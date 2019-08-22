اليابان | بالفيديو والصور: هكذا تم صناعة ميداليات أولمبياد طوكيو 2020

تحويل الفضة إلى الذهب

لقد أمضينا أكثر من عام في منكبين بشكل حصري لإعداد وصنع الميداليات الأولمبية في اليابان، بدءًا من عملية التدقيق وحتى اختيار التصميم الفائز وصناعة الميداليات.

الإعلان عن ميداليات ألعاب طوكيو الأولمبية

مثلت فعالية 24 يوليو/ تموز علامة فارقة للإعلان عن بقاء عامًا واحدًا حتى بداية الألعاب الأولمبية 2020.

في 24 يوليو/ تموز، أي قبل عام واحد من بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، شارك رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، برفقة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والعديد من الحاصلين على الميداليات الأولمبية في حفل الإعلان عن تصميم الميداليات التي ستمنح في الألعاب الأولمبية القادمة.

الأضواء والمجتمع

تم الكشف عن الميداليات في حدث أقيم في 24 يوليو.

تحمل الميداليات الأولمبية، التي يبلغ قطر كل منها 8.5 سنتيمتر وتزن 556 غرامًا، موضوعات الضوء والتوهج، وتعكس الضوء في العديد من الاتجاهات كوسيلة ترمز إلى طاقة الرياضيين والمشجعين. ويتغير بحسب زاوية المشاهدة مظهر المنظر الدائري الخاص بالميداليات، والذي يعد رمز ساطع للناس من جميع أنحاء العالم.

سنوات من الخبرة

يتم تصنيع الميداليات بواسطة شركة Japan Mint، التي يوجد مقرها في أوساكا، وهي معروفة أيضًا بأزهار الساكورا التي تزين أراضيها. بالإضافة إلى جميع فئات العملات المعدنية المستخدمة في اليابان، فإن الشركة تنتج أيضًا العديد من العملات التذكارية والميداليات وحتى الكؤوس التذكارية لجوائز الشرف الوطنية. وتوظف الشركة العديد من الحرفيين المتخصصين في صناعة الميداليات، حيث قامت بصناعة الميداليات لأولمبياد طوكيو 1964، وأولمبياد سابورو الشتوية 1972، وأولمبياد ناغانو الشتوية لعام 1998.

العبرة بالتفاصيل

ولصنع الميداليات الأولمبية، قامت الشركة بتنفيذ التصميم الفائز أولاً في قالب مصنوع آليًا. ولكن القوالب المصنوعة آليًا تحمل علامات غير ظاهرة من رؤوس القطع، كما الشقوق. لذا يجب إزالة تلك العلامات التي لا يتجاوز حجمها مجرد 0.01 مم، بعناية يدويًا تحت المجهر باستخدام أدوات بالغة الدقة.

تلمع المناطق المحفورة آليًا بمجرد إزالة العلامات الدقيقة.

بينما يبدو أنه من غير البديهي أن تسبب العلامات الدقيقة أي اختلاف، يعلق الموظف دوتيئوشي ياسوشي أن وجود علامات تصنيع على المعدن المضغوط سيغير مظهر الميداليات بشكل طفيف.

موظف Japan Mint دوتيئوشي ياسوشي.

ولد دوتيئوشي، في عام 1964. واستمر في القيام بهذا العمل منذ انضمامه للشركة قبل 36 عامًا. ويقول ضاحكًا، ” هذا هو القدر“، حيث تصادف عام ميلاده مع أول دورة للألعاب الأولمبية في طوكيو 1964.

ويواصل دوتيئوشي حديثه ” إن السعي إلى الحفاظ على رغبات المصمم بكل أمانة ودقة يمثل تحديًا لنا، ولكن مع كون الألعاب الأولمبية حدثًا بارزًا، فنحن بحاجة إلى تحقيق ذلك بشكل صحيح “.

الحصول على النتيجة المرجوة

عند وضع القالب النهائي بالمكبس، تبدأ عملية الختم. وبدلاً من محاولة ختم الميداليات في مسار واحد، يستخدم الفنيون عملية ثلاثية التمرير لإنشاء خطوط أكثر رشاقة وتفاصيل أدق.

وبمقارنة ميدالية نفذت في عملية ختم واحدة بالميدالية نفسها بعد عمليتي الختم، يمكن للمرء أن يرى كيف أصبحت أصابع أقدام إلهة النصر نايكي تتحسن بشكل تدريجي.

