اليابان | سائقو السيارات المسنون في اليابان: انخفاض حوادث السير القاتلة في النصف الأول من عام 2019

انخفاض عدد الوفيات

ينصب الاهتمام في اليابان على السائقين المسنين بعد عدة حوادث قاتلة تصدرت عناوين الصحف الوطنية. ومع ذلك، هناك دلائل تشير إلى أن معدلات السلامة تتحسن بين كبار سائقي السيارات. وفقًا لوكالة الشرطة الوطنية، فإن السائقين الذين يبلغون من العمر 75 عامًا فما فوق قد تسببوا في 172 حادث مروري قاتل في الأشهر الستة الأولى من عام 2019، منهم سائقي السيارات في سن 80 عامًا وما فوق كانوا مسؤولين عن 98 حادث مروري قاتل. وهو ما يمثل 50 و27 حادث أقل، على التوالي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2018.

تشير السلطات إلى زيادة اهتمام وسائل الإعلام وزيادة الوعي الاجتماعي بالحوادث الخطيرة الناجمة عن السائقين المسنين على أنها تتجه نحو الانخفاض. قد يكون هذا هو ما دفع سائقي السيارات من كبار السن إلى اتخاذ احتياطات أكبر عندما يكونون خلف عجلة القيادة والحد من الفترات التي يمارسون فيها القيادة.

عند النظر في الحوادث المميتة لكل 100000 سائق مرخص، فإن سائقي السيارات الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا أو أكثر قد استأثروا بـ 3.1 حالة في الأشهر الستة الأولى مقارنة بـ 4.1 حالة خلال نفس الفترة من عام 2018. على الرغم من وجود عدد أقل من الحالات، إلا أن النسبة تزيد عن ضعف الحالات البالغ عددها 1.4 حالة بين السائقين الذين تقل أعمارهم عن 75.

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الخلط بين الفرامل ودواسة البنزين

من بين جميع الحوادث المميتة التي سببها سائقو السيارات المسنون، تم ذكر السبب المتمثل في الخطأ البشري في 149 حالة. خطأ السائق مثل أخطاء القيادة والفرامل مثلت 50 حالة، تمثل 34% من المجموع. تشمل الأسباب الأخرى 41 حالة من حالات تشتيت الانتباه (27%) و22 حالة من عدم مراعاة السلامة المناسبة مثل فحص مرآة الرؤية الخلفية (15%) و10 حالات بسبب سوء التقدير (7%).

في حالات خطأ السائق، كان هناك 23 حادثًا تنطوي على أخطاء توجيهية و17 حادثًا تسبب فيها سائقون يخلطون المكابح مع دواسة البنزين. شكلت حالات الخطأ بين الفرامل ودواسة البنزين 11% من إجمالي الوفيات الناجمة عن حركة المرور التي تعزى إلى السائقين الذين يبلغون من العمر 75 عامًا وما فوق مقارنة بنسبة 0.7% للسائقين دون سن 75 عامًا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، تفحص الشرطة موقع حادث في منطقة توشيما، طوكيو، في 19 أبريل/ نيسان 2019 حيث فقد سائق مسن السيطرة على سيارته، وضرب المشاة قبل تصادمه بشاحنة لجمع القمامة. جيجي برس)