اليابان | فينيسيا اليابان عالم من الجمال والكنوز التاريخية

موقع استراتيجي لقلعة المدينة

تقع ماتسوئي في محافظة شيماني وهي مدينة تطفو على سطح الماء. كانت القلعة الموجودة في المدينة مزدهرة خلال فترة إيدو (1603-1868)، وهي اليوم تجتذب حوالي 10 ملايين زائر سنويًا يأتون للتنزه في شوارعها ويقومون برحلات بحرية ممتعة عبر شبكة من الممرات المائية التي تجوب المدينة. هذه القنوات أو ما يسمى هوريكاوا هي جزء من امتداد الخندق المائي لقلعة ماتسوئي الذي ينبع من نهر أوهاشي القريب، الذي ينضم هو نفسه إلى المياه الهادئة لبحيرة ناكومي في اتجاه الشرق وبحيرة شينجي في اتجاه الغرب.

المكتب الحكومي لمحافظة شيماني وقلعة ماتسوئي يلوحان في الأفق.

القلعة الرئيسية والبرج الجنوبي لقلعة ماتسوئي.

تم تشييد ماتسوئي على يد هوريو يوشيهارو (1543–1611) الذي كان أيضًا أول أمير لمقاطعة ماتسوئي. كان جنديًا في حقبة الممالك المتحاربة (1467–1568) وخدم هوريو أمراء الحرب الأقوياء تويوتومي هيده-يوشي وتوكوغاوا إيه-ياسو. بعد معركة سيكيغاهارا الحاسمة في عام 1600، انضم إلى ابنه تادوجي الذي تم تعيينه أميرًا على كل من إيزومو وأوكي عند قلعة غاسانتودا وهي حصن جبلي قديم يقع في الجنوب. لقد رأى يوشيهارو في ماتسوئي إمكانيات عظيمة نظراً لثروتها المائية، وبعد وفاة تادوجي بصورة مفاجئة، قام يوشيهارو بالإشراف على بناء قلعة ماتسوئي والمدينة المحيطة بها.

في نهاية المطاف أصبحت ماتسوئي تحت سيطرة عشيرة ماتسودايرا التي حكمت لمدة 10 أجيال، وخلال هذه الفترة تحولت المستوطنة إلى قلعة المدينة المزدهرة، حيث طورت ثقافتها الخاصة المميزة التي تنافس كل من كيوتو وكانازاوا، ومع ازدهار الفنون تطورت مجموعة محلية متنوعة من حفلات الشاي وقام الحرفيون بابتكار أنواع جديدة من الحلويات اليابانية أو واغاشي، كما أن ظهور المهرجانات الصاخبة مثل مهرجان هوران إنيا يعود أيضاً لتلك الفترة.

قلعة ماتسوئي الرئيسية تقف على قمة جبل كاميدا.

يمكن رؤية بحيرة شينجي والجبال البعيدة من برج المراقبة في قلعة ماتسوئي.

قلعة ماتسوئي: كنز قومي من جديد

تعتبر قلعة ماتسوئي واحدة من 12 قلعة متبقية من قلاع العصور الوسطى في اليابان والقلعة الوحيدة في منطقة صان إن. يُطلق عليها اسم “قلعة الزقزاق” بسبب الجملونات نصف المسنمة ذات الشكل المميز التي تعيد إلى الأذهان الأجنحة المبسوطة للطائر المحب للماء.

صفوف مصاريع المطر السوداء الكبيرة المتراصة على طول الجدار والمعروفة باسم amaōiita تعتبر ميزة أخرى هامة، وهو طراز تميزت به القلاع في فترة موموياما (1568-1600).

يمكن التعرف بسهولة على قلعة ماتسوئي من خلال الجملونات نصف المسنمة ثلاثية الأطراف التي تسمى irimoya hafu.

