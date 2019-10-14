اليابان | هذه هي الأماكن المفضلة للسكن في طوكيو وأوساكا وبعض المدن اليابانية الأخرى

مجتمع 14/10/2019

في هذا التقرير نعرض لكم أكثر الأماكن والمناطق الشعبية في السكن بالنسبة لليابانيين في كل من كانتو وكانساي والاختلاف الجوهري في أولويات ساكني تلك المناطق.

أجرى موقع Major7 الإلكتروني للوحدات السكنية الجديدة دراسة استقصائية سأل فيها 730،000 شخص عن شراء شقق سكنية حول محطة القطار التي يرغبون في العيش بالقرب منها. في منطقة طوكيو الكبرى، احتلت محطة إبيسو مكان الصدارة للسنة الخامسة على التوالي، بينما احتلت محطة نيشينوميا كيتاغوتشي في منطقة كانساي المرتبة الأولى للسنة الرابعة على التوالي.

كان نصف المواقع ضمن أفضل 20 منطقة في منطقة كانتو إما محطات خط ياما نوتي أو داخل دائرة خط يامانوتي، مما يشير إلى طموح واضح للعيش في قلب المدينة. أربعة فقط كانوا خارج وسط طوكيو: كيتشيجوجي، يوكوهاما، كاماكورا، وموساشي كوسوجي.

قال العديد من المشاركين أن سبب اختيارهم لهذه المواقع هو سهولة الوصول إلى وسائل النقل بشكل سلس. كانت الأسباب الأخرى لقدوم حي إبيسو على رأس التصنيف هو أنه يعتبر حيًا راقيًا وأنيقًا.

أفضل 20 مكان مفضل للسكن في منطقة كانتو

المواقع المميزة باللون الأصفر موجودة على خط ياما نوتي وتلك التي تم تمييزها باللون الرمادي تقع خارج وسط طوكيو.

تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على استطلاع Major 7 حول اتجاهات الوحدات السكنية.

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كانت رقعة خيارات الأماكن المرغوبة للعيش في منطقة كانساي أكثر اتساعا بشكل ملحوظ من تلك الموجودة في طوكيو، حيث يوجد 10 مواقع في محافظة هيوغو، 9 في محافظة أوساكا، وواحدة في مدينة كيوتو. حتى داخل محافظة هيوغو، كانت المناطق منتشرة على نطاق واسع بين عدد من المدن، بما في ذلك نيشينوميا، كوبي، أماغاساكي، وآشيا.

عندما سُئلوا عن سبب رغبتهم في العيش في تلك الأماكن، قام أشخاص بتسمية أوكاموتو، شوكوغاوا، وتاكارازوكا لشوارعهم الممتعة والأجواء الهادئة. تم تصنيف المواقع المتطورة أيضا بأنها أمكان مفضلة للعيش، على النقيض من طوكيو حيث كانت المناطق التي تتمتع بوسائل مواصلات يمكن الوصول إليها بسهولة هي المفضلة.

أفضل 20 مكان مفضل للسكن في منطقة كانساي

المواقع المميزة باللون الأخضر في محافظة هيوغو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)