اليابان | طوكيو 2020: بارالمبي سابق يتحدث عن التحضيرات من أجل ذوي الاحتياجات الخاصة

قضايا عالقة

قبل فترة قمت بتحديد موعد لتناول العشاء في وسط طوكيو مع صديقة لي تستخدم كرسيا متحركا وزوجها. ولكن ما أثار حزني هو أن العثور على مطاعم مناسبة كان أمرا شبه مستحيل. كانت تقريبا جميع الأماكن التي وجدتها عبر الإنترنت تقع في أقبية المباني، وكان من الصعب معرفة إن كان هناك مصعد أو مجرد سلالم بدرجات ضيقة تؤدي إلى الأسفل. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الصور أن معظم الأماكن ستكون حتما مكتظة. كانت نتائج بحثي على الإنترنت مثبطة للعزيمة، وقد استسلمت في نهاية المطاف.

ولكن تلك التجربة لم تكن جديدة على صديقتي وزوجها. فقد أخبراني أنه عند يجريان حجزا لدى أحد المطاعم، فإنهما يتصلان دائما بالمطعم للتحقق من أشياء مثل إن كانت دورة المياه مناسبة للكراسي المتحركة وإن كانت هناك درجات داخل المطعم. يقول الزوجان إن حجز مكان للإقامة يشكل تحديا أيضا. قد يكون من الصعب العثور على غرفة مناسبة للكراسي المتحركة لأنه حتى الفنادق الكبيرة ربما يكون لديها غرفة أو اثنتان فقط لهذا الغرض، وغالبا ما تكون الأسعار أعلى بكثير من الأسعار المعتادة.

لقد اختبرت تلك المشكلة عن كثب عند حجز غرفة في أحد الفنادق لإجراء مقابلة – من أجل كتابة هذا المقال – مع أويهارا دايسوكي لاعب هوكي الجليد على الزلاجات والذي شارك في ألعاب بارالمبية ثلاث مرات. فعلى غرار بحثي الماضي عن مطعم، كان العثور على غرفة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة في طوكيو عملا مضنيا. بحثت في واحد من أحدث فنادق العاصمة، لكن لم أعثر إلا على ثلاث غرف فقط متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة من بين أكثر من 150 غرفة، وكان السعر ثلاثة أضعاف السعر العادي. بالإضافة إلى ذلك، كانت الغرفة التي حجزتها في نهاية المطاف تقع في آخر الممر بعيدا عن المصاعد.

أويهارا الذي يتنقل من دون مساعدة، يعرف جيدا العوائق التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة. فكما هو الحال مع صديقيّ، يتصل أويهارا دائما قبل الحجز في أحد المطاعم للسؤال إن كانت دورات المياه متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة. يوضح أويهارا ذلك قائلا: ’’يتضح في كثير من الحالات أنه حتى الموظفين لا يعرفون‘‘. وليس من غير المعتاد أن يعتذر موظفو المطاعم متأسفين بعد أن يشعروا بالإحراج.

حال الفنادق بالكاد أفضل. يروي كيف قام في السابق بحجز غرفة ضيوف عادية، ولكن عند التسجيل لاستلام الغرفة عُرضت عليه غرفة لمستخدمي الكرسي المتحرك. ’’ولكن تكلفة الغرفة تزيد بـ5 آلاف ين‘‘ يصيح قائلا، ’’لذلك اعتذرت عنها بأدب‘‘. وبينما نحن نتحدث، يصبح سبب الرفض واضحا. وبينما يجول بنظره في أنحاء الغرفة التي نحن بداخلها، يلاحظ أن قضبان تعليق المناشف الموجودة في الحمام منخفضة بدرجة كافية ليتمكن شخص على كرسي متحرك من الوصول إليها بسهولة. ’’لقد أقمت في ما يسمى بغرف خالية من العوائق ولكن القضبان مثبتة فيها بمستوى عالٍ جدا‘‘. ويحول انتباهه إلى جوانب أخرى حيث يشير إلى أن ’’ارتفاع رأس الدوش قابل للتعديل، ولكن تم ضبطه على أعلى موضع بدلا من أدنى موضع. وكذلك فإن جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون موجود على رف لا يمكنني الوصول إليه‘‘. ويؤكد أويهارا على أن إتاحة الوصول لا تعني مجرد إنشاء مرافق صلبة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة. ’’على الرغم من أنه يتم تقاضي مبالغ باعتبارها غرفة متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة، إلا أنها تظهر عدم وجود اهتمام شامل بالتفاصيل‘‘.

