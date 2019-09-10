اليابان | التذكرة الموفرة: وسيلتك للتمتع بأفضل الأماكن السياحية في أوساكا

تزخر مدينة أوساكا الصاخبة بالكثير من المعالم السياحية الشهيرة وتمتع بشبكة نقل متطورة، وبها مجموعة كبيرة من قسائم الشراء المخفضة (كوبونات الخصم)، وتذاكر التنقل الموفرة بين وسائل المواصلات اليومية، وعروض وخصومات أخرى قد تحتاج لبعض الوقت حتى يمكن التعرف عليها والاستفادة منها. عندئذ يأتي دور (تذاكر أوساكا الموفرة). التي يصدرها مكتب أوساكا للسياحة والمؤتمرات، وهي ببساطة مجرد تذكرة أو بطاقة مرور لأي شخص يسعى إلى الاستمتاع بطريقة مختصرة بمختلف الأماكن في أوساكا دون أن يؤثر ذلك بالسلب على ميزانيته. فبالإضافة إلى محطات مترو أوساكا (مترو أوساكا المحلي) وحافلات المدينة (حافلة مدينة أوساكا)، يمكن لحاملي التذاكر الموفرة استخدامها على خطوط السكك الحديدية التي يديرها القطاع الخاص، والدخول المجاني إلى حوالي أربعين موقع من المعالم السياحية في أوساكا، بما في ذلك أهم المعالم السياحية كقلعة أوساكا وبرج تسوتينكاكو.

يمكن للزوار شراء التذاكر الموفرة من مكاتب مديري محطات مترو أوساكا، ومنافذ بيع تذاكر الركاب، ومركز المعلومات السياحية في محطة (أوساكا-نانمبا)، وفي الفنادق ومنافذ بيع تذاكر محطات السكك الحديدية الخاصة.

يتضمن الحصول على تذكرة التنقلات الموفرة السارية المفعول لمدة يوم واحد بالإضافة إلى الدليل الإرشادي الحصول أيضا على قسائم شراء (Toku x2) التي تقدم مزايا إضافية.

مركز المعلومات السياحية داخل محطة قطارات أوساكا التابعة لشركة سكة حديد اليابان (جى أر)

التنقل بحرية بين محطات مترو الانفاق والحافلات طوال اليوم بالإضافة إلى خطوط السكك الحديدية الخاصة.

إن تذاكر التنقل الموفرة عبارة عن بطاقة مجمعة تتيح مشاهدة معالم المدينة والتنقل باستخدام وسائل الموصلات باستخدام الرمز الشريطي (barcode) الذي يسمح بالتنقل بحرية بين محطات مترو أنفاق أوساكا وحافلات مدينة أوساكا، وهو ساري المفعول لمدة يوم أو يومين، بتكلفة 2700 و3600 ين ياباني على التوالي. (حوالي 25 و33 دولار).

توفر تذاكر التنقل الموفرة المخصصة لاستخدام اليوم الواحد التنقل بحرية عبر شبكة خطوط سكك حديد أوساكا التي يديرها القطاع الخاص، وهي خطوط (هانكيو، هانشين، كييهان، كينتيتسو، نانكاي)، مما يسمح لحامليها بالوصول إلى جميع مناطق الجذب الرئيسية تقريبًا دون تحمل أي تكاليف إضافية. ويُنصح باستخدام تذاكر التنقل السارية المفعول لمدة يومين ذات الفوائد الجمة لأولئك الذين قد يحتاجون فقط التنقل بحرية بين شبكة المترو والحافلات في المدينة.

محطة حافلات مدينة أوساكا. تغطي الحافلات في مساراتها غالبية مناطق المدينة.

يمكن استخدام تذاكر التنقل الموفرة المخصصة ليوم واحد أو ليومين بين خطوط الموصلات المختلفة

وتشمل كل خطوط مترو أنفاق أوساكا وخطوط القطارات الكهربائية الجديدة (الترام)

كل خطوط حافلات المدينة ماعدا تلك المتجهة إلى محطة (إيكيا تسوروهاما) وأستوديوهات يونيفرسال اليابان.

خطوط السكك الحديدية الخاصة والمناطق التي تقتصر على تغطيتها تذكرة التنقل الموفرة المخصصة لاستخدام اليوم الواحد

خط هانكيو: من محطة أوميدا إلى محطة كانزاكي غاوا، محطة ميكوني، ومحطة أيكاوا. ومن محطة شيموشينجو إلى محطة تنشينباشيسوجي-روكوتشومي.

