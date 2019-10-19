اليابان | حتى في اليابان الزوج هو المسؤول عن رمي القمامة!

تقضي الزوجات في اليابان ما متوسطه سبعة أضعاف الوقت الذي تقضيه في أداء الأعمال المنزلية مقارنة بأزواجهن. أوضحت دراسة استقصائية وطنية عن التغييرات الأسرية، التي يجريها المعهد الوطني لبحوث السكان والضمان الاجتماعي كل خمس سنوات، مرة أخرى أنه بينما يتزايد عدد النساء العاملات، ما زالت الزوجات يتحملن العبء الأكبر عندما يتعلق الأمر بالعمل المنزلي.

في أحدث مسح، بينما كان الأزواج يقضون 37 دقيقة في المتوسط في التنظيف وأعمال منزلية أخرى في أيام العمل الأسبوعية، بينما أمضت الزوجات 4 ساعات و23 دقيقة. حتى في أيام العطلات الأسبوعية، بالمقارنة مع الأزواج الذين يقضون ساعة واحدة و6 دقائق في الأعمال المنزلية، أمضت الزوجات أربعة أضعاف ذلك بمعدل 4 ساعات و44 دقيقة.

يشمل المعدل الإجمالي النساء العاملات بدوام جزئي وربات البيوت المتفرغات. وقد أمضت النساء اللائي يعملن بدوام كامل 3 ساعات و7 دقائق في الأعمال المنزلية، أو خمسة أضعاف ساعات عمل أزواجهن. وضعت الحكومة اليابانية هدف تمكين المرأة في أن تصبح أكثر نشاطًا في المجتمع كقضية مهمة، ولكن مع وجود عبء أحادي الجانب من الأعمال المنزلية، فإن ذلك يضع حدا وسقفا لقدرة السيدات على المشاركة في المجتمع الياباني.

كما سأل الاستطلاع عن كيفية تقسيم الأزواج عبء "الأعمال المنزلية غير المرئية"، وهي أعمال تتطلب وقتًا وفكرًا، لكن لا يتم تضمينها عادةً عند الحديث عن الأعمال المنزلية. انخفض معدل الانتباه للطعام والضروريات اليومية وتخطيط الوجبات إلى 90٪ من الزوجات، وبينما كان الأزواج يجيدون إلقاء القمامة في طريقهم إلى العمل، كان العمل الذي استغرق وقتًا طويلاً لفصل القمامة القابلة للحرق وغير القابلة للحرق وقابلة لإعادة التدوير القيام به من قبل الزوجات أيضا. وقد أظهر الأزواج قوتهم في اختيار السلع الإلكترونية فقط.

Advertisements

عندما سُئلت الزوجات عمن يعتمدن عليه من الناحية العاطفية والنفسية، توجهت الغالبية إلى والديهن للحصول على مشورة حول الولادة ورعاية الأطفال بدلاً من أزواجهن، ومع كل استطلاع على مر السنين، انخفضت النسبة المئوية للأزواج. طلب الكثير منهم المشورة من أزواجهن فيما يتعلق بتعليم الأطفال وخياراتهم المهنية، ولكن حتى هنا انخفض الرقم تدريجيا. قد يجد الأزواج الذين يعتمدون بشكل كبير على الزوجات دورهم الإجمالي في الأسرة يتضاءل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)