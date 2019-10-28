اليابان | 【فيديو】شاهد تقاطع شيبويا من أعلى ناطحة سحاب في الحي

اليابان في فيديومجتمع 28/10/2019

تم تقديم ناطحة سحاب "شيبويا سكرامبل" إلى وسائل الإعلام في 24 أكتوبر/ تشرين الأول قبل افتتاحها بشكل رسمي والمقرر في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. هذا المبنى متعدد الأغراض يتكون من 47 طابقًا على السطح و 7 أخرى تحت الأرض، هو المبنى الأطول في حي شيبويا بطوكيو. يُظهر الفيديو المشهد الليلي الذي يمكن رؤيته من المبنى من الدور 45 إلى 47.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، قسم الفيديو في جيجي برس)