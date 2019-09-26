اليابان | التنقل بين ينابيع المياه الساخنة في إيواتي

التنقل بين الحمامات

يمكن للزوار أن يصلوا إلى ’’هاناماكي أونسين‘‘ بواسطة حافلة مكوكية في رحلة تستغرق نصف ساعة من محطة شين هاناماكي على خط توهوكو شينكانسين التابع لشركة JR. تقع منطقة المنتجعات الحديثة في منطقة هاناماكي أونسينكيو التي تحتوي على ينابيع مياه حارة منتشرة على مساحة واسعة. وتحتوي المنطقة على مساكن للإيجار غنية بوسائل الراحة الحديثة وسط منظر جبلي مهيب.

على أرض حديقة الأزهار هاناماكي أونسين يوجد ثلاثة فنادق موزعة من الشرق إلى الغرب وفق الترتيب التالي: فندق سينشوكاكو، فندق هاناماكي، فندق كويوكان. تبلغ مساحة المتنزه المترامي الأطراف نحو 17 ألف متر مربع. تربط بين مباني الفنادق ممرات ما يسمح لنزلاء أي فندق بالوصول إلى جميع ينابيع المياه الساخنة لتلك الفنادق. تشهد الحديقة على مدار العام تفتح نحو 450 نوعا من الأزهار كما تضم ساعة شمسية من الأزهار مصممة من قبل الكاتب المحلي الشهير مييازاوا كينجي. ويقام هنا مهرجان للأزهار أثناء فترة مشاهدة الأزهار الرئيسية الممتدة من أوائل يونيو/حزيران إلى أوائل يوليو/تموز.

في حديقة الأزهار هاناماكي أونسين هناك أكثر من 6 آلاف شجيرة من 450 نوعا من النباتات. من اليسار إلى اليمين: فندق سينشوكاكو، فندق هاناماكي، فندق كويوكان (الصورة بإذن من شركة هاناماكي أونسين).

يتميز فندق سينشوكاكو باحتوائه على حمامات أزهار مخصصة حصريا للنزلاء الإناث. تساعد رائحة الأزهار العائمة في مياه الينابيع الساخنة على تخفيف التعب والإجهاد مهما كان الوقت. هناك نقطة جذب أخرى تتمثل في القدرة على التنقل بين الحمامات الرئيسية للفنادق الأخرى كما يحلو للمرء: أولا إلى الحمامات في الهواء الطلق لفندق هاناماكي والتي تستخدم بشكل واسع السرو الياباني في تشييدها وتتيح رؤية مناظر خلابة من حمامات الفندق الموجودة في الهواء الطلق، ومن هناك إلى فندق كويوكان الذي يحتوي على حمامات حجرية في الهواء الطلق ذات سحر ريفي يعطي شعورا بالنعيم.

وهناك أيضا حمام كاشوئن الذي يبتعد قليلا عن تلك الفنادق الكبيرة. يشتهر هذا الحمام الباعث على الاسترخاء بمياهه الدافئة ’’توروتورو نو يو‘‘ والتي يقال إنها مفيدة بشكل خاص للجلد. يمكن للمستحمين تجربة المياه بشكل كامل في كل من الحمام الرئيسي وحمام في الهواء الطلق مصنوع من السرو الياباني.

سيدتان تستمتعان بالرائحة الباعثة على الاسترخاء المنبعثة من حمامات الأزهار ذات الألوان الزاهية (الصورة بإذن من شركة هاناماكي أونسين).

يشتهر فندق هاناماكي بالمناظر الطبيعية الخلابة التي يمكن رؤيتها من حمامات الهواء الطلق المصنوعة من السرو الياباني (الصورة بإذن من شركة هاناماكي أونسين).

حمام في الهواء الطلق في فندق كويوكان مضاء في الليل ما يضفي عليه جوا سحريا (الصورة بإذن من شركة هاناماكي أونسين).

البيانات

العنوان: 1-125 يوموتو، هاناماكي، إيواتي

الوصول: تستغرق الرحلة 40 دقيقة بحافلة مكوكية من محطة شين هاناماكي التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0193-37-2111

الموقع الإلكتروني: https://www.hanamakionsen.co.jp/en

مصادر معلومات بلغات متعددة: الموقع الإلكتروني والمنشورات السياحية ولافتات المنشآت باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية والتايلندية.

