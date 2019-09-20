اليابان | اليابان تستورد كمية كبيرة من لحوم الأبقار من الولايات المتحدة الأمريكية

حفزت الرسوم الجمركية المنخفضة الزيادات في واردات لحوم البقر إلى اليابان من بعض البلدان الأخرى الأعضاء في اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ مثل نيوزيلندا وكندا. عندما دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، تم تخفيض تعريفات لحوم الأبقار من 38.5% إلى 27.5%، وفي أبريل/ نيسان 2019 انخفضت أكثر إلى 26.6%.

تشير إحصاءات وزارة التجارة والمالية إلى أن حجم لحوم البقر المستوردة من نيوزيلندا ارتفع بنسبة 46.4% ليصل إلى 10101 طن في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران 2019، وهي الفترة التي تلت سريان مفعول اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ المعروفة اختصارًا بـ TPP، وارتفعت واردات لحوم البقر من كندا بنسبة 93.3% لتصل إلى 17285 طن. وهو ما يمثل زيادة كبيرة في حجم المستورد من لحوم الأبقار.

واردات لحوم البقر إلى اليابان قبل وبعد اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ

في حين أن الواردات من الولايات المتحدة التي انسحبت من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، زادت فقط بنسبة 5.3%، وهو ليس بالأمر الكارثي للمزارعين الأمريكيين بأي حال من الأحوال عند النظر إليه من منظور الإحصاءات طويلة الأجل.

منذ فترة طويلة تمثل اللحوم الأمريكية والأسترالية حوالي 90% من الواردات إلى اليابان. فبينما فتحت اتفاقية الشراكة عير المحيط الهادئ السوق قليلاً، استمرت واردات لحوم البقر الأمريكية في الاحتفاظ بحصة 40% في عام 2019 وتواصل الولايات المتحدة وأستراليا السيطرة على سوق اللحوم الياباني.

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تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء الآثار الطويلة الأجل للانسحاب من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ وتوصلت إلى اتفاق تجاري ثنائي أساسي مع اليابان للحصول على تخفيضات جمركية متساوية.

ومن التأثيرات الإضافية أنه إذا أدى تخفيض التعريفات إلى زيادة في توزيع اللحوم المستوردة ذات الأسعار المعقولة، فإن مربي الثروة الحيوانية اليابانيين سيحتاجون إلى العمل بجدية أكبر ليكونوا قادرين على المنافسة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)