تتباهى قلعة ماتسوئي بتاريخ مثير للإعجاب، ولكنها فقدت مكانتها ككنز قومي في عام 1950 بعد تطبيق قانون جديد يطالب المباني التاريخية بتقديم أدلة موثقة عن الحقبة التي بنيت فيها، وهو ما لم يكن متوفراً في حالة القلعة. لقد قام مسؤولو المدينة، الذين صُدموا لشطب القلعة من القائمة، ببذل كل الجهود الممكنة خلال العقود التالية لاستعادة مكانة القلعة، بما في ذلك تقديم التماس إلى الحكومة الوطنية وتقديم مكافآت للمواطنين الذين يستطيعون توفير وثائق تثبت أصل نشأة القلعة.

جاءت ثمرة هذه الجهود عندما كشف المحققون في عام 2012 عن صحائف ابتهالات متعلقة ببناء الحصن الرئيسي في ضريح ماتسوئي على أرض القلعة بتاريخ 1611، كانت الصحائف مطابقة لمواضع على عمودين في قبو القلعة وتم التأكد من أصلها. وفي عام 2015 استردت قلعة ماتسوئي مكانتها التي طال انتظارها باعتبارها كنزاً وطنياً.

على الرغم من شكلها الذي يسر الناظرين، إلا أن الغرض من تصميم قلعة ماتسوئي كان الصراع. يحتوي القبو الخاص بالحصن المركزي على مساحات لتخزين الملح والمواد الغذائية الأخرى. كما أنه يحتوي على بئر يعد المثال الوحيد الباقي في قلعة تنتمي إلى ما قبل الحداثة، لضمان حصول المدافعين عن القلعة على مياه الشرب في حالة تعرض القلعة للحصار.

يمكن للزائرين الذين يقومون بجولة في الطوابق من الثاني إلى الرابع مشاهدة ميزات دفاعية أخرى مثل الشقوق الضيقة المخصصة للرماة والفواصل المخصصة لإلقاء الحجارة على الأعداء المهاجمين. هناك أيضًا عروض للمدافع اليابانية والمسدسات قديمة الطراز التي تعمل بفتيل بالإضافة إلى مقاطع فيديو للقلعة تم التقاطها بواسطة طائرات بدون طيار تُظهر الأسوار والدفاعات الخارجية الأخرى.

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القصة الخامسة للمبنى هي نقطة مراقبة قديمة الطراز تتيح منظراً بانورامياً خالياً من العوائق للمدينة والريف المحيطين به. كما أن هذا المنظر المذهل محمي بموجب قانون ينص على أنه لا يجوز بناء أي مبنى في المنطقة المجاورة يزيد طوله عن طول القلعة.

نسخ طبق الأصل لصحائف الابتهالات معروضة على أعمدة في قبو الحصن الرئيسي. وبين المعروضات يوجد البئر الذي يصل عمقه إلى 24 متراً.

برج المراقبة الخاص بالقلعة في الطابق العلوي وبالأسفل توجد الجملونات ذات الرؤوس نصف المدببة.

برج المراقبة خالي من الجدران التي قد تعيق الرؤية، وهي ميزة مفيدة عند مراقبة تحركات العدو.

تم بيع أو هدم العديد من أبراج المراقبة الأصلية للقلعة وغيرها من الأبنية خلال عصر ميجي (1868-1912) ومع ذلك، تم ترميم ثلاثة من هذه المباني في عام 2001. وهناك أيضًا العديد من المباني التاريخية في حديقة جووزان المحيطة بها، بما في ذلك مبنى Kōunkaku الذي أقام فيه الإمبراطور تايشو أثناء فترة حكمه كولي للعهد وضريح ماتسوئي وضريح جووزان إيناري. تحتوي القلعة على حوالي 360 شجرة ساكورا وتعد من بين أفضل 100 موقع لمشاهدة الزهور في اليابان.

تم بناء Kōunkaku في عام 1903، وهو مثال رائع للهندسة المعمارية في فترة ميجي. يمكن للزوار الاستمتاع بالقهوة أو الشاي في غرفة الشاي Kamedayama الموجودة في الطابق الأول.

