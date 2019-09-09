اليابان | تعرف على مدينة تونو… موطن الأساطير اليابانية

تقع مدينة تونو التي تحيط بها قمم جبلية شديدة الانحدار من جميع الاتجاهات ضمن بيئة طبيعية خصبة في أكبر منطقة منخفضة ضمن مرتفعات كيتاكامي بوسط محافظة إيواتي. وإحدى ثمار عزلتها الجغرافية هي الحفاظ على المعتقدات والعادات اليابانية التقليدية. ونتيجة لهذه الظروف يوصف المكان بأنه ’’مسقط رأس اليابان‘‘ و ’’النموذج الأصلي للكيفية التي يرى اليابانيون بها أنفسهم‘‘.

ولا يزال الكثير من الحكايات الشعبية والأساطير في المنطقة يتم تناقلها، وقد جُمعت هذه الحكايات والأساطير في ’’تونو مونوغاتاري (حكايات تونو)‘‘ ونُشرت في عام 1910 من قبل ياناغيتا كونيؤ، وهو الكتاب الذي أرسى الأسس للدراسات الفلكلورية اليابانية. وعلاوة على ذلك، يقال إن الكائنات التي صورها هذا الكتاب مثل ’’كابّا (عفاريت المياه التي تعيش بشكل رئيسي في الأنهار)‘‘ و ’’زاشيكي واراشي (جنيات تشبه الأطفال)‘‘ شكلت أساسا لرسومات ’’يوكاي (مخلوقات خارقة)‘‘ اليابانية في الروايات وقصص المانغا والأنيميه منذ ذلك الوقت. وتتضافر هذه العوامل معا لجعل تونو وجهة سياحية نشطة وأرض الفلكلور حيث يمكن للزوار في الوقت الحالي استكشاف تلك القصص القديمة.

ناعورة ياماغوتشي إحدى المعالم السياحية المميزة في تونو، وقد كانت في إحدى الأوقات تستخدم فعليا لدرْس وطحن القمح.

يوجد خارج محطة تونو التابعة لشركة سكك الحديد اليابانية ’’JR‘‘ بركة كابّا والتي تحتوي على 4 تماثيل كابّا للترحيب بالزوار.

استكشاف عالم الفلكلور في متحف تونو للحكايات الشعبية

من المستحسن أن يبدأ الزوار جولاتهم عن طريق توسيع مخيلاتهم بشأن عوالم القصص الشعبية اليابانية في متحف تونو للحكايات الشعبية. يقع المتحف المصمم للتمتع الحسي بمثل هذه القصص، على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من محطة تونو التابعة لشركة سكك الحديد اليابانية ’’JR‘‘. الحكايات التي يتم تناقلها في منطقة تونو منذ غابر الأزمان – مثل تلك التي تحكي قصة جنيات زاشيكي واراشي التي تطارد المنازل و ’’يوكي أونّا (أشباح من الثلج على شكل نساء يرتدين كيمونو أبيض)‘‘ – موضحة في قصاصات ورق ورسوم توضيحية وفيديوهات في مبنى ’’موكاشي باناشي غورا (مستودع القصص القديمة)‘‘ وهو بناء تمت إعادة تهيئته من مخزن لصنع الساكي.

سوف يفاجأ الزوار داخل المتحف في إحدى اللحظات برفرفة أجنحة ’’تينغو (أشباح مجنحة ذات أنف طويل تسكن الجبال)‘‘ التي يمر خيالها أمام أعين الزوار، وفي اللحظة التالية سيفاجؤون بأصوات ضحك أطفال من الخلف. وهذا الصوت هو من صفات جنيات زاشيكي واراشي، وهي أشباح أطفال تقيم في المنازل وتخرج في وقت متأخر من الليل للمزاح. ويقال إنه لا يمكن للبالغين رؤية زاشيكي واراشي، وعلاوة على ذلك فإن المنازل التي توجد فيها يصيبها الحظ الجيد، بينما المنازل التي لا توجد فيها تصبح ركاما. وهذا يجعلها شخصية محبوبة بشكل غريب، حيث يرغب الناس حقا بأن تتجول حولهم.

’’موكاشي باناشي غورا‘‘ مخزن لصنع الساكي معاد استخدامه (الصورة بإذن من متحف تونو للحكايات الشعبية).

