اليابان | الشباب الياباني يتطلع لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020

لم يتبقى سوى أقل من عام على بداية دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2020 في طوكيو. ويتطلع حوالي 70% من اليابانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا إلى الحدثين الكبيرين أو كليهما، وفقًا لمسح عبر الإنترنت أجرته مؤسسة نيبون من أواخر مايو إلى أوائل يونيو/ حزيران. كان حوالي 39.5% من هؤلاء الشباب – الذين لم يكونوا قد ولدوا بعد عند إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 1998 في ناغانو اليابانية – يتطلعون إلى الأولمبياد تحديداً، و 1.3% للألعاب البارالمبية ، و 27.7% لكليهما.

من بين الأسباب المحددة التي تم ذكرها لماذا يتطلع المستجيبون إلى الألعاب القادمة ”أريد حضور المنافسات بالفعل لأنه من المحتمل أن يكون الأولمبياد الوحيد الذي تستضيفه خلال حياتي“، ”إنها فرصة لمشاهدة رياضيين في عمري يتنافسون“، ”أتطلع إلى معرفة مقدار الحماس الناتج في اليابان عن استضافة هذه المنافسات الكبيرة“.

ومع ذلك، من بين الذين شملهم الاستطلاع 19.9% فقط قد تقدموا بالفعل للحصول على فرصة لشراء التذاكر (بما في ذلك أولئك الذين تقدم أفراد أسرهم بطلب للحصول عليها) و8% فقط تقدموا بطلبات ليكونوا متطوعين في الألعاب الأولمبية.

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كان المشاركون في الاستطلاع مهتمين بالسباحة، بينما كانت الألعاب الرياضية التي تعتبر عادةً الحدث الرئيسي في معظم الألعاب الأولمبية، هي الثالثة من حيث الشعبية. هناك أيضًا اهتمام كبير بمراسم وحفل الافتتاح والختام للألعاب الأولمبية والبارالمبية. وفي الوقت نفسه، لم يحصل الجودو أو المصارعة على مكان في المراكز العشرة الأولى، على الرغم من أن اليابان فازت بالعديد من الميداليات في تلك الرياضات في أولمبياد ريودي جانيرو بالبرازيل عام 2016. اعتقد المجيبون أن المشكلات الرئيسية التي قد تعيق نجاح الألعاب الأولمبية المقبلة هي ”درجات الحرارة المرتفعة“ (ذكر ذلك 30.4% من الذين شملهم الاستطلاع)، ”الإرهاب“ (24.1%) ، و ”الازدحام المروري“ (20.3%).

الألعاب والمنافسات الرياضية التي تحظى باهتمام اليابانيين

في استطلاع آخر، سألت وكالة جيجي برس للأخبار 2،000 رجل وامرأة عما إذا كانوا مهتمين بمشاهدة أي منافسات دورة الألعاب من الملعب، قال ما مجموعه 37.1% أنهم ”يرغبون في ذلك كثيرًا“ في الحضور أو سيفعلون ذلك “إذا كان ذلك ممكنًا“ ، بينما قال 38.4% أنهم ”غير مهتمين“ و 24.0% قالوا أنهم ”غير مهتمين على الإطلاق“ لحضور المنافسات ومشاهدتها من مكان الحدث مباشرة.

من بين الأشخاص الذين لا يريدون الذهاب إلى مكان ما، قال 71.2% إن المشاهدة عبر شاشة التلفزيون كاف، بينما أشار 40.0% إلى صعوبة حضور المنافسات لبعد المسافة، وقال 23.4% إن تذاكر المنافسات التي أود مشاهدتها غالية جدا ويصعب الحصول عليها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من جيجي برس)