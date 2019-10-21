اليابان | ”مراسم التنصيب“ كأهم المراسم الرئيسية في توريث العرش: مراسم إعلان تولي الإمبراطور الياباني العرش

سيتم القيام بـ ”مراسم التنصيب“ التي يقوم فيها جلالة الإمبراطور بإعلان تولي العرش، وتليها تسيير الموكب الرسمي، وإقامة وليمة على شرف الحضور، كمراسم وطنية في اليوم الثاني والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول والذي سيكون يوم عطلة رسمية. وهي مراسم مهمة من بين مراسم توريث العرش تُقام لأول مرة منذ ثلاثين عاما، وستتم ”مراسم إعلان تولي الإمبراطور للعرش“ كما كان متبعا في عصر هيئان (794 - 1185م) كما هي، وسيشارك في تلك المراسم رؤساء الدول والملوك والوفود المهنئة مما يقارب مئتي دولة.

القيام في البداية بـ ”مراسم أداء الصلوات أمام معبد كاشيكودوكورو في يوم مراسم التنصيب“

في يوم الثاني والعشرين من الشهر الحالي سيتم القيام بـ ”مراسم أداء الصلوات أمام معبد كاشيكودوكورو في يوم مراسم التنصيب“ كمراسم إمبراطورية سيتم من خلالها إخبار الإله بالقيام بتنصيب جلالة الإمبراطور على العرش في المعابد الثلاث في القصر الإمبراطوري من الساعة التاسعة صباحا، وذلك قبل القيام بالمراسم الوطنية بعد ظهر نفس اليوم. حيث سيقوم جلالة الإمبراطور بارتداء زي صوكوتاي (الزي الرسمي للإمبراطور ومسؤولي الدولة بعد عصر هيئان) ناصع البياض والذي يعتبر زيا مقدسا بأداء الصلوات وقراءة نصوص أوتسوغيبومي (البيان تجاه الأباطرة المتعاقبة) المقدسة في معبد كاشيكودوكورو الذي يرقد فيه الإله أماتيراسوأوكامي التي تعتبر الجدة الروحية للإمبراطور.

وبعد ذلك، ستقوم جلالة الإمبراطورة التي سترتدي زي جونيهيتوئي الأبيض المقدس بأداء الصلوات. ثم سيقوم المشاركون من أفراد العائلة الإمبراطورية ومن السلطات الثلاثة بدءا برئيس الوزراء آبي بأداء الصلوات من الساحة الأمامية لمعبد كاشيكودوكورو. وكانت هذه المراسم مراسما كبيرة من مراسم ”حفل تنصيب الإمبراطور أمام الإله“ قبل الحرب العالمية الثانية.



”مراسم أداء الصلوات أمام معبد كاشيكودوكورو في يوم مراسم التنصيب“ للإمبراطور الأب أكيهتو في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 1990، الصورة من صحيفة يوميؤري.

”مراسم إعلان تولي الإمبراطور للعرش“ كما هي مرسومة في رسوم عصر هيئان

ستقام المراسم الرئيسية ”مراسم إعلان تولي الإمبراطور للعرش“ من الساعة الواحدة بعد الظهر ولمدة ثلاثين دقيقة في قاعة ”ماتسونوما“ والتي تعتبر القاعة الأعلى مرتبة في داخل القصر الإمبراطوري. وسيشارك في تلك المراسم حوالي 2500 شخص كممثلين من داخل البلاد ومن الوفود المهنئة مما يقارب من 200 دولة. وسيصعد جلالة الإمبراطور إلى عرش تاكاميكورا، وسيقوم بإعلان توليه للعرش لداخل وخارج البلاد، وسيقوم بإلقاء قسم القيام بمهامه.

وبعد ذلك، سيقوم رئيس الوزراء آبي بتهنئة الإمبراطور على توليه للعرش، وسيردد المشاركون ذلك ثلاث مرات وراء رئيس الوزراء. ومع القيام بذلك، ستقوم قوات الدفاع الذاتي البرية بإطلاق طلقات من المدفعية من حديقة كيتانومارو في القصر الإمبراطوري. وسيتم ذلك كما كان متبعا في عصر هيئان في القصر الإمبراطوري بحضور جلالة الإمبراطور والإمبراطورة وأفراد العائلة الإمبراطورية والمرافقين لهم مع قيام معظمهم بارتداء زي صوكوتاي وجونيهيتوئي ذات الألوان الزاهية.