وهناك مستودع سابق آخر يضم الآن مسرح ’’تونو زا‘‘، حيث يسرد فيه رواة القصص حكايات شعبية يابانية، ويتحدثون بلهجات محلية بتنغيمات فريدة ومجموعة متنوعة من التعبيرات. وهم يجذبون انتباه المستمعين بشكل لا يقاوم في عالم الحكايات حيث يستهلون قصصهم بما يجلب الراحة ويتدرجون لإثارة الخوف بين جنبات المستمعين. وفي أيام السبت خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، يقدم مسرح ’’تونو زا‘‘ مجانا عروض ’’يوكاغورا (عروض راقصة موسيقية شنتوية تجرى في المساء)‘‘ بدءا من الساعة 8:00 مساء ما يتيح للجمهور الاستمتاع بهذه الرقصات التي طالما تم تناقلها في المدينة.

داخل ’’موكاشي باناشي غورا‘‘ يشاهد الزوار عروضا صوتية ومرئية للحكايات اليابانية (الصورة بإذن من متحف تونو للحكايات الشعبية).

في مسرح ’’تونو زا‘‘ تتم رواية حكايات شعبية يابانية بلهجات متنوعة.

هناك مبنى آخر في نفس المكان هو جناح ياناغيتا كونيؤ، الذي يضم معروضات منقولة من كل من نُزل كوزين حيث أقام ياناغيتا أثناء تأليفه ’’تونو مونوغاتاري‘‘ ومنزله في حي سيتاغايا بطوكيو حيث أمضى السنوات الأخيرة من حياته. إن المتعلقات الشخصية التي استخدمها المؤلف خلال حياته والدراسة الرائعة في المنزل الأخير، ليست إلا عددا قليلا من المعروضات المميزة هنا. يعرض المسرح مقطع فيديو سهل الفهم يوضح حياة وإنجازات رجل وُصف بأنه ’’والد الدراسات الفولكلورية اليابانية‘‘.

معرض في جناح ياناغيتا كونيؤ (الصورة بإذن من متحف تونو للحكايات الشعبية).

بيانات

العنوان: 2-11 تشوؤ دوري، تونو، محافظة إيواتيه

الوصول: 5 دقائق سيرا على الأقدام من محطة تونو التابعة لشركة سكك حديد اليابان JR

هاتف: 0198-62-7887

ساعات العمل: 9 صباحا حتى 5 مساء (آخر موعد للدخول 4:30 عصرا)

يفتتح المتحف على مدار السنة (يمكن أن يغلق من أجل الصيانة في منتصف فبراير/شباط)

رسم الدخول: البالغين 500 ين، طلاب المدرسة الثانوية والأصغر سنا 200 ين

معلومات بلغات متعددة تتوفر نشرات سياحية باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية والتايوانية.



بركة كابّا بوتشي وكلاب كابّا الحجرية التي تحرس معبد جوكين

تعد ’’كابّا‘‘ إحدى أكثر الكائنات الخارقة اليابانية انتشارا حيث تعيش في الماء أو بالقرب منه. هناك العديد من الأفكار حول هذه المخلوقات حتى حول مظهرها ذاته، بالنظر إلى حقيقة أن القصص عنها كثيرة في جميع أنحاء اليابان. ومع ذلك فإن معظم هذه القصص تصف الكابّا بأنها ذات بشرة خضراء أو زرقاء ولها طبق مملوء بالماء فوق الرأس وقوقعة على ظهرها مثل السلحفاة وأيادي ذات أصابع ملتصقة. ويقال أيضا إن الكابّا سوف تصبح ضعيفة وتموت إذا جف الطبق الذي فوق رأسها أو تحطم، وإنها لعوبة ولكنها ليست ضارة بطبيعتها. ويقال أيضا إن اسم ’’كابّاماكي‘‘ للسوشي المصنوع من الخيار مشتق من فكرة أن الخيار هو الغذاء المفضل للكابّا.

هيكل صغير داخل أراضي معبد جوكين بالقرب من بركة كابّا بوتشي. أفضل طريقة لاصطياد كابّا باستخدام الخيار كطعم.

يقع معبد جوكين على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من محطة تونو، وفي الجزء الخلفي من المعبد يوجد بركة كابّا بوتشي حيث يقال إن الوحوش كانت تعيش ذات يوم. ويحيط بالجدول المائي خضرة وفيرة ما يخلق محيطا حيث إنه يمكن أن يظهر عفريت كابّا حتى في الوقت الحالي. وهناك فكرة شائعة وهي أن عفاريت كابّا في مدينة تونو لها جلد أحمر. ضع ذلك في الحسبان أثناء البحث عنها.

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يعتبر صيد الكابّا باستخدام الخيار كطعم هواية شائعة حول هذه المنطقة. من الضروري استخراج رخصة صيد كابّا (210 ين مع الضرائب) للمشاركة في هذا النشاط. وهذه الرخص متوفرة للشراء في مركز الزوار أو في منطقة الخدمة على جانب الطريق. تأكد من الاطلاع على القواعد السبع الخاصة بصيد كابّا المدونة على الوجه الخلفي للرخص، وتذكر أنه لا توجد تقارير حتى الآن تفيد بأن شخصا ما قد اصطاد بالفعل هذه العفاريت.