أوساوا أونسين، مجرى مائي يتصاعد منه البخار

يعتقد أن أوساوا أونسين مكتشف من قبل ساكانوؤي نو تامورامارو وهو جنرال من حقبة هييان (794-1185) ويقال أيضا إن من بين رواد ينابيع المياه الساخنة تلك الكاتب مييازاوا كينجي والشاعر والنحات تاكامورا كوتارو. يقع أوساوا أونسين على ضفة نهر تويوساوا ويبدو المبنى على شكل نزل مفرد ولكنه في الحقيقة مكون من 3 مبان من الداخل لكل منها طرازه المميز. وتلك المباني هي سانسويكاكو الذي يتميز بتصميمه المعماري الياباني الحديث، وكيكوسويكان وهو امتداد بسقف من القش، وتوجييا المشيد أساسا قبل أكثر من 200 عام. يبلغ عدد الحمامات الإجمالي 6 – داخلية وخارجية على حد سواء – وبإمكان الزبائن الانتقال من حمام إلى آخر لمشاهدة تدفق الماء الصافي والمنعش في مجرى النهر.

يحتوي ’’أوساوا نو يو‘‘ الحمام الكبير في الهواء الطلق في مبنى توجييا على أحواض استحمام قريبة من ضفة النهر مملوءة بمياه متدفقة من ينبوع مياه ساخنة. وعلى الرغم من أن استخدام الحمامات في الأساس مختلط بين الجنسين إلا أنه يمكن استخدامها في أوقات محددة من قبل الإناث حصرا. كما يوجد حمام الهواء الطلق ’’كاوابي نو يو (حمام على ضفة النهر)‘‘ الخاص بالإناث على جانب مجرى النهر. يحظى حمام ’’ياكوشي نو يو (حمام بوذا الشافي)‘‘ الداخلي ذو التصميمات قديمة الطراز من الداخل، بشعبية بين الزبائن المنتظمين. كما يوفر توجييا منطقة طهي مشتركة وآلات غسيل تعمل بالنقود وهي خيارات تحظى بترحيب الزبائن الذين يخططون للبقاء فترة طويلة.

حمام ’’أوساوا نو يو‘‘ في الهواء الطلق يقع على ضفة النهر (الصورة بإذن من أوساوا أونسين).

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مياه الينابيع الساخنة ذات الطبيعة القلوية لها مفعول مرطب للجلد (الصورة بإذن من أوساوا أونسين).

البيانات

العنوان: 181 أوساوا، يوغوتشي، هاناماكي، إيواتي

الوصول: تستغرق الرحلة 40 دقيقة بحافلة هاناماكي ميناميأونسيكيو المكوكية المجانية من محطة شين هاناماكي التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0198-25-2021

العنوان الإلكتروني: https://www.oosawaonsen.com

مصادر معلومات بلغات متعددة: المنشورات السياحية ولافتات المنشآت باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية.

ناماري أونسين فوجيسان ريوكان: حمامات حجرية يتم الانغماس فيها بوضعية الوقوف

على الرغم من أن استخدام الحمامات من حيث الأساس مختلط بين الجنسين في هذه الحمامات إلا أنه هناك أوقات محددة للاستخدام الحصري من قبل الإناث فقط (الصورة بإذن من ناماري أونسين فوجيسان ريوكان).

ناماري أونسين فوجيسان ريوكان هو مبنى خشبي مكون من 3 طوابق يقع قبل أوساوا أونسين باتجاه أعلى نهر تويوساوا. تقول الأساطير إن تلك الحمامات شيدت قبل نحو 600 عام عندما ألهم مشهد قرد أبيض اللون يخفف من ألم جروحه في مياه الينابيع الحارة الطبيعية فكرة تشييد كابينة للاستحمام في الموقع. يدعى هذا الحمام الذي ينغمر به الزبائن وقوفا والذي يشتهر به ينبوع المياه الساخنة، ’’شيروزارو نو يو (حمام القرد الأبيض)‘‘ وهو اسم مستمد من تلك الأساطير.

