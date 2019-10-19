اليابان | التغلب على الحرارة: ارتفاع درجات الحرارة في الصيف يعزز تركيب مكيفات الهواء في المدارس العامة في اليابان

مجتمع 20/10/2019

مع اشتداد موجات الحر، تستمر النسبة المئوية للمدارس الحكومية اليابانية التي زودت الفصول الدراسية العادية بمكيفات الهواء في الارتفاع، حيث وصلت إلى 78.4٪ في سبتمبر/ أيلول 2019.

هناك قلق متزايد في اليابان على تلاميذ المدارس الذين يصابون بضربة الحر مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصلي الربيع والصيف. واستجابةً للطفرة المذهلة في عدد الحالات التي وقعت خلال الموجة الحارة التي ضربت اليابان في عام 2018، خصصت الحكومة اليابانية 82.2 مليار ين كإعانات في ميزانيتها التكميلية لتعزيز تركيب أجهزة تكييف الهواء في جميع الفصول الدراسية العادية في المدارس العامة.

رياض الأطفال العامة، المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، المدارس الثانوية، ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مؤهلة لتلقي تلك الإعانات، وتحفيز المعاهد في جميع أنحاء البلاد لتركيب مكيفات الهواء في الفصول الدراسية. وحتى 1 سبتمبر/ أيلول 2019 كانت 78.4% من الفصول الدراسية العامة بها مكيفات الهواء، بزيادة 18.2% عن العام السابق. تتوقع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا أن يصل معدل تركيب مكيفات الهواء إلى 90٪ بحلول نهاية السنة المالية في مارس/ آذار 2020.

يوجد حالياً حوالي 334،000 من الفصول العامة في البلاد البالغ عددها 427،000 بها مكيفات الهواء. تقدّم التركيب في قرابة 413،000 فصل دراسي خاص في اليابان أيضًا، حيث ارتفعت بنسبة 6.5٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 209،000 فصل دراسي أو 50.5٪. ومع ذلك، فإن الزيادة السنوية لحوالي 34000 صالة للألعاب الرياضية في جميع أنحاء البلاد كانت 1.2% فقط، ليصل المعدل الإجمالي إلى 3.2% فقط.

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كان معدل تركيب مكيفات الهواء في الفصول الدراسية العادية بمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة أعلى عند 89.7٪، تليها 89.2٪ للحضانات ورياض الأطفال، 83.5٪ للمدارس الثانوية، و77.1٪ للمدارس الابتدائية والإعدادية. وفي الوقت نفسه، كان لدى 43.7٪ فقط من الفصول الدراسية الخاصة في المدارس الثانوية و48.5٪ في المدارس الابتدائية والإعدادية، مما يشير إلى أن العديد من أطفال المدارس لا يزالون يواجهون ظروفًا شديدة الحرارة عندما ترتفع الحرارة في البلاد.

عند النظر إلى الوضع حسب المنطقة، كانت معدلات تركيب مكيفات الهواء في المدارس في المحافظات الشمالية باليابان في أدنى مستوياتها، حيث عادة ما تكون نوبات الحر الشديد أقل شيوعًا. ومع ذلك، فقد تقدمت عملية تركيب المكيفات في الفصول الدراسية العادية في المحافظات الممتدة من منطقة كانتو جنوبًا إلى أوكيناوا وتتجاوز الآن 40٪، مع معدلات تصل إلى 100% في محافظات طوكيو، شيغا، وكاناغاوا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من tomwang/ بيكستا)