تتدفق المياه الصافية من بركة كابّا بوتشي من خلال البيئة الريفية الهادئة.

يتعين على المرء الذي ينوي اصطياد كابّا الحصول على رخصة صيد كابّا مدون على الوجه الخلفي لها القواعد السبع للصيد.

هناك ميزات أخرى متعلقة بالكابّا في معبد جوكين نفسه أيضا. فكلاب الحراسة الحجرية ’’كوما إينو‘‘ التي تقف عند مدخل المعبد لها انخفاضات على شكل طبق على قمم رؤوسها لجمع المياه. ويقال إن’’كوما إينو‘‘ تلك وُضعت هنا بعد حريق في المعبد لأن أحد عفاريت الكابّا ساعد في إخماد الحريق برش المياه من الطبق الذي فوق رأسه. وهكذا يشتهر معبد جوكين محليا لكونه المعبد الذي يحتوي على ’’كابّا كوما إينو‘‘. كما وضع في إحدى زاويا المعبد مزار لإلهة الأمهات المرضعات. حيث يقال إن تقديم الصلوات هنا يساعد الأمهات في رعاية أطفالهن بشكل جيد.

أثناء المرور ببوابة المعبد باتجاه الداخل تجد على الجانب تمثال ’’كابّا كوما إينو‘‘.

بيانات

العنوان: 7-50 تسوتشيبوتشي، تونو، محافظة إيواتيه

الوصول: على بعد 10 دقائق تقريبا بالسيارة من محطة تونو التابعة لشركة سكك حديد اليابان JR.

الهاتف: 0198-62-1333 (جمعية تونو السياحية)

ساعات العمل: غير محددة

يفتتح المعبد على مدار العام

رسم الدخول: مجانا

معلومات بلغات متعددة الموقع الإلكتروني (جمعية تونو السياحية): إنجليزية، إيطالية تتوافر نشرات سياحية باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية والفرنسية والبرتغالية لافتات المرافق بالإنجليزية



متنزه دينشوئن، معبد لألف آلهة منزلية

تعطي الأجواء الريفية إحساسا بشكل اليابان في الماضي.

يعيد متنزه دينشوئن تجسيد الطريقة التي عاش بها المزارعون في منطقة تونو في العصور السابقة. يتيح المتنزه الذي كان سابقا مقر إقامة عشيرة كيكوتشي في خمسينيات القرن الثامن عشر والمعين بأنه أصل ثقافي قومي مهم، الفرصة لعامة الناس لمشاهدة مبنى ’’نانبو ماغاري يا‘‘ من الداخل. وهذا المبنى هو نوع من المنازل المميزة لعشيرة نانبو التي كانت تسيطر على منطقة تمتد من الجزء الشرقي من محافظة آوموري إلى محافظة إيواتي. فهو يجمع بين منزل رئيسي وإسطبل على شكل حرف ’’L‘‘. وقد تم تبني مثل هذا التصميم لأن الخيول كانت تعتبر جزءا من العائلة بين أفراد هذه العشيرة، وبالتالي تم التعامل معها وفقا لذلك.

جدران حمراء تحيط بشجرة مقدسة (غوشينبوكو) وهي مزينة بالكامل بتماثيل لآلهة منزلية.

يعد معبد ’’أوشيرا دو‘‘ المتصل بممر مع منزل كيكوتشي، مكانا يجعل العديد من الزوار يشعرون بوجود شيء لا يمكن وصفه. داخل المعبد تنتصب غوشينبوكو (الشجرة المقدسة) في وسط حيز خافت الضوء، في حين تضم جميع الجدران حوالي ألف ’’أوشيراساما (آلهة منزلية)‘‘.

تشير كلمة أوشيراساما إلى الآلهة المنزلية التي تُقدس في منطقة توهوكو باعتبارها أرواح الخيول أو ديدان القز أو الزراعة. تتعلق حكاية ’’أوشيراساما دينسيتسو (أسطورة أوشيراساما)‘‘ المدون في كتاب ’’تونو مونوغاتاري‘‘ بقصة حب مأساوية بين ابنة أحد المزارعين وحصان. وتقول الحكاية إن مزارعا قتل حصان العائلة بشنقه على شجرة توت جراء غضبه من حب ابنته للحصان. توسلت الابنة وانتحبت، ثم لفت نفسها حول رقبة الحصان الميت، وعندئذ صعدا معا في السماء، كانت الفتاة تمتطي ظهر الحصان لتصبح أوشيراساما. سمع المزارع الذي تركته ابنته وراءها، صوتها وهي تتحدث إليه في المنام وقام باتباع إرشاداتها وأطعم أوراق التوت إلى دودة قز. نسجت الشرنقة الوليدة خيوط حرير ما أدى إلى جعل تونو مركزا مزدهرا لتربية ديدان القز، أو هكذا يقال. يبدو من الطبيعي أن تنشأ مثل هذه القصة في مثل هذه المنطقة، حيث عاش الناس مع خيولهم تحت سقف واحد، كما هو الحال في مباني ’’نانبو ماغاري يا‘‘.

