اليابان | مرحلة جديدة في العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية حيث أصبحت التجارة سلاحًا في النزاع السياسي

العلاقات اليابانية الكورية الجنوبية في منعطف خطير

دخلت العلاقات اليابانية والكورية الجنوبية مرحلة جديدة عندما أعلنت الحكومة اليابانية في 1 يوليو/ تموز أنها ستقوم بتطبيق إجراءات مراقبة على الصادرات، مما يحد من تجارتها مع كوريا الجنوبية. ربطت هذه الخطوة نزاعًا سياسيًا بين البلدين بالاقتصاد بطريقة لم تشهدها العلاقات بين الدولتين من قبل.

في حين أن العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية قد تدهورت منذ عدة سنوات، كان الاحتكاك في المقام الأول في المجال الدبلوماسي والسياسي ولم يؤثر بشكل خطير على العلاقات الاقتصادية. عندما نشأت نزاعات تجارية، على الرغم من ذلك، كانت هذه العلاقات بشكل عام قليلة الارتباط بالسياسة.

ومع ذلك، فقد بدأ الوضع في التغير مع بدء الخلافات السياسية في الامتداد إلى القطاع الاقتصادي، مما أدى إلى تفاقم التدهور الحادث بالفعل في العلاقات بين الدولتين.

الخلافات الاقتصادية ليست جديدة

كانت هناك اشتباكات اقتصادية بين اليابان وكوريا الجنوبية من قبل. في الواقع، لدى اليابان حاليًا ثلاث قضايا قيد الاستئناف لدى منظمة التجارة العالمية. يتعلق الأمران برسوم مكافحة الإغراق في كوريا الجنوبية على الصمامات الصناعية اليابانية وقضبان الفولاذ المقاوم للصدأ، وتتعلق الحالة المتبقية بدعم كوريا الجنوبية لبناة السفن التي تزعم اليابان أنها تعادل إعانات التصدير الرئيسية. طلبت اليابان إجراء مشاورات ثنائية كخطوة أولى في عملية حل النزاعات، حيث أن الدعم الحكومي الكبير لصناعة بناء السفن الخاصة بها كان يعادل دعم الصادرات.

في حالة منفصلة، حصلت كوريا الجنوبية في أبريل/ نيسان على موافقة على حظر استيراد المنتجات السمكية اليابانية من بعض المحافظات في أعقاب كارثة فوكوشيما النووية عام 2011.

قدمت كوريا الجنوبية شكاواها الخاصة إلى منظمة التجارة العالمية بعد اليابان فرضت قيودا على صادرات المواد التي تستخدم في صناعة رقائق الكومبيوتر والشاشات، بعد أن ادعت اليابان أن حكومة كوريا الجنوبية دعمت شركة تصنيع الرقائق. كما اتخذت كوريا الجنوبية إجراءات ضد اليابان على واردات النوري (الأعشاب البحرية المجففة).

بخلاف الحظر المفروض على المنتجات السمكية اليابانية، كانت هذه الحالات بحتة نتيجة لمحاولة دولة واحدة حماية صناعاتها المحلية من تأثير قيود الاستيراد. وحتى حظر كوريا الجنوبية للمنتجات السمكية اليابانية كان نتيجة المخاوف العامة من سلامة الأغذية أكثر من كونها نتيجة للصراع السياسي.

الفصل بين السياسة والاقتصاد

حتى الآن، تمكن البلدان من منع خلافهما الدبلوماسي من التأثير على التجارة. بغض النظر عن كيفية تدهور العلاقات، اعتبر الحفاظ على الروابط الاقتصادية مفيدًا للطرفين.

وغني عن القول إن الأرباح هي الشاغل الرئيسي للشركات. نظرًا لأن الشركات تسعى جاهدة لزيادة عمليات الإنتاج وتحقيق أقصى قدر من الأرباح، فإنها ستسعى لشراء قطع الغيار والمواد من خلال بناء سلسلة قيمة عالمية تضم المصنعين في الداخل والخارج.

الشركات في اليابان وكوريا الجنوبية ليست استثناءً من ذلك، والشركات في كلا البلدين تزود وتشتري الأجزاء والمواد بسهولة. في عام 2018، كانت اليابان خامس أكبر سوق للصادرات في كوريا الجنوبية بقيمة 13.7 مليار دولار وثاني أكبر شريك للواردات بقيمة 28.8 مليار دولار. حيث تعتمد كوريا الجنوبية اعتمادًا كبيرًا على اليابان في عدد من الأجزاء والمواد الاستراتيجية الأساسية في إنتاج أشباه الموصلات، وهي مصدر رئيسي لكوريا الجنوبية.