خط هانشين: من محطة أوميدا إلى محطة أماغاساكي

خط كينتيتسو: من محطة أوساكا-نانمبا إلى محطة إيمازاطو، ومن محطة أوساكا-أبينوباشي إلى محطة ياتا

خط نانكاي: من محطة نانمبا إلى محطة ناكاموزو، ومن محطة شيؤميباشي إلى محطة كيشينوساتو تامادا

خط كييهين: من محطة يودوياباشي إلى محطة سينباياشي، ومن محطة ناكانوشيما إلى محطة تينماباشي

محطة نانمبا هي محطة سكة حديد رئيسية في منطقة أوساكا مينامي، مع خطي مترو تابعين لمترو أنفاق أوساكا وقطارات القطاع الخاص لخطوط (هانشين و كينتيتسو و نانكاي) التي تمر جميعها عبرها.

زيارة مناطق الجذب السياحي الرئيسية في أوساكا بسهولة وحرية

من الميزات المفيدة لتذاكر التنقل الموفرة أنها تشمل الدخول المجاني إلى العديد من المعالم السياحية الأكثر شهرة في أوساكا والاستفادة من مختلف الخدمات. ونحن نوضح أدناه كيف يمكن لحاملي تذاكر التنقل الموفرة الاستمتاع بجولة متكاملة في قلعة أوساكا الشهيرة بالمدينة.

في البداية، يمكن لأولئك الراغبين بالإحساس بشعور الحاكم المسيطر إلقاء نظرة على إقطاعياتهم من سطح مراقبة برج القلعة الرئيسي. وأفضل مكان لالتقاط صور للبرج الرئيسي من الخارج من موقع حديقة قلعة أوساكا التي لها رسوم دخول مخصصة – (حديقة نيشينومارو). ثم نأتي لأبراج القلعة الثلاثة أو كما يطلق عليها باليابانية (ياغورا)- جميعها ممتلكات ثقافية معترف بها وطنيًا – ومفتوحة للجمهور، ولكن فقط حتى الرابع والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وهذه فرصة هائلة لرؤية داخل هذه الأبراج التي كان يتعذر الوصول إليها في القرن السابع عشر. بعد ذلك يمكنك الاسترخاء في رحلة مدتها عشرين دقيقة حول الخندق الداخلي في مركب قلعة أوساكا الممتع (gozabune) لمشاهدة بعضًا من أعلى الجدران الحجرية في اليابان تلوح في الأفق. ويمكن كذلك من خلال القوارب الاستمتاع بمناظر رائعة من أسفل إلى أعلى للبرج الرئيسي. وهناك متعة أكبر في مدينة المياه من خلال الاستمتاع برحلة بحرية في الحافلة المائية لمدة ساعة في نهر (أوكاوا) التي يمكن الصعود على متنها من الرصيف البحري لقلعة أوساكا.

الرسوم العادية تذكرة أوساكا الموفرة برج قلعة أوساكا الرئيسي 600 ين التذكرة المخصصة لاستخدام اليوم الواحد: 2700 ينالتذكرة شاملة لكل المزارات والخدمات السابقة قلعة أوساكا (حديقة نيشينومارو) 200 ين أبراج قلعة أوساكا (ممتلكات وطنية هامة) تفتح للجمهور في أوقات محددة من السنة 700 ين مركب قلعة أوساكا (Gozabune) 1500 ين حافلة قلعة أوساكا المائية 1700 ين المجموع 4700 ين

كما يتضح من هذا الجدول، سوف يتمكن حاملو التذكرة الموفرة من توفير 2000 ين، ناهيك عن ركوب المترو والحافلات دون التزام بعدد المرات ومجانًا. ونظرًا لأن التذكرة الموفرة يمكن الاستفادة منها كتذكرة لدخول أماكن الجذب السياحي، فليست هناك حاجة عمومًا للاصطفاف لشراء التذاكر (إلا أن هذا قد لا ينطبق على جميع المنشآت والخدمات)

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المنظر الرائع من البرج الرئيسي لقلعة أوساكا

مركب قلعة أوساكا البحري (gozabune) الذي يبحر في مياه الخندق الداخلي للقلعة على مدار عشرين دقيقة.

مناطق الجذب الرئيسية المجانية الدخول لحاملي التذاكر الموفرة

برج قلعة أوساكا الرئيسي

(برج تسوتنكاكو) أيام الإسبوع فقط

حافلة قلعة أوساكا المائية (رحلات لأماكن محددة ذهابًا وإيابًا)

حديقة حيوان (أوساكا تنجو)

مرصد مبنى أوميدا سكاي (كوتشوو تيإن) أو (الحديقة المعلقة في الهواء)

(الدخول بحلول الساعة السادسة مساءً)

(الدخول بحلول الساعة السادسة مساءً) العجلة الدوارة (الساقية) بمركز (هيب فايف) الترفيهي بحي أوميدا

