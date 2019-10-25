اليابان | تزايد المشكلات الطبية: ارتفاع نفقات الرعاية الصحية في اليابان إلى مستوى قياسي

مجتمع 26/10/2019

أنفقت اليابان ما يقدر بـ 337،000 ين لكل فرد على الرعاية الصحية في عام 2018، أي بزيادة أكثر من 4000 ين عن العام السابق. ارتفع إجمالي نفقات الرعاية الصحية أيضًا، حيث وصل إلى مستوى جديد للعام الثاني على التوالي.

لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق القريب للارتفاع في نفقات الرعاية الصحية في اليابان. أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن النفقات في عام 2018 زادت بنحو 300 مليار ين عن العام السابق، حيث بلغت حوالي 42.6 تريليون ين. وعلى الرغم من تباطؤ معدل النمو من 2.3٪ في عام 2017 إلى 0.8٪ في عام 2018، فقد بلغ الإنفاق رقما قياسيا للعام الثاني على التوالي.

ارتفع نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية إلى 337,000 ين، مما يمثل زيادة قدرها 4000 ين مقارنة بالعام السابق. كان الإنفاق على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 75 عامًا 220،000 ين، بينما كان الإنفاق على المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 75 عامًا أكبر من أربعة أضعاف حيث وصل إلى 939,000 ين.

تمثل هذه الأرقام الأولية 98٪ من نفقات الرعاية الصحية المؤكدة رسميًا، باستثناء نفقات الرعاية الصحية المتعلقة بالإصابات المهنية والحالات التي يتحمل فيها المرضى مدفوعاتهم بالكامل.

شهدت اليابان زيادة في نصيب الفرد من نفقات الرعاية الصحية بنسبة 7.3٪ على مدى السنوات الخمس الماضية، وهو اتجاه يتوقع الخبراء أن يستمر مع تقدم العمر السكاني والتقدم التكنولوجي في مجال الطب والرعاية الصحية.

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انخفضت تكاليف الأدوية، التي تمثل أقل بقليل من 20٪ من إجمالي النفقات بنسبة 3.1٪ في عام 2018. ومع ذلك، ارتفعت رسوم العلاج الطبي بنسبة 1.5٪ وارتفعت تكاليف طب الأسنان بنسبة 1.9٪، مما دفع نفقات الرعاية الصحية الشاملة للارتفاع.

في عام 2017، زادت نفقات الرعاية الصحية الوطنية بنسبة 2.2٪ إلى 43.07 تريليون ين، وارتفعت نفقات الفرد بنسبة 2.4٪ إلى 339،900 ين. كما زادت نسبة نفقات الرعاية الصحية الوطنية بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل طفيف أيضًا إلى 7.87٪، بينما انخفضت نسبة الدخل القومي عُشر نقطة إلى 10.66٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)