اليابان | ”كوكب المعمرين“.. 70أكثر من ألف ياباني فوق سن الــ100 عام!

حقائق حول اليابان

مجتمع 05/10/2019

يوجد الآن أكثر من 70،000 شخص ياباني تزيد أعمارهم عن 100 عامًا، و88.1% منهم من النساء. وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أن أحصت الحكومة للمرة الأولى أن 153 شخصا تجاوزوا سن الـ100 عام 1963 وتجاوز العدد العشرة آلاف عام 1998، و20 ألفا عام 2012.

اليابان لديها الآن أكثر من 70،000 شخص من المعمرين. أعلنت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية عن ارتفاع قدره 1،453 مواطنًا تزيد أعمارهم عن 100 عامًا، استنادًا إلى بيانات تسجيل المقيمين اعتبارًا من 15 سبتمبر/أيلول 2019، والتي تعد الزيادة السنوية التاسعة والأربعين على التوالي. تمثل نسبة النساء اللواتي تعدين المائة عام 88.1% من المجموع، وهي نسبة كبيرة للغاية مقارنة بالرجال.

تاناكا كين من فوكوكا البالغة من العمر 116 عامًا، وهي أكبر امرأة يابانية، وفي مارس/ آذار 2019، تم الاعتراف بها رسميًا من قبل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة في العالم. أكبر معمر في اليابان هو واتانابي تشيتيتسو من أشورو، بمحافظة هوكايدو الذي يبلغ من العمر 112 عامًا.

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بلغ عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم أكثر من 100 عام 153 شخص فقط عام 1963، وهو العام الذي سنت فيه الحكومة قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين. وتجاوز العدد 1000 شخص في عام 1981 وارتفع ليصل إلى أكثر من 10000 شخص في عام 1998، واستمر في الزيادة بشكل متصاعد على مر السنين منذ ذلك الحين.

حسب المحافظة، يوجد في كوتشي أكبر عدد من المعمرين لكل 100000 نسمة 101.42 شخص. هذا هو حوالي ثلاثة أضعاف النسبة في محافظة سايتاما والتي تبلغ 3374 شخصا، وهي المحافظة ذات النسبة الأقل. يميل غرب اليابان إلى الحصول على نسب أعلى من شرق البلاد، مع وجود أرقام منخفضة بشكل خاص في المناطق الحضرية الكثيفة مثل كانتو.

نسبة المعمرين لكل 100 ألف نسمة في المحافظات اليابانية

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: تاناكا كاني تقوم بتناول الفراولة للاحتفال بتكريم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لها كأكبر معمرة في العالم في 9 مارس/ آذار 2019. جيجي برس)