اليابان | رفع الضريبة الاستهلاكية في اليابان: تعرف على الحالات التي تشملها الضريبة والاستثناءات

من المقرر أن ترتفع الضريبة الاستهلاكية إلى 10% في اليابان في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2019. ومع ذلك، فإن هناك كثير من الاستثناءات من الضريبة، حيث سيستمر تطبيق المعدل السابق البالغ 8% في بعض الحالات المحددة. على سبيل المثال، لن تتغير الضرائب للأغذية والمأكولات بشكل عام أو الاشتراكات في الصحف المنشورة على الأقل مرتين في الأسبوع. من ناحية أخرى، فإن المعدل الجديد البالغ 10% سيصبح ساري المفعول لتناول الطعام في الخارج والمشروبات الكحولية – لكن تعريف “تناول الطعام في الخارج” معقد قليلاً.

الوجبات التي يتم تناولها في أماكن مطاعم الوجبات السريعة تعد بمثابة تناول الطعام بالخارج وتخضع لمعدل الضريبة بنسبة 10%، ولكن هذا المعدل ينخفض إلى 8% للوجبات الخفيفة. حتى وجبة غداء ”الأوبنتو“ الأساسية أو غيرها من الوجبات الجاهزة التي تباع في المتاجر الصغيرة تصنف على أنها ”تناول الطعام بالخارج“.

هناك عنصر آخر مثير للإعجاب وهو المرين أو خل الأرز الياباني، وهو توابل أساسية في المطبخ الياباني التقليدي. نظرًا لأنه يحتوي على أكثر من 10% من الكحول، يتم التعامل معه على أنه مشروب كحولي لأغراض الضرائب، وبالتالي فهو يخضع لمعدل 10%. من ناحية أخرى، يتم فرض ضريبة على التوابل ”على طراز الميرين“ والتي تحتوي على نسبة أقل من 1%من الكحول، بمعدل أقل.

يتم فرض ضريبة على المياه المعدنية بنسبة 8%، في حين أن مياه الصنبور لا تحصل على نفس المعدل الأدنى. السبب المعطى هو أن ماء الصنبور لا يعتبر مادة غذائية لأنه يمكن استخدامه أيضًا في الغسالات والمراحيض.

Advertisements

يتم خصم الضرائب على الوجبات المخفضة التي تعرضها سلاسل الهامبرغر بشكل دوري، والتي يتم فيها تغليف لعبة مع الهامبرغر والشراب، بسعر مخفض إذا لم يتم تضمين اللعبة في السعر. المنتجات التي يتم تجميع الوجبات الخفيفة فيها مع الألعاب الصغيرة مؤهلة أيضًا للحصول على معدل 8% إذا كان ثلثي المنتج على الأقل غذاءً، ولا يتجاوز السعر 10،000 ين. إذا كانت اللعبة هي العنصر الأساسي، على سبيل المثال – إذا كانت مجموعة أشكال بلاستيكية كاملة تأتي مع عدد قليل من الحلوى – فإن هذا لا يعتبر مادة غذائية.

سوف تتأثر اشتراكات المواصلات أيضًا بزيادة الضريبة الاستهلاكية. تجدر الإشارة إلى أنه يمكن شراؤها عادة ما يصل إلى أسبوعين قبل تواريخ استخدامها الفعلي. وبالتالي، فإن الفواتير التي تم شراؤها بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول 2019 للاستخدام والتي تبدأ في أكتوبر/ تشرين الأول سيتم محاسبتها بنسبة 8%. مع تنقلات أطول وتذاكر أكثر تكلفة، هناك وفورات ضريبية أكبر.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)