مباشرة على كل لغة أعلى الصفحة

اضغط على زر التشغيل في صورة الفيديو المصغرة.

* يتم عرض الفيديو فقط. لا يتم عرض التعليقات. شاهد على الصفحة مقالة تحتوي على المدونة مباشرة

انقر فوق عنوان المقالة من أعلى الصفحة في كل لغة.

اضغط على زر التشغيل في صورة مصغرة للفيديو على الصفحة.

* لا يمكن عرض المدونة أو التعليقات المباشرة أثناء تشغيل الفيديو على أجهزة الآيفون. لن يتم عرض المدونة المباشرة إذا تم عرض الفيديو بحجم الشاشة على أجهزة أخرى غير الآيفون. العائلة الإمبراطورية الإمبراطور مجتمع 08/11/2019

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان | بث مباشر للموكب الإمبراطوري احتفالا بالتتويج على العرش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نيبون وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.