بوابة توري والقاعة الرئيسية لضريح ماتسوئي.

درجات السلم الصخري تؤدي إلى القاعة الرئيسية لضريح جووزان إيناري خلف قلعة ماتسوئي. إنها نقطة البداية والنهاية لمهرجان هوران إنيا.

قلعة ماتسوئي

العنوان: 1-5 جوزان، تونوماتشي، ماتسوئي، محافظة شيماني

مواعيد زيارة المنطقة المحيطة بالقلعة: من شهر أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من الساعة 7:00 صباحًا إلى 7:30 مساءً، ومن أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار من 8:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً

مفتوح على مدار السنة

مواعيد زيارة القلعة: من أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من الساعة 8:30 صباحًا إلى 6:30 مساءً، ومن أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار من الساعة 8:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً (آخر استقبال للزوار قبل موعد الإغلاق بـ 30 دقيقة)

أسعار التذاكر: 670 ين للبالغين و280 ين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، و330 ين للزوار الأجانب و140 ين للطلاب الأجانب من المدارس الابتدائية والإعدادية. تتوفر خدمة التخفيضات الجماعية وعروض أخرى.

معالم الجذب السياحي القريبة: بوكياشيكي (مساكن الساموراي)

باعتبارها مدينة تضم قلعة، كانت ماتسوئي موطناً للعديد من محاربي الساموراي الذين خدموا كبار الإقطاعيين المحليين. عاش العديد من هؤلاء المحاربين في شيومي نواته، وهو شارع يمتد بمحاذاة القناة التي توجد في الجانب الشمالي من القلعة. تم تسمية هذا الشارع التاريخي على اسم شيومي كوهي وهو أحد شيوخ عشيرة ماتسوئي، وتجتمع في هذا الشارع العديد من البيوت التي كان يسكنها محاربو الساموراي السابقون أو بوكياشيكي ويُقال أن شيومي نفسه كان يسكن في أحد هذه البيوت. مع فتح أبوابه للجمهور، يقدم هذا المسكن لمحة عن الحياة في اليابان خلال منتصف فترة إيدو ويضم أيضًا حديقة يابانية أنيقة مع منازل ريفية وإسطبلات، كما يوجد بالقرب منه متحف لافكاديو هيرن التذكاري ومقر الإقامة السابق للمؤلف، بالإضافة إلى شجرة صنوبر شهيرة تدعى hāto no kuguri matsu، يعتقد الكثيرون أنها تجلب الحظ.

تم تجديد مسكن الساموراي في شيومي كوهي في السنوات الأخيرة وفقًا لخطط عصر ميجي.

دمية تعيد تكوين أسلوب حياة خادم العشيرة.

قارب لمشاهدة معالم المدينة يمر قرب kuguri matsu، وهي شجرة صنوبر غريبة الشكل مرتبطة بالعشاق.

بوكياشيكي (مساكن الساموراي)

العنوان: 305، شيومي نواته، كيتاهوري، ماتسوئي، محافظة شيماني

مواعيد الزيارة: من شهر أبريل/ نيسان إلى سبتمبر/ أيلول من الساعة 8:30 صباحًا إلى 6:30 مساءً (آخر موعد للدخول الساعة 6:00 مساءً)، ومن من أكتوبر/ تشرين الأول إلى مارس/ آذار من الساعة 8:30 صباحًا إلى 5:00 مساءً (آخر موعد للدخول الساعة 4:30 مساءً)

مفتوح على مدار السنة

أسعار التذاكر: 300 ين للبالغين و150 ين لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والزوار الأجانب، و80 ين للطلاب الأجانب حتى المدرسة الثانوية. تتوفر خدمة التخفيضات الجماعية وعروض أخرى.

(نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. تم إعداد التقرير والنص والصور بواسطةNippon.com . صورة العنوان: قلعة ماتسوئي الرئيسية).