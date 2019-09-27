اليابان | ارتفاع معدل توظيف الخريجين الجدد مرة أخرى في اليابان

حقائق حول اليابان

مجتمع 28/09/2019

ارتفع معدل التوظيف بين طلاب الجامعات الذين تخرجوا في ربيع عام 2019 بنسبة 0.9 نقطة مئوية ليصل إلى 78.0%.

من بين 572،640 طالبًا جامعيًا تخرجوا في ربيع العام المالي 2019، حصل 446،887 شخصًا بالفعل على عمل، وفقًا للنتائج الأولية للمسح الأساسي للمدرسة الصادر عن وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. هذا المعدل الذي يمثل 78.0% هو زيادة 0.9 نقطة مئوية عن السنة المالية السابقة.

يمثل هذا الارتفاع السنوي التاسع على التوالي منذ السنة المالية 2011، عندما انخفض المعدل بسبب الأزمة المالية، مما يعكس كيف أن شغف الشركات لتوظيف عمال شباب جدد قد حسن وضع التوظيف.

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من بين خريجي الجامعات الذين حصلوا على عمل، تم توظيف 430،964، أو 75.3%، كموظفين بدوام كامل، بزيادة قدرها 1.2 نقطة مئوية مقارنة بالعام المالي السابق. وشكل الموظفين غير النظاميين في وظائف بعقد محدد المدة أو الموظفين عبر شركات التوظيف بدوام كامل 2.8% من المجموع، ويبلغ عددهم 152323.

هناك ما مجموعه 65351 طالبًا، أو 11.4% من جميع الخريجين، المسجلين في كلية الدراسات العليا أو التحقوا بجامعة أو مؤسسة أخرى في الخارج، في حين أن 38229 (6.7%) لا يسعون للحصول على عمل أو التسجيل للمزيد من الدراسة، ووجد 8،165 (1.4%) وظائف مؤقتة كعمال بدوام جزئي.

كان قطاع البيع بالتجزئة والبيع بالجملة الوجهة الأكثر شيوعًا للطلبة، حيث مثلت نسبتهم 15.3% من أولئك الذين حصلوا على وظائف، يليهم قطاع الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية بنسبة 12.7%/ والصناعة التحويلية بنسبة 12.1%، وصناعة المعلومات والاتصالات بنسبة 10.4%.

وظائف خريجي الجامعات عام 2019حسب المجال

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لحفل الموظفين الجدد في شركة شيسيدو اليابانية ويظهر في الصورة المدير التنفيذي للشركة أوتاني ماساهيكو، 2019، الصور من جيجي برس)