ضمن سلسلة القيمة العالمية، كانت الروابط بين اليابان وكوريا الجنوبية قوية بشكل خاص، ليس لأنهم بلدان متجاورتان، بل لأن شركاتهما قد اتخذت أكثر الخيارات عملية وملائمة للمشتريات والتوريد. في القطاع الاقتصادي، على الأقل، ساعد هذا في الحفاظ على الروابط بين البلدين، مما يضمن تحسين الإنتاجية المتبادلة والأرباح المثلى.

الخلاف السياسي يتحول لنزاع اقتصادي

يجب على الشركات الالتزام باللوائح التي تفرضها الحكومة والسعي لتحقيق أقصى قدر من الأرباح في هذا الإطار. عندما تؤثر الظروف السياسية على إنفاذ قواعد التجارة، فإن القطاع الاقتصادي يعاني من الآثار.

وضعت الحكومة اليابانية قرارها بتشديد الرقابة على الصادرات كمسألة أمنية. ومع ذلك، كان ينظر إلى هذه الخطوة إلى حد كبير على أنها انتقام من فشل سيؤول في التعامل مع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحاكم الكورية الجنوبية التي تأمر الشركات اليابانية بدفع تعويضات للمواطنين الكوريين الذين أجبروا على العمل خلال العقود التي احتلت فيها اليابان شبه الجزيرة الكورية.

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يتم تطبيق ضوابط التصدير على أساس الثقة الدولية. مع تدهور علاقاتها مع كوريا الجنوبية، قررت اليابان إلغاء وضع الدولة المفضلة لكوريا الجنوبية وتطبيق ضوابط التصدير المعتادة. وقد فسرت كوريا الجنوبية هذا التحرك من جانب اليابان بأنها خطوة للرد على تلك القضية السياسية.

بموجب شروط الرقابة الصارمة على الصادرات اليابانية، تتطلب بعض العناصر ترخيص تصدير لكل عقد، بما في ذلك المواد الأساسية لتصنيع أشباه الموصلات، وهو منتج يمثل أكثر من 20% من صادرات كوريا الجنوبية.

تنظر كوريا الجنوبية إلى تدبير اليابان باعتباره تهديدًا لاقتصادها المحلي، وتسعى جاهدة للتخلص من اعتمادها على المصادر اليابانية لقطع الغيار والمواد، مما يدل على أن الاحتكاك والخلاف الدبلوماسي له تداعيات اقتصادية على العلاقات بين اليابان وكوريا الجنوبية.

وجهات نظر مختلفة

لا يعني ”تطبيق“ اليابان لضوابط التصدير أنها تحظر جميع الصادرات إلى كوريا الجنوبية. تقول الحكومة اليابانية إن الصادرات لن تتوقف طالما لم تكن هناك مخاوف أمنية، وأن عمليات الفحص ستكون عادلة وعقلانية. مثال على ذلك، بعد تشديد الرقابة على الصادرات منحت اليابان في 8 أغسطس/ آب الشركات اليابانية إذن للتصدير إلى كوريا الجنوبية. يشير هذا إلى أنه على الرغم من أن إجراءات استخراج تصريح التصدير قد تكون أكثر تعقيدًا من ذي قبل، فمن غير المرجح أن يكون لـ “تطبيق” اليابان لضوابط التصدير تأثير عميق على اقتصاد كوريا الجنوبية. تكلفة الإجراءات الإضافية أقل بكثير من تكلفة شراء الأجزاء والمواد نفسها من بلد آخر، وبالتأكيد أقل تكلفة بكثير من بناء مصادر محلية من الألف إلى الياء. بالنسبة لكوريا الجنوبية، الاستنتاج المنطقي هو مواصلة الاستيراد من اليابان.

من جانبها، لا تستطيع الحكومة اليابانية تطبيق ضوابط التصدير بطريقة تعسفية. الشركات مضمونة بدرجة معينة من الحرية في عملياتها ويجب أن يكون هناك سبب عقلاني واضح لمحاولة الحد من هذه الحرية. وهذا هو السبب في أن الوكالات التي تفرض ضوابط التصدير اليابانية قد بررت القرار بناءً على مخاوف الأمن القومي.