القصر الإمبراطوري، الصورة من جيجي برس.

عرش تاكاميكورا وميتشوداي

تاكاميكورا الذي سيصعد إليه جلالة الإمبراطور يعني العرش الذي سيقوم بالجلوس عليه. وهناك سجلات تاريخية تشير إلى القيام باستخدامه في حفل التنصيب منذ عصر هيئان. والعرش الحالي تم بناؤه بشكل جديد في عام 1915 من أجل مراسم تنصيب الإمبراطور تايشو. ويتشكل من سقف مثمن الشكل فوق منصة سوداء اللون من ثلاث طبقات، ويبلغ ارتفاعه 6.5 أمتار، ووزنه 8 أطنان. وفي العادة يوجد في معبد شيشيندين في القصر الإمبراطوري في كيوتو، ولكن تم تفكيكه ونقله إلى طوكيو. وفوق المائدة على المنصة تم وضع السيف وخرزة ماغاتاما من ”الكنوز المقدسة الثلاثة“، والختم الإمبراطوري الذي يتم استخدامه في المهام الرسمية للإمبراطور، والختم الوطني للدولة. ويرتفع المكان الذي سيقف عليه جلالة الإمبراطور 1.3 متر من أرضية قاعة ماتسونوما.

وستصعد جلالة الإمبراطورة إلى عرش ميتشوداي والذي يعني مجلس النبلاء ويوجد بجانب عرش تاكاميكورا مباشرة. وتم بناؤه مع عرش تاكاميكورا الحالي، وشكله نفس شكل عرش تاكاميكورا. ولكنه أصغر منه بقليل حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 5.7 أمتار، ووزنه سبعة أطنان، وزخرفته بسيطة إلى حد ما.

وفي المرة السابقة، قام جلالة الإمبراطور والإمبراطورة بالمرور من أمام قاعة ماتسونوما في البداية حتى يتمكن جميع المشاركين من مشاهدتهما. ولكن، في هذه المرة تم تغيير ذلك إلى مسار تقليدي كان معتمدا عندما كان الإمبراطور يقيم في القصر الإمبراطوري في مدينة كيوتو، بحيث لا يمر عبر الممر، ويصعد من خلف عرش تاكاميكورا.



الصورة من جيجي برس.

”كوروزين نوغوهو“ و”أونينوهو“

سيرتدي جلالة الإمبراطور صوكوتاي (زي المراسم داخل القصر) يُسمى ”كوروزين نوغوهو“ وهو عبارة عن زي يرتديه فقط الإمبراطور مصبوغ بثمار شجرة السماق باللون البني المائل إلى الأحمر والمسمى بـ ”كوروزين“، مع تاج يُسمى ”ريوئي“ منتصب بشكل مستقيم. ويقال إن هذا اللون هو لون الشمس عندما تكون في أعلى نقطة في السماء. بينما سيرتدي ولي العهد الأمير أكيشينوميا زيا أصفر اللون مائل إلى الأحمر يُسمى ”أونينوهو“، وهو نفس الزي الذي ارتداه ولي العهد السابق (جلالة الإمبراطور الحالي) في نفس المراسم في المرة الماضية.

وسترتدي جلالة الإمبراطورة زيا فاخرا يُسمى ”جونيهيتوي“. وسترتدي الأميرات الأخريات زي ”جونيهيتوي“ بألوان زاهية تختلف عن ألوان زي جلالة الإمبراطورة، وسيقمن بتأدية عرض في المراسم التقليدية اليابانية. وبالإضافة إلى ذلك، تم الأخذ بعين الاعتبار الأعمار الكبيرة للأفراد المسنين في العائلة الإمبراطورية في هذه المرة، والسماح لهم بالمشاركة في المراسم وهم يرتدون الأزياء الغربية.



الصورة من جيجي برس.



الصورة من جيجي برس.



الصورة من جيجي برس.

