اليابان | المزيد من الموظفين اليابانيين يستفيدون من تبديل وظائفهم

حقائق حول اليابان

اقتصاد 29/09/2019

حصل عدد أكبر من العمال في اليابان على مزايا ملائمة من تغيير الوظائف في عام 2018 مقارنة بالعام السابق، بفضل توافر الفرص في سوق العمل الياباني.

وجدت دراسة استقصائية عن اتجاهات التوظيف نشرت من قبل وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أنه في عام 2018، تم توظيف 7.66 مليون عامل حديثًا من قبل الشركات اليابانية، بينما ترك 7.24 مليون منهم وظائفهم. فقد زادت التعيينات الجديدة للعام السادس على التوالي، مما يعكس التحسن في سوق العمل الذي نتج عن نقص مشكلة العمالة في اليابان.

بلغ إجمالي القوى العاملة في اليابان 49.70 مليون عامل حتى يناير/ كانون الثاني 2018. وارتفعت نسبة التعيينات الجديدة بين هؤلاء العمال، بمن فيهم أولئك الذين غيروا وظائف أو دخلوا في القوى العاملة للمرة الأولى، بنسبة 0.6 نقطة مئوية، لتصل إلى 15.4%. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة الذين تقاعدوا أو تم تسريحهم بنسبة 0.3 نقطة مئوية إلى 14.6%. ومن بين الموظفين الجدد، غير 4.95 مليون عامل وظائفهم، وهو ما يمثل حوالي عُشر القوى العاملة في اليابان.

وارتفعت نسبة العمال الذين يغيرون وظائفهم والتي زادت رواتبهم كنتيجة لذلك على أساس سنوي بنسبة 0.6 نقطة مئوية بنسبة 37.0%، في حين ارتفع عدد العمال الذين انخفضت أجورهم بنسبة 1.2 نقطة مئوية بنسبة 34.2%. لم يكن هناك أي تغيير بنسبة 27.2%، وهو أقل 1.9 نقطة مئوية عن العام السابق.

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تمتع حوالي 41.8% من العاملين بدوام جزئي بزيادة في الأجور بفضل تغيير الوظيفة، مقارنة بـ 34.0% بين العاملين بدوام كامل. ويعكس هذا نقصًا كبيرًا في العمالة، خاصة في قطاع البيع بالتجزئة، مما أدى إلى زيادات مطردة في الأجور من أجل تأمين العمالة الضرورية.

كانت نسبة الذين يتلقون زيادات في الأجور بعد تبديل الوظائف هي الأعلى بين العمال الشباب، حيث بلغت 48.6% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 20-24 و46.6% بين الذين تتراوح أعمارهم بين 25-29.

تغييرات الأجور بين من بدلوا وظائفهم في 2018

كان انخفاض الأجور أكثر انتشارًا من الزيادة في الأجور بين مغيري الوظائف الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر. يقال عادة إن العمال يجب أن يتوقعوا فقط الحصول على زيادة في الأجور من تغيير الوظائف حتى أواخر الثلاثينيات، لكن نتائج الاستطلاع تشير إلى أن تبديل الوظائف قد جلب فوائد للكثيرين في الأربعينات من العمر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان ملصق لمكتب العمل في طوكيو يشير إلى الحد الأدنى للأجور والذي يبلغ 985 ين، تم التقاطها في 9 أغسطس/ آب 2019. جيجي برس)