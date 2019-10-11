اليابان | خريطة تغير ألوان الأشجار في خريف اليابان 2019

سياحة وسفر 11/10/2019

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تنبؤاتها الوطنية بخصوص مواعيد تغير ألوان أوراق الشجر الخريفية والتي توضح متى تكون درجات اللون الأحمر والأصفر لهذا الموسم في ذروتها.

مع دخول البلاد أكثر في فصل الخريف، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول توقعاتها الأخيرة بخصوص مواعيد تغير ألوان أوراق الشجر في الخريف، ليبدأ الناس في استعداداتهم للاستمتاع بهذا الفصل المميز في اليابان.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي تتخذ من أوساكا مقراً لها، أن تظهر درجات ألوان الخريف الحمراء مثل القيقب الياباني في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول في شمال هوكايدو والمناطق الجبلية في جميع أنحاء البلاد، ثم تنتشر تدريجيًا جنوبًا ثم في المناطق منخفضة الارتفاع خلال الأسابيع اللاحقة، لتصل إلى معظم المناطق بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.

松本さんへ。上記Mapの左上の用語について、修正をお願いします。↓

Red Foliage Forecast Map

خريطة تغير ألوان الشجر في فصل الخريف للون الأحمر

As of October 3, 2019

3 أكتوبر/ تشرين الأول/ 2019

عادة ما توجد الجنكة وغيرها من الأشجار الشهيرة بأوراقها الصفراء على ارتفاعات منخفضة، وتكثر في الحدائق وعلى طول الطرق. ذروة موسم الاستمتاع بمشاهدة أوراق الخريف في معظم المناطق يبدأ من منتصف إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.

松本さんへ。上記マップの2nd forecast announced on October 3, 2019を以下に直して下さい。

As of October 3, 2019

3 أكتوبر/ تشرين الأول/ 2019

Sapporo

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سابورو

Osaka

أوساكا

Sendai

سنداي

Naguya

ناغويا

Fukuoka

فوكوؤكا

Tokyo

طوكيو

yellow Foliage Forecast Map

خريطة تغير ألوان الشجر في فصل الخريف للون الأحمر

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان لمبنى حكومة هوكايدو السابق في سابورو والمحاط بالأشجار التي تحول لون أوراقها للأصفر إيذانا بقدوم الخريف. الصورة التقطت عام 2018، مايدا أكيهيرو)