”بان“ و”إغيمونو“

تصطف الرايات التي تُسمى ”بان“ ذات الألوان الزاهية كالأحمر والأبيض والأزرق والأصفر، والمطرزة بخيوط ذهبية كتب بها ”عاش“، في صف واحد على اليمين واليسار في الباحة في القصر الإمبراطوري الذي سيكون مكان إقامة الحفل، ومجموعها ست وعشرين راية. والرايات هي أشياء لا غنى عنها لتزيين مراسم العائلة الإمبراطورية. وهناك رايات تعبر عن الشمس والقمر، وأخرى عن شكل زهرة الأقحوان. وحتى الفترة قبل الحرب العالمية الثانية، كان هناك رايات رُسم عليها أشكال لكائنات حية تستند إلى الأساطير في حفل التنصيب، ولكن تمت إزالة مثل هذه الأنواع من الأشكال منذ المرة السابقة.

وأمام الرايات يصطف الرجال الذين يرتدون زيا تقليديا ويحملون ”الإيجيمونو (الأسلحة الحربية القديمة)“ مثل السيف الغليظ، والقوس، والدرع وغيرها، من أجل خلق جو مهيب للمراسم. ويقوم بذلك الدور الموظفون في وكالة البلاط الإمبراطوري.



الصورة من صحيقة يوميؤري، أفلو.



الصرة من يوميؤري، أفلو.

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عدد ممثلي الدول الأجنبية يتجاوز عدد الذين شاركوا في حفل تنصيب الإمبراطور هيسي

يمثل حوالي 600 شخص، وهو عدد يساوي ربع عدد المشاركين، رؤساء دول، وقادة حاليين ومبعوثين فخريين من الدول الأجنبية، كولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، ونائب الرئيس الصيني وان تشي شان وغيرهم. وسيشارك موفدون مما يقارب 200 دولة وهيئة دولية في هذه المرة، حيث ازداد العدد بمقدار 30 دولة وهيئة مقارنة مع المرة السابقة. وتم تثبيت ثلاثين شاشة كبيرة الحجم في داخل قاعة الحفل، حتى يتمكن المشاركون من رؤية المراسم بسهولة.



الصورة من ماينيتشي شيمبون، أفلو.

كلمة الإمبراطور وكلمة تهنئة الإمبراطور

سيقف جميع المشاركين عند سماعهم إشارة الجرس في الحديقة الداخلية للقصر الإميراطوري، وسيتم فتح ستار عرشي تاكاميكورا وميتشوداي. وسيقوم المشاركون بأداء التحية عند سماع صوت الطبل. وعند تقدم رئيس الوزراء آبي إلى أمام العرش تاكاميكورا، سيقوم الإمبراطور بألقاء كلمة.



الصورة من جيجي برس.

ومنذ عصر الإمبراطور تايشو أصبح الإمبراطور يقوم بإلقاء كلمة بنفسه عند التنصيب على العرش. ومنذ المرة السابقة تم التوقف عن استخدام اللغة اليابانية القديمة المستوردة من الصين، وأصبحت الكلمة بلغة واضحة وبسيطة.

وبعد انتهاء جلالة الإمبراطور من كلمته، سيقوم رئيس الوزراء آبي بإلقاء كلمة تهنئة الإمبراطور بتنصيبه على العرش. وبعد ذلك سيردد رئيس الوزراء عبارة ”عاش الإمبراطور احتفالا بتنصيبه على العرش“ ثلاث مرات، وسيردد المشاركون معه أيضا.

لقد تغير شكل حضور رئيس الوزراء لمراسم التنصيب منذ المرة السابقة مقارنة مع ما قبل الحرب العالمية الثانية. ففي مراسم تنصيب الإمبراطور شوا التي أقيمت في ظل دستور ميجي، شارك رئيس الوزراء في ذلك الوقت تاناكا غيئيتشي مرتديا زيا تقليديا، وذكر كلمة التهنئة قائلا ”الوزير غيئيتشي.....“، ونزل إلى باحة القصر الإمبراطوري وردد عبارة ”عاش جلالة الإمبراطور“ وهو ينظر إلى عرش تاكاميكورا. ومنذ المرة السابقة أصبح رئيس الوزراء يردد كلمة ”عاش“ ثلاث مرات، موضحا أن كلمة ”عاش“ هي ”للاحتفال بالتنصيب“ ومن نفس ”ماتسونوما“ مثل جلالة الإمبراطور، وهو يرتدي الزي الرسمي الغربي الذي يرتديه في المراسم الرسمية المتعلقة بالمهام الرسمية للإمبراطور. وبالإضافة إلى ذلك، لا يتم من خلال الشرح المسبق والطلب بشكل مسبق من المشاركين الأجانب ترديد كلمة ”عاش“ ثلاث مرات.



