اليابان | ارتفاع عدد الحوادث الناتجة عن خلل شواحن الهواتف الذكية في اليابان

شهدت اليابان ارتفاعًا حادًا في الحوادث المتعلقة بشواحن الهواتف المحمولة. سجلت وكالة شؤون المستهلكين 162 حالة في الفترة من 2013 إلى يونيو/ حزيران 2019. على الرغم من أن عدد الحوادث كان ينمو سنويًا، فقد حدثت زيادة حادة في عام 2018، حيث تم الإبلاغ عن 76 حادثًا مقارنة بما يزيد قليلاً عن 21 حادثًا في العام السابق. يشتبه قسم سلامة المستهلك في أن الاستخدام المتزايد لأجهزة الشحن المحمولة للهواتف الذكية قد يكون ساهم في هذه القفزة.

كانت الأجهزة التي تدخن، تشتعل، أو ترتفع درجة حرارتها وتسبب الحرائق أكثر أنواع الحوادث شيوعًا، حيث تمثل 72.2% من جميع الحالات. وتشمل هذه الحوادث الخطيرة التي تهدد الحياة، مثل انفجار الشاحن واشتعال النيران فيه أثناء وجوده في الجيب أو في الحقيبة.

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تحذر وكالة شؤون المستهلكين من أن عيوب التصنيع يمكن أن تؤدي إلى تعطل أجهزة الشحن وتنصح المستهلكين بالتحقق من الصفحة الرئيسية للوكالة للحصول على معلومات حول المنتجات المستردة للتأكد من أن أجهزتهم الخاصة ليست معيبة.

تطلب الوكالة أيضًا من المستهلكين التأكد ما إذا كان المنتج يحمل علامةPSE، التي تشير إلى أنه يفي بالمعايير الفنية لقانون سلامة الأجهزة الكهربائية والمواد. فقد أصبحت علامة PSE إلزامية منذ فبراير/ شباط 2019، ولكن وفقًا لقسم سلامة المستهلك لا تزال هناك العديد من المنتجات المتاحة في الأسواق والتي لا تحمل العلامة.

وتحث الوكالة أيضًا على توخي الحذر في التعامل مع الأجهزة نظرًا لأن أجهزة الشحن المحمولة عرضة للتأثير الفيزيائي والضغط والحرارة. بشكل خاص، تنصح الأشخاص بعدم ترك أجهزة الشحن في السيارات في الأيام الحارة أو وضع الهواتف المحمولة بين مقاعد السيارة أثناء القيادة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان شاحن محمول يدخن وينبعث الشرر أثناء تجربة عن السلامة، الصورة مقدمة من وكالة شؤون المستهلكين)