اليابان | طوكيو المدينة الأكثر أمانًا في العالم للمرة الثالثة على التوالي وأوساكا الثالثة

اختارت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التي تتبع صحيفة “الإيكونوميست”، العاصمة اليابانية طوكيو، في صدارة قائمة أكثر مدن العالم أمناً في العالم، ضمن تصنيف تضمّن قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءاً من الكوارث المناخية وحتى الهجمات الإلكترونية.

اختارت وحدة المعلومات الاقتصادية (EIU) التي تتبع صحيفة ”الإيكونوميست“، العاصمة اليابانية طوكيو، في صدارة قائمة أكثر مدن العالم أمناً في العالم، ضمن تصنيف تضمّن قدرة المدن على التعامل مع كل شيء بدءاً من الكوارث المناخية حتى الهجمات الإلكترونية عام 2019، وحلت أوساكا في المرتبة الثالثة. يتم إجراء الاستطلاع كل عامين منذ عام 2015 وفي كل مرة تصدرت طوكيو القائمة. يتم تحليل 60 مدينة حول العالم، باستخدام 57 مؤشراً مقسمة إلى أربع فئات: الأمن الرقمي، أمن البنية التحتية، الأمن الصحي، والأمن الشخصي.

أفضل 15 مدينة الأكثر أمانًا في العالم (النقاط من 100)

1 طوكيو 92.0 2 سنغافورة 91.5 3 أوساكا 90.9 4 أمستردام 88.0 5 سيدني 87.9 6 تورنتو 87.8 7 واشنطن 87.6 8 كوبنهاجن 87.4 8 سيوؤل 87.4 10 ملبورن 87.3 11 شيكاغو 86.7 12 ستوكهولم 86.5 13 سان فرانسيسكو 85.9 14 لندن 85.7 15 نيويورك 85.5 المتوسط 71.2 تم جمع البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على مؤشر المدن الآمنة لعام 2019 لوحدة المعلومات الاقتصادية في صحيفة الإيكونوميست.

برزت اليابان بشكل خاص في فئة الأمن الصحي حيث احتلت أوساكا المرتبة الأولى وطوكيو في المرتبة الثانية. القدرة على الحصول على الرعاية الصحية وجودة هذه الخدمات، وكذلك الحصول على طعام آمن وجيد، جودة الهواء والماء، وخدمات الطوارئ العاجلة كلها اكتسبت درجات مثالية أو شبه مثالية.

تم تقييم طوكيو تقديراً عالياً فيما يخص البنية التحتية للوقاية من الكوارث الطبيعية

كما ظهرت مدينتان آسيويتان في المراكز العشرة الأولى: سنغافورة في المرتبة الثانية وسيول في المرتبة الثامنة. تشير وحدة المعلومات الاقتصادية إلى أن السبب لا يعود إلى الجغرافيا، ولكن البيئات الحضرية التي بناها سكانها ومسؤولوها.

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(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)