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إن استخدام تقنية تزيد بها قوة الختم على ميدالية ذهبية من 330 طنًا متري إلى 380 طنًا، وأحيانًا إلى 470 طنًا، لتحقيق طباعة دقيقة، يعد علامة على الاهتمام بالتفاصيل الذي يعد أحد خصائص الحرف اليدوية اليابانية. (يتم ضغط الميداليات البرونزية، التي تكون مادتها الخام أكثر صلابة قليلاً من الذهب أو الفضة، يتم كبسها أربع مرات).

كل ميدالية تصنع يدويًا على حدة

حيث تصبح الميدالية أكثر صلابة بالضغط، يتم تسخينها إلى 800 درجة مئوية لمدة 15 دقيقة لتليينها بعد كل دورة ضغط، قبل أن تغمر على الفور لاحقًا في الماء البارد. وأخيرًا، تتم إزالة طبقة الأكسيد الموجودة على سطح الميدالية بحيث يمكن ضغطها مرة أخرى.

كل ميدالية يتم غسلها يدويًا بعناية

”يحتاج الأمر إلى التلميع بمحاذاة حدود التصميم، وإلا فإن طبقة الأكسيد لن تزال. فعلى الرغم من أن عمليتنا تتم بطريقة ميكانيكية، إلا أن جميع الأعمال الجيدة لا تزال تتم يدويًا قطعة بقطعة“ كما يقول ناكامورا تاتسويا ، من قسم العملات والميداليات في الشركة.

على الرغم من استخدام الشركة لأحدث تقنيات التصنيع، لا يزال الحرفيون المهرة جزءًا لا غنى عنه في هذه العملية. ويوضح ناكامورا ”مثل الرياضيين الأولمبيين ، نحتاج إلى العمل كفريق. إذا لم نقم بإعداد الميداليات بشكل صحيح وفي وقت مبكر لمشغل المكبس، تتوقف عملية التصنيع. إنه سباق مع الزمن“.

تحويل الفضة إلى ذهب

بعد الضغط عليها ثلاث مرات وخضوعها لجولات عديدة ومختلقة من التجهيز، تصبح الميداليات جاهزة للعملية الأخيرة، وهي طلاء الذهب. وكما يعلم الكثير من القراء، فإن الميداليات الذهبية الأولمبية هي في الواقع ليست إلا ميداليات فضية مطلية بالذهب.

يتم وضع الميدالية في محلول الطلاء الشفاف. وعند توصيل التيار الكهربائي، تتحول الميدالية الفضية إلى اللون الذهبي في جزء من الثانية، في الجزء الأكثر إثارة للدهشة من العملية برمتها.

يوضح موظف بالشركة أنه عندما يتم غمر ميدالية فضية في محلول من سيانيد بوتاسيوم الذهب وسيانيد البوتاسيوم، يبدأ ترسب الذهب في المحلول على سطح الميدالية خلال لحظات. وبينما يكون من الصعب فهم ما يجري دون وجود معرفة كيميائية، تكمن المفاجأة في رؤية هذا التفاعل الكيميائي عن قرب، أمر مدهش. حتى موظفي اللجنة المنظمة الذي يقومون بالحضور أثناء العملية يخرجون مندهشين لرؤية تلك الخطوات.

باكورة الميداليات الذهبية

الميداليات الذهبية الأولى التي تم الانتهاء منها، بعد ساعتين إضافيتين في حمام الطلاء.

هذه الميداليات الخاصة برياضة البيسبول، هي أول ميداليات ذهبية لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية لعام 2020 يتم إنتاجها على الإطلاق. وتزن كل ميدالية 556 جرامًا، لكن لسبب ما، تشعر بأنها أثقل.

ومنذ أولمبياد 1928 في أمستردام، صورت الميداليات الأولمبية الإلهة نايكي، إلهة النصر في الأساطير اليونانية، في المقدمة (اليسار في الصورة أعلاه)، وتصميم اللعبة الأولمبية المعنية على الجهة الخلفية (يمين). عندما تحمل ميدالية طوكيو 2020 في راحة يدك، تلمع مع أقل حركة ويرمز ذلك للتنوع وتعاون سكان العالم وتشبيك أيديهم في دائرة.

وكل واحدة من 5000 ميدالية سيتم تسليمها في أولمبياد عام 2020 يستغرق إنتاجها حوالي أسبوع، وتصنع يدويًا قطعة بقطعة بواسطة الحرفيين المهرة. وبعد عام من الآن، ستزين هذه الميداليات، وهي دليل على مهارة الحرف اليدوية اليابانية، صدور أفضل الرياضيين في العالم.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية على FNN’s Prime Online في 24 يوليو/ تموز 2019. الترجمة من الإنكليزية. النص كتابة محرر ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية، فوجي تي في طوكيو، إيتشينوسي نوبورو. ترجمة Nippon.com)

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