يتميز حمام ’’شيروزارو نو يو‘‘ الفسيح بسقف مرتفع وإضاءة طبيعية تستمر على مدار اليوم بسبب وجود نوافذ كبيرة. يقع الحمام في وسط قاعة وهو محفور في صخور طبيعية وعمقه 1.25 متر. يسمح الانغماس في حوض الاستحمام بوضعية الوقوف لضغط المياه أن يؤثر بشكل متجانس على أجسام المستحمين، ويقال إن ذلك مفيد للدورة الدموية على نحو خاص. تنبع المياه الساخنة بشكل طبيعي من قاع الحمامات.

تشتمل المرافق الأخرى على حمامات في الهواء الطلق عند مجرى النهر وحمامات شبه مغلقة في الهواء الطلق مع إطلالة على الشلال وحمامات يمكن حجزها للاستخدام الخاص. كل تلك المرافق تسمح بالانغماس في ينابيع المياه الساخنة بينما يتأمل المستحمون الطبيعة الخلابة للمنطقة. تتوفر بطاقة عبور بـ800 ين قابلة للاستخدام هنا وفي أوساوا أونسين وهي متاحة للزوار في وقت النهار ما يمكنهم من تجربة نوعين مختلفين من ينابيع المياه الساخنة في زيارة واحدة.

هذا النزل الخشبي المكون من 3 طوابق مبني على الطراز الغربي الفاخر (الصورة بإذن من ناماري أونسين فوجيسان ريوكان).

البيانات

العنوان: 75-1 ناكاهيرا، ناماري، هاناماكي، إيواتي

الوصول: تستغرق الرحلة 1:20 ساعة بحافلة هاناماكي ميناميأونسيكيو المكوكية المجانية من محطة شين هاناماكي التابعة لشركة JR.

الهاتف: 0198-25-2311

الموقع الإلكتروني: https://www.namari-onsen.co.jp/index.html

مصادر معلومات بلغات متعددة: المنشورات السياحية ولافتات المنشآت باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية.

أماكن سياحية مجاورة

متحف نانبو لتخمير الساكي وساكاشوكان

تغطي شهرة برميل تخمير بقطر 2 متر على باقي معروضات المتحف (الصورة بإذن من جمعية السياحة في إيواتي).

كانت المنطقة الممتدة بين شمالي محافظة إيواتي وشرقي محافظة آوموري في اليابان المعاصرة تحت حكم عشيرة نانبو في عصر إيدو (1603-1868). وبالتالي فالناس الذين حافظوا على طرق تخمير الساكي التقليدية الخاصة بالمنطقة يعرفون باسم ’’نانبو توجي (معلمو تخمير الساكي)‘‘. تشتهر منطقة إيشيدورييا الواقعة شمال هاناماكي بأنها موطن نانبو توجي حيث كانت ذات يوم معقل صناعة تخمير الساكي وفق طريقة عشيرة نانبو. يتميز متحف نانبو لتخمير الساكي الموجود في محطة خدمات محلية على جانب الطريق، باحتوائه على إحدى ورشات التخمير التقليدية تلك. إن المعدات المعروضة في المتحف مثل براميل تخمير عملاقة وأواني شرب تعود لفترات زمنية متعددة ما تتيح للزوار الفرصة لتعلم الكثير عن تاريخ وتقنيات نانبو توجي.

يبيع متجر الهدايا التذكارية المجاور واسمه ساكاشوكان نحو 100 نوع من الساكي من إيواتي وأماكن أخرى من اليابان، بالإضافة إلى هدايا تذكارية محلية وجيلاتي بنكهة الساكي تنفرد به المنطقة. كما يحتوي المتجر على ركن لتذوق الساكي. ينبغي على محبي المشروب الكحولي الياباني الشهير المصنوع من الأرز ألا يفوتوا على أنفسهم فرصة التذوق.

البيانات

العنوان: محطة إيشيدورييا على جانب الطريق، 7-17-2 ناكاتيراباياشي، إيشيدورريا، هاناماكي، إيواتي.

الوصول: تستغرق الرحلة 5 دقائق بالسيارة من محطة إيشيدورييا التابعة لشركة جيه آر.

الهاتف: 0198-45-6880

ساعات العمل: 8:30 صباحا حتى 4:30 عصرا على مدار العام.

رسم الدخول: 400 ين

مصادر معلومات بلغات متعددة: لافتات المتحف باللغات الإنجليزية والصينية والكورية.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص من قبل شوبريس. صورة العنوان: حمام ’’شيروزارو نو يو‘‘ في ناماري أونسين)