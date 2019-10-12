اليابان | رغم المنافسة الشرسة: لهذا السبب حظيت شركات الطيران اليابانية بثقة ورضا الناس من كافة أنحاء العالم!

مجتمع 12/10/2019

تشتهر شركات الطيران اليابانية في جميع أنحاء العالم بحسن ضيافتها واهتمامها تجاه المسافرين، ولكنها تواجه الكثير من المنافسين، وخاصة في آسيا.

في دراسة استقصاء عن مدى الرضا عن الخطوط الجوية لعام 2019 التي أجراها مركز AB-Road Research الياباني، حصلت الخطوط الجوية السنغافورية على المركز الأول، يليها في المركز الثاني خطوط أول نيبون الجوية. وقد اختلت خطوط أول نيبون الجوية أيضًا المرتبة الثالثة في تصنيف سكايتراكس لعام 2019 لأفضل شركة طيران في العالم، وجاءت الخطوط الجوية اليابانية في المركز الحادي عشر. كان العامل الرئيسي لهذه التصنيفات العالية هو مدى جودة خدمة العملاء التي يقدمونها.

التصنيف العام لشركات الطيران لعام 2019

ركزت الدراسة الاستقصائية لمركز AB-Road على أكثر من 40 شركة طيران الأكثر استخدامًا واستهدفت 4000 من الرجال والنساء اليابانيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق والذين سافروا إلى الخارج في عام 2018. احتلت طيران الإمارات الصدارة بالنسبة لكل من فئة معدات الطائرات ووسائل الراحة، وكذلك فئة خدمة الطعام والشراب على متن الطائرة. ومع ذلك، تم تصنيف خطوط أول نيبون اليابانية والخطوط الجوية اليابانية بدرجة عالية من قبل المسافرين على خدمتهم من قبل طاقم المقصورة والطاقم الأرضي.

من بين التعليقات المكتوبة، قال أحد ركاب الخطوط الجوية اليابانية أن الطاقم قام بفحص المقصورة بانتظام وتقديم المشروبات، حتى بعد أن تم إطفاء الأنوار ليلا. علق أحد ركاب خطوط أول نيبون الجوية أنه مع مرور وقت قصير فقط على النقل في المطار التالي، قام الموظفون بالتوجيه إلى بوابة الإجراءات التي تحظى بالأولوية.

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من الطبيعي أن يقيم المواطنون اليابانيون شركات الطيران في بلادهم بدرجة عالية لأنهم يشعرون براحة أكبر في التواصل مع الطاقم باللغة اليابانية. في المقابل، غطى مسح سكايتراكس 100 دولة وأكثر من 300 شركة طيران مع 21 مليون استجابة، لذلك فقد عكس وجهات نظر المسافرين من العديد من البلدان الأخرى أيضًا.

على الرغم من ذلك، سجل كل من خطوط أول نيبون الجوية والخطوط الجوية اليابانية نتائج جيدة لطاقم المقصورة وخدمات الطاقم الأرضي. وقد ساعد اهتمامهم بالتفاصيل في رفع وتلميع صورة شركات الطيران اليابانية.

طاقم الطائرة الأفضل في العالم لعام 2019 (سكايتراكس)

أفضل خدمات المطارات في العالم 2019 (سكايتراكس)

تلقت شركات الطيران الآسيوية بشكل عام تقييمات عالية في كل من الدراسات الاستقصائية. تفخر اليابان دائما بكرم الضيافة، لكنها تواجه الكثير من المنافسة في المنطقة

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من جيجي برس)