اليابان | خريطة تغير ألوان الأشجار في خريف اليابان 2019

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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تنبؤاتها الوطنية بخصوص مواعيد تغير ألوان أوراق الشجر الخريفية والتي توضح متى تكون درجات اللون الأحمر والأصفر لهذا الموسم في ذروتها.
مع دخول البلاد أكثر في فصل الخريف، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في 3 أكتوبر/ تشرين الأول توقعاتها الأخيرة بخصوص مواعيد تغير ألوان أوراق الشجر في الخريف، ليبدأ الناس في استعداداتهم للاستمتاع بهذا الفصل المميز في اليابان.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي تتخذ من أوساكا مقراً لها، أن تظهر درجات ألوان الخريف الحمراء مثل القيقب الياباني في أوائل شهر أكتوبر/ تشرين الأول في شمال هوكايدو والمناطق الجبلية في جميع أنحاء البلاد، ثم تنتشر تدريجيًا جنوبًا ثم في المناطق منخفضة الارتفاع خلال الأسابيع اللاحقة، لتصل إلى معظم المناطق بحلول منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني.
松本さんへ。上記Mapの左上の用語について、修正をお願いします。↓
Red Foliage Forecast Map
خريطة تغير ألوان الشجر في فصل الخريف للون الأحمر
As of October 3, 2019
3 أكتوبر/ تشرين الأول/ 2019
عادة ما توجد الجنكة وغيرها من الأشجار الشهيرة بأوراقها الصفراء على ارتفاعات منخفضة، وتكثر في الحدائق وعلى طول الطرق. ذروة موسم الاستمتاع بمشاهدة أوراق الخريف في معظم المناطق يبدأ من منتصف إلى أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني.
松本さんへ。上記マップの2nd forecast announced on October 3, 2019を以下に直して下さい。
As of October 3, 2019
3 أكتوبر/ تشرين الأول/ 2019
Sapporo
سابورو
Osaka
أوساكا
Sendai
سنداي
Naguya
ناغويا
Fukuoka
فوكوؤكا
Tokyo
طوكيو
yellow Foliage Forecast Map
خريطة تغير ألوان الشجر في فصل الخريف للون الأحمر
(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان لمبنى حكومة هوكايدو السابق في سابورو والمحاط بالأشجار التي تحول لون أوراقها للأصفر إيذانا بقدوم الخريف. الصورة التقطت عام 2018، مايدا أكيهيرو)
السياحة الطبيعة البيئة الخريف
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