اليابان | كيف أصبح الأنيمي الياباني من الصادرات الثقافية القوية في آسيا؟

تعد أفلام استوديو الشهيرة ومسلسلات الأنيمي مثل وان بيس وناروتو من الصادرات الثقافية اليابانية التي تحظى بشعبية كبيرة في الدول الآسيوية المختلفة.

وجد استطلاع للرأي شمل 1000 شخص في سبع دول ومناطق آسيوية أن الأنيمي الياباني من المنتجات الثقافية اليابانية الأكثر شعبية في تلك الدول. في تايوان وهونغ كونغ، كان حوالي 60٪ إلى 80٪ على دراية بمجموعة واسعة من أنواع الترفيه التي شملت ليس فقط الأنيمي ولكن أيضًا المانغا والأفلام والمسلسلات التلفزيونية والموسيقى، وبرامج المنوعات المختلفة، مما يعكس تجذر الثقافة الشعبية اليابانية في تلك الدول.

بعض الصادرات الثقافية اليابانية الأكثر شعبية بين الذين شملهم الاستطلاع والتي انتشرت عبر وسائل الإعلام مثل وان بيس، ناروتو، والمحقق كونان، والتي بدأت كسلسلة مانغا للقراء الشباب ثم تطورت إلى مسلسلات أنيمي متلفزة وأفلام. كانت أفلام إستديو غيبلي أيضًا ذات شعبية كبيرة في العديد من البلدان والمناطق.

تم إجراء الاستطلاع بواسطةFun Japan Communications ، وهي شركة مقرها طوكيو تدير مواقع ويب لتبادل المعلومات حول اليابان للمستخدمين في دول آسيوية أخرى.

فيما يلي أفضل خمسة أعمال يابانية التي لديها شهرة وشعبية البلدان والمناطق التي شملها الاستطلاع.

تايوان

يتم بث الأفلام والدراما التلفزيونية اليابانية على القنوات الخاصة دون تأخير وفي نفس وقت العرض تقريبًا في باليابان. وقد احتلت البرامج ذات الشعبية بين اليابانيين أيضًا مرتبة عالية في تايوان، مثل الدراما التلفزيونية " Unnatural" (من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار 2018)، والتي احتلت المرتبة الخامسة في فئة "الأعمال المفضلة"، و" I Will Not Work Overtime, Period!"، (أبريل/ نيسان – يونيو/ حزيران 2019)، التي ارتفعت بسرعة في التصنيف لتصل إلى المركز التاسع في نفس الفئة.

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هونغ كونغ

يتم عرض الدراما اليابانية والأنيمي الياباني على القنوات التلفزيونية الرئيسية، مثل أفلام الأنيمي الجديدة من استديو غيبلي أو سلسلة المحقق كونان وبوكيمون. كما تنتشر العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن من خلالها تحميل الأعمال الدرامية والأنيمي والتي تقوم بترجمة تلك الأعمال وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تايلاند

تبث مجموعة واسعة من البرامج التلفزيونية اليابانية، بما في ذلك الأنيمي والأفلام الوثائقية وبرامج المنوعات. تحظى بعض العروض الكلاسيكية المتنوعة التي تعيد الذكريات لليابانيين، مثل TV Champion (1992-2008) Cocorico Miracle Type (2001-2007) بشعبية بين المشاهدين التايلانديين.

ماليزيا

المرتبة العالية هي لمسلسلات الأنيمي الأساسية التي تبث كل أسبوع. هناك قنوات مدفوعة تبث أحدث مسلسلات الأنيمي، لكن عددًا قليلًا نسبيًا يمكنه الوصول إلى هذه القنوات بسبب التكلفة العالية. يشاهد العديد من الأشخاص هذا المحتوى بطريقة غير قانونية على اليوتيوب والمواقع الأخرى.

إندونيسيا

هناك قاعدة واسعة من المعجبين بالأنيمي الياباني، الذي تم بثه لأول مرة في الثمانينيات علىNHK Indonesia، ثم بدأ البث على القنوات التلفزيونية الخاصة من التسعينيات. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، لم يكن هناك أي بث تلفزيوني للأنيمي الياباني بسبب الرقابة الصارمة للمشاهد الغير متوافقة مع ثقافة البلاد أو مرفوضة بطريقة أخرى. يبدو أن العديد من الإندونيسيين يشاهدون الأنيمي من خلال عمليات التحميل غير القانونية من المواقع المختلفة.

فيتنام

في التسعينيات، تم إصدار نسخة فيتنامية من أنيمي دورايمون، وظلت معروفة بشكل جيد منذ ذلك الحين. لا يوجد تقريبًا أي عمليات بث أو عروض قانونية للأنيمي والأفلام اليابانية، لذا فإن معظم الشعب الفيتنامي يشاهد هذا المحتوى على اليوتيوب.

الهند

تحظى الأعمال المستندة إلى سلاسل المانغا بشعبية كبيرة، بما في ذلك ليس فقط في الخمسة الأوائل ولكن أيضًا دراغون بول (6) وهجوم العمالقة (8).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من جيجي برس)