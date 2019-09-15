اليابان | نظرة على زلزال كانتو العظيم الذي دمر طوكيو ويوكوهاما وقتل 100 ألف ياباني

توفي أكثر من 100 ألف شخص عندما ضرب زلزال كانتو العظيم منطقة طوكيو الحضرية في 1 سبتمبر/ أيلول 1923. كل عام في نفس التاريخ، تُجرى تدريبات وأنشطة أخرى في جميع أنحاء اليابان لتشجيع الاستعداد المناسب للكوارث الطبيعية، بما في ذلك الزلازل، الأعاصير، السيول، والعواصف.

في العقود التي تلت ذلك، طرأ تحسن كبير على التكنولوجيا المقاومة للزلازل ونظم إدارة الكوارث الحضرية، كما زاد وعي المواطنين أيضًا. من ناحية أخرى، ارتفع عدد المباني الشاهقة وتعقيد شبكة النقل إلى مستويات لا تضاهى حتى عام 1923. ومع ذلك، بما أنه الزلزال الرئيسي الوحيد الذي ضرب العاصمة في العصر الحديث، فإن زلزال كانتو العظيم ما زال مفيدًا لمخططي المدينة.

لقد وقع الزلزال في الساعة الساعة 11:58 صباحًا في الأول من سبتمبر/ أيلول. كان مركز الزلزال أسفل خليج ساغامي، على طول الخط المعروف باسم حوض ساغامي. تم تصنيفه عند المستوى الأقصى الذي يصل إلى 7 على مقياس الشدة الياباني. في جبال محافظة كاناغاوا الغربية، على مقربة من مركز الزلزال، كانت هناك انهيارات أرضية وتدفق حطام، بينما كان هناك على طول الساحل كانت هناك أضرار وخسائر ناتجة عن تسونامي. انهارت العديد من المباني في المنطقة الحضرية. وقع الزلزال وقت الغداء، كان الناس يعدون الطعام وخرجت النيران التي أشعلت من أجل إعدادا لطعام عن السيطرة في وقت واحد في العديد من الأماكن، مما أدى إلى نشوب حرائق ضخمة استمرت حوالي يومين.

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تم تدمير ما مجموعه 370.000 منزل فمتها ما التهمته النيران ومنها ما جرفته أمواج التسونامي بعيدا، أو دفنت تحت الأنقاض، وتوفي أكثر من 105،000 شخصًا أو فقدوا. من بين هؤلاء، 92000 شخصًا، أو ما يقرب من 90%، فقدوا حياتهم في الحرائق واسعة النطاق. كان هناك 95000 حالة وفاة في مدينة طوكيو ويوكوهاما – مرة أخرى أكثر من 90%. معظم الأضرار الهائلة التي سببها زلزال كانتو العظيم كانت بسبب تلك الحرائق الهائلة.

الوفيات والأضرار الناجمة عن زلزال كانتو العظيم

في وقت وقوع الزلزال، ساعدت المناطق المفتوحة في حديقة شيبا، وحديقة هيبيا، وحديقة أوينو في وقف انتشار الحرائق. كجزء من جهود الإنعاش بعد الزلزال، تم إنشاء 3 حدائق كبيرة جديدة – حديقة هاماتشو، حديقة سوميدا، وحديقة كينشي – إلى جانب عدد كبير من المساحات الخضراء الأصغر، والتي لا تزال تستخدم من قبل المواطنين المحليين اليوم للهروب من صخب المدينة.

الزلازل التي تسببت في وفاة 1000 شخص / مفقود أو أكثر منذ عام 1868

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان لزلزال كانتو العظيم عام 1923، الصورة من جيجي برس)