تجمع تماثيل أوشيراساما بين جسدين في قطعة واحدة: وجه فتاة وخيل منقوشين على قطعة من خشب التوت طولها حوالي 30 سم يتم لفها بقطعة كيمونو صغيرة، وأخيرا تغطى بقطعة قماش مكتوب عليها صلوات. ينال زوار متنزه دينشوئن حظوة نادرة تتمثل في إمكانية وضع ملابس صلوات خاصة بهم على أوشيراساما أيضا.

تماثيل صغيرة من الخشب مغطاة بقطع قماش مكتوب عليها صلوات.

بيانات

العنوان: 6-5-1 تسوتشيبوتشي، تونو، محافظة إيواتيه

الوصول: على بعد مسافة 15 دقيقة تقريبا بالسيارة من محطة تونو التابعة لشركة سكك حديد اليابان JR.

الهاتف: 0198-62-8655

ساعات العمل: من 9 صباحا وحتى 5 مساء (آخر وقت للدخول هو 4:30 عصرا)

يفتتح المتنزه على مدار العام (يمكن أن يغلق من أجل الصيانة بدون إشعار مسبق)

رسوم الدخول: البالغين 320 ينا، طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية 220 ينا

معلومات بلغات متعددة: الموقع الإلكتروني: اللغة الإنجليزية تتوافر نشرات سياحية باللغات الإنجليزية والصينية المبسطة والتقليدية والكورية والفرنسية والروسية والإسبانية يوجد طاقم يتحدث اللغة الإنجليزية داخل المبنى



مقاصد جذب سياحي مجاورة: قرية تونو فوروساتو

تقع قرية تونو فوروساتو على بعد 25 دقيقة بالحافلة من محطة تونو التابعة لشركة سكك حديد اليابان JR وهي صورة نموذجية عن قرية جبلية يابانية قديمة الطراز. تنتشر منازل ’’ماغاري يا‘‘ ذات الأسقف المصنوعة من القش هنا وهناك بين المناظر الطبيعية لقرية المزارعين. وقد استخدام هذا الموقع مرارا لتصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية. يتم الاحتفاظ بالخيول البيضاء في مبنى ’’كيمويري نو إييه‘‘ في القرية، حيث يشاع أن جنيات ’’زاشيكي واراشي‘‘ تقيم فيه أيضا. تجري مسابقة أزياء زاشيكي واراشي هنا في الفترة ما بين أوائل يوليو/تموز وأواخر أغسطس/آب، والدخول مجاني للزوار الذين يرتدون ملابس مثل زاشيكي واراشي.

تحاكي قرية تونو فوروساتو الطريقة التي كانت تبدو عليها تونو في فترة إيدو (1603-1868). (الصورة بإذن من قرية تونو فوروساتو).

بيانات

العنوان: 5-89-1 كاميتسوكيموؤشي، تسوكيموؤشي، تونو، محافظة إيواتيه

الوصول: يستغرق الطريق تقريبا 25 دقيقة بحافلة هاياتشيني على خط تسوكيموؤشي المتجه إلى ساكانوشيتا من محطة تونو على خط JR، وبعد ذلك سيرا على الأقدام لمسافة قصيرة من موقف الحافلات فوروساتو مورا.

الهاتف: 0198-64-2300

ساعات العمل: داخل القرية: 9 صباحا – 5 مساء (9 صباحا – 4 عصرا بين نوفمبر/تشرين الثاني حتى شهر فبراير/شباط).

تفتتح القرية على مدار العام

رسم الدخول: للبالغين 540 ينا، الطلاب من الإعدادية حتى الثانوية 320 ينا (البالغين 550 ينا، الطلاب 330 ينا من أكتوبر/تشرين الأول حتى ديسمبر/كانون الأول)

معلومات بلغات متعددة: الموقع الإلكتروني باللغات اليابانية والإنجليزية والصينية التقليدية.

المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنجليزية. التقرير والنص والصور من شوبريس. صورة العنوان: تمثال كابّا خارج محطة تونو التابعة لشركة سكك حديد اليابان JR.