لفد أقرت الحكومة اليابانية بأن تدهور العلاقات مع كوريا الجنوبية يتحمل جزئياً المسؤولية عنه قرار تغيير فئات الرقابة على الصادرات وتتطلب تراخيص تصدير منفصلة لكل من العناصر الثلاثة المتعلقة بأشباه الموصلات. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تصر على أن تدهور العلاقات الثنائية لن يكون له أي تأثير على فحص طلبات التصدير الفردية، والتي تدعي أنها ستحكم عليها على أساس الأمن القومي فقط.

لكن وعلى الرغم من ذلك فقد تبنت كوريا الجنوبية وجهة نظر مختلفة تماما. فقد أجبر تشديد الرقابة على الصادرات اليابانية كوريا الجنوبية على الاعتراف باعتمادها الشديد على اليابان فيما يتعلق بالأجزاء والمواد الضرورية لأشباه الموصلات وأثار الوعي العام بأن الصناعة المحلية الحيوية تحت رحمة اليابان من نواح كثيرة.

في هذا الصدد، تلوح اليابان كخطر كبير بالنسبة لكوريا الجنوبية والشيء العقلاني الوحيد الذي يتعين القيام به هو تجنب هذا الخطر عن طريق فطام نفسها عن اعتمادها على اليابان، حتى لو كان ذلك ممكنًا بتكلفة كبيرة. استنادًا إلى هذا المنطق، فمن المحتمل أن تمول حكومة كوريا الجنوبية بشدة الجهود الرامية إلى إنشاء إنتاج محلي للأجزاء والمواد المطلوبة، ومن المتوقع أن تتعاون الشركات الكورية الجنوبية مع هذه السياسة الحكومية.

كشف الروابط الاقتصادية

لا يوجد أي مؤشر على أن العلاقات سوف تتحسن في أي وقت قريب. ستستمر كوريا الجنوبية في مطالبة اليابان بالتراجع عن قرارها بتشديد الرقابة على الصادرات، وهو أمر من غير المرجح أن تفعله اليابان ما لم تعمل سيؤول لحل مشكلة العمالة القصرية. ومع ذلك، من غير المحتمل أن تتخذ كوريا الجنوبية إجراء دون أن تبدي اليابان أولاً استعدادها لإعادة النظر في سياساتها لمراقبة الصادرات. يقف الجانبان في طريق مسدود يبدو أنه من المتوقع أن يستمر في المستقبل المنظور، مما يؤدي إلى تآكل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

في 2 أغسطس/ آب، أقرت الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية ميزانية تكميلية بقيمة 237.2 مليار وون (حوالي 25.0 مليار ين) لتنفيذ تدابير الإنتاج المحلي لأجزاء ومواد أشباه الموصلات. لا يعني مجرد تخصيص ميزانية لهذا الغرض المحدد أن الإنتاج المحلي سينطلق، لكن من المحتمل أن تواصل حكومة كوريا الجنوبية توفير التمويل حتى يتم ذلك.

من غير المرجح أن تستفيد الشركات الكورية الجنوبية من هذا الاستثمار، والأمر الأكثر عقلانية ومنطقية بالنسبة للشركات هو أن تواصل استيراد الأجزاء والمواد المطلوبة من اليابان. بالنظر إلى أن كوريا الجنوبية تنظر إلى اليابان على أنها عالية الخطورة، فإن الشركات، بمساعدة الإعانات الحكومية، ستطبق مواردها على الأرجح لتحقيق الإنتاج المحلي.

هناك أيضًا حركة لشراء قطع الغيار ومواد من بلدان أخرى، على الرغم من وجود خطر أن تكون هذه المنتجات أقل جودة مما يمكن أن توفره اليابان وستؤدي إلى تكاليف إضافية لتغطية المنتجات التالفة. كوريا الجنوبية سوف ترى هذا كتكلفة ضرورية للالتفاف على الحاجة إلى الاستيراد من اليابان.

ستقلل هذه الجهود تدريجياً اعتماد كوريا الجنوبية على اليابان فيما يتعلق بأجزاء ومواد أشباه الموصلات، ولكنها ستفرض أيضًا عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الكوري الجنوبي الذي سيؤثر على الاقتصاد الياباني. لسوء الحظ، يبدو أن القادة اليابانيين والكوريين الجنوبيين غير راغبين في تجنب مثل هذه النتيجة.

(نُشر الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وزير الخارجية الياباني كونو تارو ووزير خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ – وها) يتناقشان بعد اجتماع في بانكوك، تايلاند، في 1 أغسطس/ آب 2019. الصورة من يوناب/ أفلو)