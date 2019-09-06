اليابان | اليابان تغلق المدارس لعدم وجود أطفال!

أغلقت أكثر من 200 مدرسة في جميع أنحاء اليابان في العام الماضي بسبب انخفاض عدد الأطفال فيها. وجد استطلاع أجرته وزارة التعليم اليابانية أنه في السنة المالية 2019، كان هناك انخفاض سنوي قدره 154 مدرسة ابتدائية و48 إعدادية، والتي يبلغ مجموعها الآن 1938 و10222 على التوالي. كان هناك انخفاض قدره 59322 من طلاب المدارس الابتدائية إلى 6.368.545، في حين انخفض عدد طلاب المدارس الإعدادية بـ 33555 طالب ليصل إلى 3218115.

وفي الوقت نفسه، يبلغ عدد طلاب المرحلة الثانوية في اليابان 3.168.262، أو أقل من بـ 67.399 طالب مقارنة بالعام السابق.

يعد عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية والإعدادية الإلزامية في اليابان هو الأقل منذ أن تم حفظ البيانات لأول مرة في عام 1948. ومجموع طلاب المرحلة الابتدائية أقل بنسبة 53% عن عام الذروة في عام 1958، عندما بلغ عدد الطلاب 13.5 مليون. وفي الوقت نفسه، كان عدد طلاب المرحلة الإعدادية أقل بنسبة 56% عن عام 1962، عندما وصل العدد لرقم قياسي بلغ 7.3 مليون طالب. وتبرز الأرقام مدى خطورة انخفاض معدل المواليد في اليابان.

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وفي أبريل/ نيسان 2019، التحق 1.028.678 طفل بالمرحلة الابتدائية، بينما التحق 1.078.676 بالمرحلة الإعدادية.

وجدت الدراسة أن 98% من 1112.070 من خريجي المرحلة الإعدادية التحقوا بالمرحلة الثانوية في السنة المالية 2019. ومن بين 1.051.246 من خريجي المرحلة الثانوية، التحق 54.7% منهم بالجامعة في نفس العام، في حين التحق 16.4% بالمدرسة المهنية و17.7% دخلوا سوق العمل.

من بين خريجي المرحلة الثانوية الذين بدأوا العمل مباشرة بعد التخرج، تم تعيين 41.2%، من قبل قطاع الصناعات التحويلية، تليها قطاع الجملة/ التجزئة بنسبة 10.4% والبناء بنسبة 8.0%.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا/ يوميك)