العجلة الدوارة بسوق (تنمبوزان) الترفيهي

رحلة بحرية على متن السفينة السياحية سانتا ماريا

مركب نهر تنمبوري السياحي الترفيهي

مرصد مبنى أوميدا سكاي (الحديقة المعلقة) مقصد رئيسي للوافدين من مختلف البقاع

مركب نهر تنمبوري السياحي الترفيهي تشق طريقها عبر النهر

الاستفادة القصوى من العروض الخاصة وقسائم الخصومات

تقدم التذكرة الموفرة مجموعة متنوعة من الوفورات الأخرى. حيث تتضمن خمسة قسائم خصومات

”Toku x2“مرفقة مع الدليل الإرشادي، ويمكن لحاملي التذاكر الموفرة الحصول على خصومات وهدايا ترويجية من حوالي 30 موقعًا سياحيًا و 70 مطعمًا ومنافذ بيع أخرى. قد تكون الخصومات المعروضة بسيطة، ولكن إذا تم استخدامها بحكمة، فيمكن الاستفادة مما تم توفيره مقابل شراء المشروبات التي قد تحتاجها طوال الطريق.

المواقع الرئيسية التي تقدم العروض الخاصة

(متاحة فقط لحاملي التذاكر الموفرة مالم يذكر خلاف ذلك)

متحف حوض أسماك أوساكا ”كايووكان“، خصم 100 ين

مرصد مبني هاروكاس (أطول مبني في اليابان بارتفاع يصل إلى 300 متر): يسري الخصم على المجموعات

متحف الفن (أبينو هاروكاس): يسري الخصم على المجموعات

منصة مرصد برج تسوتنكاكو (تنمبو بارادايس): خصم 200 ين على رسوم الدخول

عجلة برج (إيبسو) الدواره التي تدور حول متجر (دونكي هوتيه) بحي دوتونبوري: خصم 100 على التذكرة العادية، و 600 ين على عربة الواقع الإفتراضي (VR gondola)

مبني (كيدز بلازا أوساكا): 10% خصم على الدخول لحامل التذاكر الموفرة هو وأربعة أشخاص آخرين معه

حمامات الينابيع الحاره (أونسن سولانيوا) ببرج أوساكا باي: خصم 10% على رسوم الدخول

مطعم (أوساكا بوتيجو أوكونومياكي (المشويات المفضلة)) الفرع الرئيسي: خصم 10% على المأكولات والمشروبات

مقهى هارد روك بأوساكا: يقدم هدايا (غير مخصصة عادة للبيع)

متحف حوض أسماك أوساكا ”كايووكان“ أحد المقاصد السياحية الجذابة التي تستقطب الزائرين في أوساكا.

بعد القيام ببعض التسوق من متجر (دونكي هوتيه) في حي دوتونمبوري، قم بتجربة عجلة (برج إيبسو) الدوارة.

وهناك أيضًا إصدار مخصص من التذاكر الموفرة يُمَّكنك من زيارة حديقة (إكسبو ميموريال بارك) أو (الحديقة التذكارية لمعرض إكسبو الدولي) وهي الحديقة التي أُنشئت على موقع إقامة معرض أوساكا الدولي الذي عُقد في عام 1970، وهي شاملة استخدام وسائل النقل المختلفة بالإضافة إلى العروض المقدمة للزوار. ومن الأفضل إلقاء نظرة على تطبيق (Osaka Amazing Pass)، الذي يحتوي على وظائف البحث عن وسائل النقل التي يمكن استخدامها بالتذكرة الموفرة، ويقدم معلومات غير موجودة في الدليل الإرشادي.

تذكرة أوساكا الموفرة

ملاحظة من الموقع الرسمي: يرجى التحقق من وسائل النقل والمعالم السياحية التي تغطيها التذكرة ومن الأسعار والرسوم، ومن تفاصيل الخدمات المقدمة على الموقع الرسمي للتذكرة الموفرة.

المعلومات متاحة بمختلف اللغات: اللغات التالية متوفرة على الموقع الرسمي: الإنكليزية، الصينية المبسطة والتقليدية، الكورية، التايلاندية

مع التذكرة الموفرة، يمكنك زيارة برج (تسوتنكاكو) في حي (شينسيكاي) مجانًا في أيام الأسبوع، ويوجد خصم على كل من الدخول إلى منصة مراقبة (تنمبو بارادايس) وعلى الصورة تذكارية.

(النص الأصلي كُتب باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. التقرير والمادة النصية من إعداد فوجي كازويوكي. الصور مقدمة من: كوروإيوا ماساكازو و فوجي كازويوكي وشركة (96Box). صورة الموضوع: تذكرة أوساكا الموفرة وبرج تسوتنكاكو الشهير)