كان أويهارا دايسوكي عضوا في فريق اليابان لهوكي الجليد على المزلاجات والذي فاز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الشتوية في فانكوفر عام 2010. (حقوق الصورة لإيمامورا تاكوما).

تتوقع إدارة العاصمة طوكيو أن يكون هناك 550 غرفة فندقية متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة في المدينة بحلول موعد انطلاق دورة الألعاب البارالمبية العام المقبل. بموجب مرسوم من إدارة العاصمة يحدد معايير البناء الخالية من العوائق، سيُطلب من الفنادق التي تزيد سعتها عن حد معين والمشيدة بعد شهر سبتمبر/أيلول عام 2019 أن تجعل المداخل إلى جميع غرف الضيوف بعرض 80 سم على الأقل ومداخل دورات المياه بعرض 70 سم على الأقل. وفي حين أن أويهارا يشيد بهذه الجهود، إلا أن الشكوك لا تزال تساوره في أن الغرف ستكون حقا متاحة لمستخدمي الكراسي المتحركة.

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قصور في التصميمات العالمية

شجعت اليابان على التصميمات العالمية في الفترة التي تسبق دورة الألعاب البارالمبية عام 2020، لكن أويهارا ينتقد النتائج المحرزة حتى الآن ويؤكد على الحاجة إلى مزيد من التقدم.

يقول أويهارا: ’’خذ تاكسي اليابان من تويوتا كمثال‘‘ وذلك في إشارة إلى نموذج جديد من سيارات الأجرة التي أطلقتها شركة صناعة السيارات في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017 والتي تضم ميزات تصميم عالمية. ’’إن هذه السيارات ملائمة لمستخدمي الكراسي المتحركة، لكن تركيب منحدرات صعود الكراسي عليها معقد للغاية ويمكن أن يستغرق الأمر ما يصل إلى 20 دقيقة حتى يستقلها الراكب. وهي تشبه سيارات الأجرة الشهيرة في لندن‘‘.

جمع نقاد تاكسي اليابان حوالي 12000 توقيع على عريضة عبر الإنترنت تحث تويوتا على إجراء تعديلات. وفي مارس/آذار عام 2019، كشفت شركة السيارات عن تحسينات على سيارة الأجرة التي تتضمن تصميما أبسط لمنحدر الكراسي ادعت شركة تويوتا أنه يمكن تركيبه خلال 3 دقائق. اشترت عدة شركات سيارات أجرة في العاصمة النموذج الجديد، وعندما سئلت عن منحدرات صعود الكراسي المتحركة، قال أحد المشغلين إن ’’تركيب المنحدر يستغرق حوالي 5 دقائق حاليا، ولكن الأمر يعتمد على المكان الذي توقفت فيه سيارة الأجرة، فقد يستغرق وقتا أطول‘‘.

راكب في ناغويا يستقل سيارة أجرة من طراز تاكسي اليابان الخاصة بتويوتا في 31 يناير/كانون الثاني عام 2019 باستخدام المنحدر المحسنّ (حقوق الصورة لجيجي برس).

وفقا لأويهارا هناك أنواع أخرى من وسائل النقل العام لديها أيضا مشكلات تتعلق بإمكانية الوصول بالنسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة، حيث يقول: ’’الكثير من الزوار القادمين لحضور دورة طوكيو للألعاب الأولمبية والبارالمبية سيودون ركوب قطار توكايدو شينكانسين لزيارة كيوتو. ولكن من بين المقاعد البالغ عددها 1300 في القطار فائق السرعة، هناك فقط مقعدان مخصصان لمستخدمي الكراسي المتحركة. والأسوأ من ذلك هو أن هذين المقعدين متاحان لأي شخص يستخدم تطبيق الحجز وغالبا ما يتم حجزهما بسرعة من قبل ركاب أصحاء، مما يجبر مستخدمي الكراسي المتحركة على قضاء الرحلة في المساحة الموجودة بين عربات القطار‘‘.

يقول أيضا إن آلات بيع التذاكر الجديدة التي تعمل باللمس هي أيضا مشكلة. فلا يقتصر الأمر على أنها أصعب استخداما من قبل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية مقارنة بالأنواع السابقة التي تحتوي على أزرار وكتابات بطريقة برايل، إلا أن الشاشات غالبا ما يتم ضبطها بزاوية يصعب على مستخدمي الكراسي المتحركة رؤيتها.