الصورة من جيجي برس.

موكب المراسم الوطنية ”مراسم تهنئة الصفوف“

بعد الانتهاء من إقامة المراسم في المعبد، يغير جلالة الإمبراطور والإمبراطورة زيهما، ويرتديان زيا غربيا. ومن الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر يتم القيام بموكب العرض. حيث يركبان في سيارة مفتوحة لتسير بهما لمسافة قدرها 4.6 كيلومتر من القصر الإمبراطوري إلى مكان إقامتهما في قصر أكاساكا (قصر توغو سابقا)، ويتلقيان التهاني من المواطنين. وهذا الموكب من المراسم الوطنية أيضا، ويُسمى ”مراسم تهنئة الصفوف“. وستتبعهما سيارات يركب فيها ولي العهد أكيشينوميا وعقيلته، ورئيس الوزراء آبي. وفي المرة السابقة تجمع نحو 120 ألف شخص على طول الطريق الذي سارت فيه 44 سيارة.



الصورة من يوميؤري شيمبون، أفلو.

والسيارة المفتوحة هي من صنع شركة تويوتا في هذه المرة، ويبلغ طولها 5.34 أمتار، وعرضها 1.93 متر، وأك سيارة رولزرويس التي تم استخدامها في المرة السابقة بقليل. وسينطلق رتل السيارات بعد عزف النشيد الوطني من الموقف الجنوبي للقصر الإمبراطوري. وسيسير الموكب الإمبراطوري في المسار المحدد له من أمام البوابة الرئيسية للقصر الإمبراطوري – تقاطع ساكورادامون – البوابة الرئيسية لمبنى البرلمان – أمام مكتبة البرلمان – تقاطع هيراكاواتشو – أمام البوابة الجنوبية للأرض الإمبراطورية في أكاساكا – تقاطع أوياماإتشومي – البوابة الرئيسية للقصر الإمراطوري في أكاساكا. ومن المخطط أن يصل إلى القصر الإمبراطوري في أكاساكا في حوالي الساعة الرابعة عصرا، وبعد وصوله سيتم عزف النشيد الوطني مرة أخرى.

ونظرا لوقوع ضحايا نتيجة الإعصار هاغيبيس فقد تم تأجيل الموكب للشهر القادم يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.



الصورة من جيجي برس.

دعوة المشاركين إلى ”مراسم الوليمة“

في عشية اليوم الثاني والعشرين سيتم إقامة ”مراسم الوليمة“ كحفلة عشاء على شرف الضيوف الأجانب الذين شاركوا في مراسم المعبد بشكل رئيسي بالإضافة إلى المشاركين من اليابان، من الساعة السابعة وعشرين دقيقة مساء في القصر الإمبراطوري. وبعد مشاهدة الوفود الأجنبية المشاركة عرشي تاكاميكورا وميتشوداي في قاعة ”ماتسونوما“ ستدخل إلى قاعة حفل العشاء ”هوميدين“. وسيتم تقديم أطعمة تمزج بين الأطعمة الغربية واليابانية، وسيتم عزف الموسيقى اليابانية التقليدية خلال حفل العشاء.

وبعد ذلك سينتقل جلالة الإمبراطور والإمبراطورة مع الوفود الأجنبية المشاركة إلى قاعة ”شونجو نو ما“، وسيتم توجيه الشكر للوفود المشاركة مع القيام بالاستمتاع بالمشروبات بعد الوليمة. ومن المخطط أن ينتهي ذلك في الساعة العاشرة وخمسين دقيقة ليلا.

وستستمر إقامة مراسم الوليمة التي تعتبر من المراسم الوطنية على شرف الوفود المشاركة في مراسم المعبد بعد ذلك في أيام الخامس والعشرين، والتاسع والعشرين، والحادي والثلاثين. وعند تنصيب الإمبراطور على العرش في عصر هيسي تمت إقامة تلك المراسم سبع مرات خلال أربعة أيام متواصلة، ولكن في هذه المرة سيتم تقليل عدد المرات بعد الأخذ بعين الاعتبار العبء على جلالة الإمبراطور والإمبراطورة، وسيتم في الوليمتان الأخيرتان.



الصورة من ماينيتشي شيمبون/ أفلو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية)